“Me parece tan miserable la frase: No sigan el ejemplo de Venezuela”, Aida Victoria Merlano le responde a Ricardo Montaner

En la imagen, la influencer barranquillera, Aida Victoria Merlano. Foto: Instagram Aida Victoria

Aida Victoria Merlano, hija de la prófuga Aida Merlano, no se quedó callada ante las recientes declaraciones entregadas por el cantante venezolano Ricardo Montaner sobre las elecciones presidenciales en Colombia. En un video de dos minutos, publicado en sus redes sociales, la influenciadora aseguró que respeta al artista, pero que sus opiniones sobre política están sesgadas y su discurso es manipulador.

“Don Ricardo Montaner, yo respeto mucho su carrera y los años que me lleva. Cuando usted habló de las caras de desesperanza, me recordó lo que vi en Chocó, donde viven con la dignidad arrebatada y donde asesinan a los líderes sociales todos los días”, dijo Aida Victoria al iniciar el video.

Las palabras de la influenciadoras están relacionadas con otro video difundido por Montaner hace unos años, en el que contó que había tenido la oportunidad de conocer a algunos migrantes venezolanos radicados en Colombia y en ellos “vio desesperanza”. También dijo que la respuesta a esos problemas era “votar bien”, pues Venezuela había entrado en una época de miseria desde que votó por Hugo Chávez y se reafirmó cuando Nicolas maduro implementó su régimen.

“Fue muy triste. Caras de desaliento, desesperanza, niños chiquitos, bebés, muchachos jóvenes, muchachas jóvenes, tratando de vender café, de conseguir un trabajo; adultos mayores, desesperados porque no consiguen qué hacer, no saben a dónde van a ir, no saben por cuánto tiempo más van a quedarse ahí”, dijo el artista.

Ese video se ha vuelto a viralizar este 2022, por lo que el cantante salió a aclarar que era un clip viejo, aunque destacó que sus opiniones se mantienen intactas. Aseguró que “la democracia debe ser tratada como el tesoro más preciado que tiene la libertad”. Incluso, en un concierto que realizó el pasado 30 de mayo en Colombia, volvió a enviar una advertencia relacionada al tema.

“A Caracas, Venezuela, te quiero llevar; a Maracaibo, a Mérida. A la Venezuela libre te quiero llevar. A la que teníamos antes. Cuídate Colombia, cuídate”, comentó el cantante.

Por esto, Aída Victoria le dijo que para hablar de lo que pasa en Colombia debe tener más contexto y no hacer comparaciones que no se ajustan a la realidad. La influenciadora le habló de que Colombia ya pasa por un mal momento y relató su experiencia en su visita al Chocó. La joven estuvo en el mencionado departamento el mes pasado y allí vio el hambre y la violencia que sufren las comunidades.

De igual forma, dijo que sin necesidad de ir hasta el territorio, puede revisar cifras de violencia en el país. Aida Victoria citó datos sobre el número de líderes sociales asesinados en el país, que según Indepaz, hasta este 8 de mayo la cuenta va en 70 víctimas; así como la cantidad de desplazados.

Siguiendo su discurso, la influenciadora dijo que esa respuesta no la daba para decirle a las personas por quién votar, sino para que se dejen de crear mitos acerca de los candidatos. Para Aida Victoria, lo que hace Montaner es “manipular a través del miedo”, y está en desacuerdo con esa estrategia.

“Yo jamás le voy a decir a alguien por quién votar. Respeto al que piensa diferente, y cada quien debería votar por aquel que le dibuje el modelo de país que quiere. Me parece tan miserable la frase: ‘No sigan el ejemplo de Venezuela’. Una cosa es convencer con argumentos y otras es manipular a través del miedo. Uno no puede hablar de un territorio que desconoce”, finalizó.

