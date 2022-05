Es más costoso ir al concierto de Abelardo de la Espriella que al de Guns N’ Roses

El abogada lanzará su álbum "Navegante, un viaje del corazón".

No es la primera vez que al abogado Abelardo de la Espriella se le relaciona con la música. Si bien es reconocido por llevar casos polémicos y mediáticos, y por su marcada postura de derecha, de la Espriella ha sido antes señalado por su faceta musical, y no precisamente de mala manera. En 2018, cuando sacó su primer video musical ‘O sole mío’, basado en una canción de 1898, cuya letra fue escrita por el poeta napolitano Giovanni Capurro, al abogado no solo le llovieron críticas por “desubicado” sino que también le llegaron múltiples gestos de apoyo de sus fans, que lo alentaban a no decaer en su carrera como músico.

En 2022 ha decidido lanzar su álbum Navegante, frente al que ha comentado que se trata de “un canto del alma, un viaje por el mundo, por la vieja Europa llena de refinamiento y poder, por la pasión de América Latina y sus venas abiertas, por las ciudades que nunca duermen y por esos mares de inspiración para las almas magnas”.

Una vez más, las redes sociales se llenan de críticas hacia el abogado, pero en esta ocasión van dirigidas al anuncio de su concierto en Barranquilla, el próximo 19 de mayo. Las boletas para verlo oscilan entre los $144.000 y los $599.000, sin incluir el servicio, y ya se encuentran agotadas en casi toda su totalidad. Las únicas que se encuentran disponibles son aquellas con un valor de $900.000 y son estas las que han sido objeto de las críticas de los usuarios en Twitter, pues ni que se tratara de la gira de retiro de una banda como los Rolling Stones. El precio de las boletas es mayor, incluso, que las anunciadas para el concierto de Guns N’ Roses en Colombia, que tendrá lugar en el estadio Nemesio Camacho El Campín, el 11 de octubre de este año.

Sobre las críticas, el abogado aún no ha manifestado opinión alguna. Sobre lo que sí ha informado es del destino del dinero recaudado en el evento. Una parte irá para la Fundación Becas Educativas Abelardo de la Espriella y la otra para Cosecha Solidaria.

“La música es siempre la banda sonora de la vida, y la mía ha estado acompañada de los grandes maestros, de hombres y mujeres cuya voz no es más que el reflejo de lo profundo del espíritu. Hoy les presento mi nuevo álbum Navegante, un viaje del corazón, a través de un concierto que se llevará a cabo el 19 de mayo en la ciudad de Barranquilla, en el Pabellón de Cristal, frente al mítico río Magdalena”, dice el abogado en su post.

“Te espero para que disfrutemos juntos de una velada estilo cabaret, inspirada en los años 50 y 60. Podrás disfrutar, además del show en vivo que he preparado para ti, cuya producción musical esta a cargo del maestro Nicolás Tovar y la conceptualización y marca por Aussie, equipo creativo by @estrategiapoder, y de una cena acompañada, por supuesto, de nuestro vino Fratellone”, comenta.

El espacio dispuesto para el concierto estará distribuido en 50 mesas de hasta 10 puestos. Cada una de estas mesas tendría un costo total entre los $3.600.000 y los 9.000.000 millones de pesos, respectivamente. En el concierto, los asistentes podrán disfrutar de una cena exclusivamente diseñada para la ocasión por el chef Jorge Méndez. Las personas que aún estén interesadas en asistir, y tengan lo necesario para cubrir su alto valor, podrán adquirir las boletas restantes a través de Tuticket.com.

