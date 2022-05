Vallecaucana murió incinerada en una vivienda en Chile, su expareja habría iniciado las llamas

El cadáver de la colombiana fue encontrada junto a los restos de quien sería su expareja. Foto: Captura de pantalla informativo 24horas.cl

En las últimas horas se conoció que Érica Acosta, nacida en Zarzal, Valle del Cauca, murió incinerada el pasado primero de mayo en una vivienda en el sector del Quisco en Valparaíso, Chile.

De acuerdo con las autoridades chilenas, la ciudadana colombiana fue hallada junto a quien sería su expareja sentimental, sin embargo, según información de Noticias Caracol, los estudios forenses, para determinar qué sucedió al interior de la vivienda, aún no han concluido.

El incendió habría iniciado en horas de la mañana del pasado domingo y según testimonio que el comandante del cuerpo de bomberos de El Quisco le dio a medios chilenos, “la alerta se dio a la central de alarmas, aproximadamente a las 11:55 de la mañana y se dio el despacho a las unidades de la primera y segunda compañía del cuerpo de bomberos”

Inicialmente el subprefecto Ricardo Castillo de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones de Chile, seccional San Antonio, confirmó a medios locales que las investigaciones para esclarecer las causas del incendio que, además de la muerte de la colombiana también le causó la muerte a su expareja, un chileno de 47 años.

“En el lugar habían resultado dos personas fallecidas, se trabajó en el sitio de los sucesos conjunto con el laboratorio de criminalistica, se levantaron evidencias a fin de determinar el origen de este incendio” precisó Castillo.

Conforme con la información de medios chilenos, los cuerpos de Érica, de 30 años, y Francisco, su presunto agresor, de 47 años, permanecen en el Servicio Médico Legal y las autoridades chilenas han señalado que hasta no tener las pruebas científicas de qué causó el incendio no podrán referirse a culpables.

Sin embargo, de acuerdo con declaraciones que en los últimos días dio Castillo a Radio Bío Bío en Valparaíso, anunció que “podría existir participación de terceros en la muerte de esta mujer”, también precisó que esto aún está en proceso para corroborar científicamente con las respectivas pruebas de ADN.

Lo último que se conoció, según la información recabada la emisora chilena, es que la autopsia revelaría que la mujer presenta heridas cortopunzantes.

Por su parte, los compañeros de trabajo de Érica Acosta denunciaron que su muerte sería un feminicidio y que el principal sospechoso de haber iniciado el incendio sería su expareja. Al respecto, Paulina Velásquez, amiga y compañera de trabajo de Érica, le dijo a medios chilenos que el hombre era violento y ella lo había abandonado hace ya tiempo.

“Este tipo era en realidad como su pareja pero duraron como un mes porque al principio él era todo bonito, maravilloso, todo bien, y después ya mostró las garras, digamos, y ella se fue. No quiso estar más con él”, explicó Velásquez al portal de noticias chileno 24 horas.

Otro compañero de trabajo de Érica, Patricio Álvarez, también cree que, “Esto no fue un accidente, fue un maldito desgraciado que encerró a nuestra querida Érica y quizás no sé qué le habrá hecho algo antes. No podría decirte, pero claramente esto no fue accidente”.

Según información de Noticias Caracol, la familia de la víctima confirmó que la relación de Érica con este hombre se habría vuelto violenta en los últimos meses.

La hermana de Érica, Yaneht Becerra, pidió que se haga justicia en el caso de su hermana y que no lo califiquen como un accidente: “Nosotros queremos que esto no lo hagan ver como un accidente. Exigimos a este país chileno que lo de mi hermana lo llamen como tal, como lo que es, un feminicidio y no como un simple accidente”.

La víctima, que vivía con sus padres y su hijo de 13 años, será cremada en Chile, mientras que el próximo lunes, en Zarzal, se llevará a cabo una misa en su nombre.

