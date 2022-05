Partido de la U advirtió a sus militantes que deben votar por Federico Gutiérrez y no por Gustavo Petro

Dilian Francisca Toro, directora del partido de la U. Foto tomada del Twitter de la colectividad.

Aunque el Partido de la U anunció que en las elecciones presidenciales apoyarán al candidato Federico ‘Fico’ Gutiérrez, varios de sus militantes anunciaron recientemente que se rebelarán a las directivas del partido y, en primera vuelta, votarán por Gustavo Petro. La colectividad anunció investigaciones.

Por ejemplo, una de las concejalas del partido en el municipio de Guadalupe, en Huila, compartió en publicaciones de redes sociales que no votará por Fico y sí por el aspirante del Pacto Histórico.

“No sé qué consecuencias pueda tener, pero me arriesgo como mujer que tiene una credencial de La U. Yo le obedezco es al pueblo, a nosotros no nos preguntaron, a las bases no nos consultaron qué pensábamos o por qué lado queríamos que nos fuéramos. Hoy quiero decirles que Margeris Calderón quiere que Francia Márquez sea mi vicepresidenta, y Petro, por la lucha, el pueblo y las bases, sea mi presidente”, señaló la cabildante de La U en Twitter.

Y Calderón no fue la única. El excongresista Albeiro Vanegas también dio a conocer recientemente que apoyará a Gustavo Petro en las elecciones presidenciales. Es más, ya hasta acompaña al postulante presidencial en eventos de campaña; esta semana se le vio durante uno de sus masivos discursos en el departamento del Arauca.

“En mi nombre y en el nombre del Partido de La U que yo represento en el departamento de Arauca, quiero contarles a ustedes, que está en un 80 %, por lo menos, apoyando la fórmula de Petro presidente”, señaló Vanegas ante los ojos de la opinión pública.

Luego de que los dos militantes del Partido de la U anunciaron su apoyo irrestricto al líder de la Colombia Humana en los comicios del próximo 29 de mayo, el mismo Petro se pronunció al respecto, aseguró que en la colectividad había una “rebelión” y querrían irse con él y no con el candidato del Equipo por Colombia.

“Rebelión en el partido de la U, senadores y congresistas apoyarán campaña del cambio por la Vida en Colombia”, trinó Gustavo Petro en su perfil de Twitter.

El 42.6 % aseguró que elegiría a Gustavo Petro, quien se impondría con más de 20 puntos porcentuales por encima de su rival electoral más próximo, el candidato del Equipo por Colombia, Federico 'Fico' Gutiérrez, que recibió el 21,8 %.

El video de la cabildante, el anuncio del excongresista y la publicación de Gustavo Petro causaron la reacción de la exgobernadora vallecaucana Dilian Francisca Toro, quien dirige el Partido de la U. La exmandataria no solo desvirtuó que haya una posible alianza con el candidato del Pacto Histórico sino que también le recordó a los militantes de su colectividad que la orden es respaldar a Federico Gutiérrez.

“Gustavo, el Partido de la U es un partido de Unión y apostamos a ese propósito. Dirección y congresistas decidimos votar por Federico Gutiérrez por las transformaciones sociales. La concejala que te apoya lo hace individualmente, aquí somos demócratas y estamos Unidos con Fico”, respondió Toro en Twitter.

Luego de este cruce de comentarios, medios como la emisora Blu Radio y la revista Semana aseguraron que el Comité de Ética de esa bancada abrirá investigaciones contra la concejal Margeris Calderón y el excongresista Albeiro Vanegas por incumplir las directrices del partido.

Los citados portales señalan que si La U castiga a los citados políticos podrían quitarles voz y voto en las decisiones que tomen como colectividad. Es más, las directivas emitieron un comunicado en el que aclaran que Vanegas no es presidente del partido en Arauca y por eso su decisión de apoyar a Petro es unipersonal.

La frecuencia radial, por su parte, señala que al interior del partido con el que Juan Manuel Santos llegó al poder en el 2010 ya ha iniciado más de 65 investigaciones contra varios integrantes de La U que públicamente han dicho que votarán por otros candidatos. Incluso, 25 de ellos ya habrían recibido las sanciones pertinentes.

