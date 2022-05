Video: “A mí la Gerardo no me quería”, Epa Colombia dejó mal parado a su papá

Epa Colombia, influencer colombiana. Foto: Instagram @epa_colombia

Daneidy Barrera Rojas, mejor conocida como Epa Colombia, ha expresado en repetidas ocasiones a través de sus redes sociales el amor que siente por sus padres y las nuevas oportunidades que se le han presentado para darles una mejor calidad de vida, como ocurrió el pasado diciembre cuando en las celebraciones de Navidad dejó ver la lujosa casa en la que ahora residen.

Sin embargo, no todo ha sido color de rosa en la vida de la empresaria pues recientemente a través de unas publicaciones en sus ‘InstaStories’ dejó al descubierto algo que ocurrió en el pasado, cuando apenas estaba en el vientre de su madre, momento en el que la Gerardo, como llama a su progenitor, expresó que no quería que ella naciera porque él era una persona irresponsable.

“Amiga a mí la Gerardo no me quería, la Gerardo fue súper irresponsable, él dijo que yo no iba a nacer, pero yo con el tiempo perdoné a la Gerardo y le saqué miles de dolores de cabeza y por eso se quedó calva, porque no quería hacerse responsable de mí”, expresó la empresaria mientras cantaba el tema ‘Madre y Padre’ de Lady Yuliana.

Aquí el contenido completo de Epa Colombia :

Así lo reveló la empresaria a través de sus historias de Instagram con un corto video

Sin embargo, este no es el primer escándalo que protagoniza Epa Colombia a lo largo de su carrera como influenciadora y empresaria pues es de recordar que recientemente se vio involucrada en una fuerte discusión con su excontadora, en la que la mujer reveló cómo fueron los manejos de dinero al interior de su empresa.

Le puede interesar: Llega a Bogotá la segunda edición de la ‘Noche de los museos’ con una programación en 10 localidades de la ciudad

“Yo como contadora tengo la obligación de asentar unas consignaciones, transferencias, pero de ahí a manejar el dinero, no. Y como ella es tan recelosa con el tema, entonces, por eso ella siempre era la que lo manejaba”, incluso, al comenzar la relación comercial, le explicó en un tablero sobre las responsabilidades tributarias de la empresa, pago del IVA y facturación.

Esta situación se originó porque Epa Colombia creyó que le iban a robar 2000 millones de pesos de sus cuentas bancarias. Por este motivo retuvo a Carlos Toro, obligó a Saldarriaga a tomar un vuelo de urgencia desde Medellín hasta Bogotá y los amenazó junto a Lina, una colaboradora de la agencia de la contadora.

Otros de los escándalos que han manchado el nombre de la creadora de contenido fue cuando en 2021 lanzó una fuerte suma de dinero desde un helicóptero en inmediaciones del municipio Suesca en Cundinamarca, pues en sus manos se veían billetes de 50.000 pesos, ocasionando que el hecho se convirtiera en toda una polémica en redes sociales.

“¿Aló? Nada mami, me subí a un helicóptero mamá, me siento una chimba, está genial”, dijo Barrera mientras confesaba su estado de nerviosismo al estar sobrevolando la zona. Acto seguido, procedió a lanzar los billetes.

“En días como hoy me pregunté, si no tuviera las redes sociales, ¿qué sería de mi vida? Por eso decidí crear una maravillosa empresa, porque sabía que podía ayudar a miles de familias”, escribió en el pie de foto.

SEGUIR LEYENDO: