“Los obligan a votar por Petro”: Federico Gutiérrez denunció intimidaciones a sus seguidores

Fico Gutiérrez denuncia intimidaciones en algunas regiones del país para que las personas no voten por él. Foto: REUTERS/Luisa Gonzalez

El candidato presidencial Federico ‘Fico’ Gutiérrez se unió a las graves denuncias que hizo la semana anterior su jefe de debate, Luis Henao, quien aseguró que en varias partes del país le estarían prohibiendo a la gente que voten por el aspirante del Equipo por Colombia y sí lo hagan por Gustavo Petro.

Lo dicho por Gutiérrez se dio durante la mañana de este miércoles 4 de mayo en declaraciones a la prensa, en la localidad de Kennedy, al sur de Bogotá, donde señaló que estructuras criminales están obligando a las comunidades en algunas regiones del país a votar, presuntamente, por el postulante del Pacto Histórico.

“Vemos con mucha preocupación cómo en algunas zonas donde hay presencia de estructuras criminales como el Eln, disidencias de las Farc y el Clan del Golfo, están obligando a la gente a votar por Gustavo Petro y le dicen a las comunidades que en esas zonas no puede aparecer un solo voto por Fico Gutiérrez”, denunció el candidato.

Aunque Gutiérrez aseguró que tiene todas las pruebas para argumentar su denuncia, no mostró nada que la ratifique. Sin embargo, dijo que llevará todo el supuesto material probatorio ante las autoridades competentes para que tomen cartas en el asunto. Es más, hasta reveló las regiones colombianas donde se estaría cometiendo ese constreñimiento electoral.

Indígenas de Nariño adhieren a la campaña de Gustavo Petro y Francia Márquez. Foto: campaña Petro.

“De parte de la campaña se mostrarán las evidencias y las regiones como Tumaco donde hay una presencia fuerte de estructuras criminales. También en otras regiones del país se presentarán las denuncias. Queremos que haya una campaña transparente y de ideas”, señaló el exalcalde de Medellín.

Es más, Fico cuestionó con vehemencia a Gustavo Petro y su fórmula vicepresidencial Francia Márquez por no hacer público su rechazo contra las supuestas conminaciones a los supuestos adeptos que tiene el exmandatario, según en intención de voto, en esos sectores del país. “¿Dónde está la otra campaña (la del Pacto Histórico) rechazando esos apoyos de esas estructuras criminales y rechazando, además, como se refieren a nosotros, que también es una amenaza? Hay que luchar contra los violentos y luchar por la inversión social”, cuestionó.

Francia Marquez, candidata a vice de Gustavo Petro. REUTERS/Luisa Gonzalez

Inclusive, el postulante le solicitó “las autoridades que revisen y que investiguen esos hechos que son delictivos”. Además, recordó la polémica generada del senador del Pacto Histórico, Gustavo Bolívar, quien subió unas historias donde se veía un entierro simbólico de Gutiérrez y el expresidente colombiano Álvaro Uribe.

“Yo no he escuchado de parte de la otra campaña que se rechacen actos como los temas de los entierros simbólicos donde nos quieren ver muertos. Yo no quiero ver muerto a nadie. Todo lo contrario, yo pido preservar la vida de todos. Tenemos que hacer es cuidar la vida de todas las personas pero nos tenemos que respetar”, expresó Fico.

A pesar de las supuestas amenazas de sus eventuales votantes, el candidato derechista anunció que seguirá recorriendo el país vendiendo su idea de país y no dejará que ningún grupo criminal lo intimiden a él y sus seguidores. “Quiero es unir a Colombia y por eso no voy a frenar los recorridos en las calles, no voy a frenar los recorridos de muchas partes del país donde sabemos que hay influencia del ELN, donde hace pocos días se alegraban de la designación de la fórmula vicepresidencial del otro candidato, pero a la vez nos atacaban a nosotros”, criticó Gutiérrez, recordando el falso apoyo de la guerrilla del ELN a Francia Márquez.

Finalmente, el aspirante dice que en esos territorios de la llamada Colombia profunda quieren evitar que él llegue al poder porque, supuestamente, él y su campaña representa “un estorbo para el ELN, las Farc y el Clan del Golfo y por eso intentan alterar el orden público en el país. Nosotros no les tenemos miedo. Hay que liberar a Colombia y seguir en la tarea de proponer y de buscar lo mejor para la gente”, destacó. A su vez, le recordó la polémica a Petro del perdón social en las cárceles del país.

“Nosotros siempre sabemos a qué le temen estas personas. Nosotros ponemos orden y que mientras otros se alíen con ellos desde la cárcel, con emisarios, intimidan nuestras campañan o tratan de enlodarlas, nosotros seguimos del lado de la gente”, concluyó Federico Gutiérrez ,, haciendo referencia a las visitas a la cárcel La Picota del hermano de Gustavo Petro.

