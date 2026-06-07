Suárez está de luto: trabajadora de la Defensa Civil fue ultimada a balazos tras pasar días secuestrada

La comunidad ha mostrado su dolor por la partida de la trabajadora - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El asesinato de Adriana Agredo en el municipio de Suárez (Cauca) ocurrió en la noche del 6 de junio de 2026 y demostró que la ola de violencia continúa azotando al norte del departamento, por lo que la comunidad pidió una rápida intervención del Gobierno nacional y las Fuerzas Militares.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, el ataque armado acabó con la vida de la contratista de la Alcaldía, que se desempeñaba como reguladora de tránsito y voluntaria de la Defensa Civil Colombiana. Además, se reveló que la víctima ya había sido secuestrada a inicios de 2026, un antecedente que las autoridades ahora intentan conectar con el crimen.

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Y es que la mujer, de 40 años, fue retenida en enero y estuvo más de 20 días en cautiverio en zona rural de Suárez. Sin embargo, ahí no terminó la persecución en su contra, pues el caso volvió a sacudir al municipio en el momento en el que hombres armados llegaron a su vivienda en el casco urbano y le dispararon, ocasionando su muerte en el lugar de los hechos.

Las autoridades intentan recolectar pruebas para conocer detalles del ataque - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La Alcaldía de Suárez pidió esclarecer el crimen y establecer a los responsables

Tras conocerse el homicidio, la Alcaldía de Suárez difundió un comunicado en el que rechazó el hecho y pidió a las autoridades aclarar los móviles e identificar a los responsables. En ese mensaje oficial expresó: “Suárez está de luto”.

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La administración municipal añadió: “Con profundo dolor despedimos a Adriana Agredo, una mujer que sirvió a nuestro municipio con compromiso, vocación y sentido humano como reguladora de tránsito y miembro de la Defensa Civil Colombiana”.

Del mismo modo, el documento expresó solidaridad con los familiares, amigos, compañeros de trabajo y personas cercanas a la víctima.

En el pronunciamiento, la Alcaldía indicó lo siguiente: “Su partida deja un vacío inmenso, pero también el recuerdo de una mujer entregada al servicio de la comunidad. Suárez la recordará por su dedicación, su sonrisa y su disposición permanente para ayudar a los demás”.

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El comunicado cerró con la frase: “Paz en su tumba”.

Alcaldía de Suárez rechazó el asesinato de la funcionaria y exigió justicia - crédito Alcaldía de Suárez / Facebook

El caso tiene en alerta a sus familiares, allegados y habitantes de Suárez, que reclaman justicia y están a la espera de los avances en la investigación para que los autores materiales e intelectuales del ataque sean capturados.

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Por ahora, la principal línea de análisis busca determinar si el asesinato guarda relación con el secuestro que había sufrido a comienzos del año o si la ciudadana fue blanco de nuevas amenazas.

Cabe mencionar que, durante el periodo de cautiverio, organismos humanitarios intervinieron públicamente para exigir su liberación. Uno de ellos fue el director de Indepaz, Leonardo González, que condenó el caso y pidió que se respetara la vida de la mujer.

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Pese a que Agredo quedó en libertad después de que el caso se conociera a nivel nacional, aún vivía con la preocupación de que algo más pudiera pasarle. Lamentablemente, el temor se materializó en el momento en el que los criminales la atacaron a balazos.

Las autoridades avanzan en las investigaciones para dar con el paradero de los atacantes - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Cabe mencionar que la trayectoria de Adriana Agredo en el municipio la había convertido en una figura reconocida por su trabajo en la comunidad.

Ante la gravedad del caso, se pronunció el alcalde de Suárez César Lizardo Cerón que describió el impacto del crimen sobre la comunidad y dijo, según Noticias RCN, que la pérdida afecta de manera directa a todo el municipio: “Nos duele porque es una compañera, es una persona que es de aquí, creció con nosotros”.

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Cerón también dirigió un llamado al Gobierno nacional para reforzar la respuesta frente al deterioro del orden público en la zona y afirmó: “Es una invitación al señor presidente para que, realmente, mire a Suárez en este tema tan complejo de orden público, por el que requerimos un acompañamiento permanente en el municipio”.