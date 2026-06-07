Colombia

Keiko Fujimori auguró un cambio de gobierno en Colombia tras recibir el apoyo de Abelardo de la Espriella

La líder de Fuerza Popular hizo el pronóstico durante el desayuno electoral, antes de votar en el balotaje en Perú, y lo vinculó al candidato colombiano a una cooperación regional contra el narcotráfico

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La líder de Fuerza Popular hizo el pronóstico durante el desayuno electoral, antes de votar en el balotaje en Perú, y lo vinculó a una cooperación regional contra el narcotráfico - crédito Agencia EFE

Keiko Fujimori, líder de Fuerza Popular e hija del expresidente Alberto Fujimori, sorprendió el domingo 7 de junio al vaticinar una transformación en el panorama político de Colombia.

La declaración se produjo durante el tradicional desayuno electoral, poco antes de emitir su voto en la segunda vuelta que definirá al próximo presidente de Perú. El comentario llegó horas después de haber recibido el respaldo explícito de Abelardo de la Espriella, aspirante a la presidencia colombiana, que se conectó con ella mediante una videollamada para expresar su apoyo.

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Fujimori afirmó: “Buscamos, de cara a enfrentar la criminalidad organizada y el narcotráfico, la voluntad de que todos los países en esta zona, especialmente los más afectados, Ecuador, Perú, Chile y Colombia, que va a tener un cambio de gobierno, podamos trabajar de manera estrecha”.

El respaldo de De la Espriella y la agenda común

La postura de De la Espriella no pasó inadvertida. El sábado, en vísperas de los comicios peruanos, el candidato colombiano elogió a Fujimori calificándola de “luchadora incansable por la democracia” y saludó la posibilidad de que se convierta en la próxima presidenta del Perú.

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El candidato colombiano le transmitió su apoyo en una videollamada difundida en redes y planteó una agenda bilateral de comercio, libertades y seguridad, mientras se prepara para la contienda del 21 de junio - crédito @ABDELAESPRIELLA / X

De la Espriella, que enfrentará al izquierdista Iván Cepeda en la elección colombiana del 21 de junio, propuso una agenda bilateral centrada en fortalecer las relaciones comerciales, defender las libertades y combatir el crimen organizado.

Durante la videollamada, cuyas imágenes circularon en redes sociales De la Espriella expresó: “Es hora de que Perú tenga una presidenta de tus cualidades, de tu patriotismo y de tu compromiso”. Fujimori respondió destacando la valentía de su colega colombiano: “Tú estás poniendo muchas cosas en riesgo (...) Te felicito y felicito a tu familia, porque cuando uno se introduce en la política, el sacrificio es de todos”.

Una región en busca de alianzas

La sintonía entre ambos candidatos refleja un intento de consolidar un bloque de cooperación regional. Fujimori amplió la propuesta de De la Espriella e incluyó a Ecuador, Chile y Colombia como socios clave para enfrentar amenazas comunes como el crimen organizado y el narcotráfico. La candidata peruana enfatizó la importancia de coordinar políticas de seguridad y avanzar hacia una mayor integración.

De la Espriella propuso una agenda bilateral entre Colombia y Perú para fortalecer el comercio, defender las libertades y combatir el crimen organizado - crédito @ABDELAESPRIELLA / X
De la Espriella propuso una agenda bilateral entre Colombia y Perú para fortalecer el comercio, defender las libertades y combatir el crimen organizado - crédito @ABDELAESPRIELLA / X

En su intervención, Fujimori evitó pronunciarse sobre el futuro de la relación con el presidente chileno José Antonio Kast, aunque reconoció haberlo saludado personalmente durante su investidura.

El énfasis, sin embargo, estuvo puesto en la necesidad de reactivar la cooperación entre los países andinos, un desafío que ha cobrado relevancia ante la inestabilidad política y el avance de organizaciones criminales en la región.

Contexto electoral en Perú y Colombia

El pronóstico de Fujimori en torno a Colombia se inscribe en un momento de alta tensión electoral en ambos países. En Perú, más de 27,3 millones de ciudadanos fueron convocados a las urnas para definir al sucesor de una década marcada por la sucesión de nueve presidentes, producto de destituciones parlamentarias que han impactado en la estabilidad política y la inversión privada.

La candidata de Fuerza Popular llegó a la segunda vuelta con propuestas centradas en la seguridad y la reactivación económica, mientras que su contendor, Roberto Sánchez, apostó por una mayor intervención estatal y una revisión de los contratos mineros.

Keiko Fujimori afirmó que Colombia tendrá un cambio de gobierno al votar en la segunda vuelta presidencial de Perú - crédito Composición fotográfica Reuters
Keiko Fujimori afirmó que Colombia tendrá un cambio de gobierno al votar en la segunda vuelta presidencial de Perú - crédito Composición fotográfica Reuters

En Colombia, De la Espriella se consolidó como el candidato más votado en la primera vuelta, y se prepara para disputar la presidencia frente a Iván Cepeda. La campaña del colombiano ha sumado apoyos internacionales, como los de la primera ministra italiana Giorgia Meloni, el presidente ecuatoriano Daniel Noboa y el presidente estadounidense Donald Trump.

Un escenario de incertidumbre y expectativas

El pronóstico de Keiko Fujimori sobre un cambio de gobierno en Colombia generó expectativas en los sectores conservadores de la región. La apuesta por una mayor integración y la lucha coordinada contra el crimen organizado marcan la agenda de ambos candidatos, que buscan proyectar su influencia más allá de las fronteras nacionales.

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