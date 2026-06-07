Ramón Jesurún reveló qué tan posible es que Bogotá sea sede de la selección Colombia en la próxima Eliminatoria

Fue de Luis Javier Suárez ante Costa Rica en el partido amistoso preparatorio a la Copa del Mundo 2026 - crédito TD

La discusión sobre una eventual mudanza de la selección Colombia hacia otras ciudades para disputar partidos de Eliminatoria volvió a tomar fuerza tras la clasificación del combinado nacional al Mundial de 2026. Una de las preguntas recurrentes entre aficionados y dirigentes es si Bogotá podría convertirse en la nueva casa del equipo nacional para el próximo proceso clasificatorio rumbo a la Copa del Mundo de 2030.

Sobre este tema habló el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, quien dejó claro que, aunque ninguna ciudad tiene garantizada la sede de manera permanente, Barranquilla continúa teniendo una ventaja considerable sobre el resto del país.

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“Barranquilla comenzó a ser la casa de la Selección desde finales de los años ochenta por iniciativa de Francisco Maturana y Hernán Darío “Bolillo” Gómez. Desde entonces se construyó una historia de éxitos que ha sido muy importante para el fútbol colombiano”, explicó Jesurún, en diálogo con Caracol Radio.

El Nuevo Estadio Metropolitano de Barranquilla contará con una innovadora pantalla LED de hasta seis metros que recorre todo el perímetro superior-crédito @AlejandroChar/X

Según el presidente de la Federación, uno de los factores determinantes sigue siendo el aspecto fisiológico. Las altas temperaturas y la humedad de Barranquilla han representado históricamente una ventaja para Colombia frente a muchos de sus rivales sudamericanos.

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Sin embargo, el dirigente aclaró que la decisión también tiene componentes económicos y logísticos. “La Federación necesita que cada partido sea exitoso desde el punto de vista deportivo y empresarial. El estadio de Barranquilla tiene una capacidad superior al de Bogotá y además se encuentra en un proceso de remodelación que ampliará más de 15 mil la cantidad de espectadores que podrá albergar”, señaló. Jesurún explicó que podría albergar aproximadamente 65.000 espectadores.

A ello se suma otro aspecto que considera fundamental para la Federación: los beneficios tributarios que existen en la ciudad. “Se combinan varios factores que hacen que, cuando analizamos qué es lo mejor para la selección Colombia, Barranquilla siga teniendo una ventaja importante. Entiendo perfectamente que en todo el país quieren ver a la selección, pero hoy por hoy Barranquilla se los lleva por delante”, afirmó.

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No obstante, el dirigente no cerró completamente la puerta a otras sedes. “En algún momento cualquier ciudad podría albergar partidos de la Selección Colombia. No es una posibilidad descartada para el futuro”, agregó.

Ramón Jesurún es presidente de la Federación Colombiana de Fútbol desde noviembre de 2015, ha sido reelegido en una ocasión - crédito FCF

El futuro de Néstor Lorenzo

Otro de los temas abordados por Jesurún fue la continuidad de Néstor Lorenzo después del Mundial de 2026. Aunque el entrenador argentino tiene el respaldo de la dirigencia, el presidente de la Federación reconoció que todavía es prematuro hablar de una renovación definitiva.

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“Tomar decisiones sobre un cuerpo técnico siempre es uno de los temas más complejos dentro de una federación. Nosotros estamos muy satisfechos con el trabajo que ha realizado Néstor Lorenzo, porque conoce el fútbol colombiano, sigue muy de cerca a nuestros jugadores y ha logrado consolidar un proyecto competitivo”, comentó.

Sin embargo, también señaló que la decisión dependerá de varios factores. “Hay que tener en cuenta lo que él quiera para su futuro y, por supuesto, el desempeño que tenga Colombia en el Mundial. Ese será un elemento muy importante al momento de evaluar los próximos pasos”, explicó.

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El homenaje pendiente para Radamel Falcao García

El presidente de la Federación también se refirió al futuro de Radamel Falcao García, uno de los máximos referentes en la historia del fútbol colombiano. “Para nosotros Radamel es un ídolo absoluto. Le tenemos una enorme gratitud por todo lo que le ha entregado al país y a la selección Colombia”, aseguró.

Jesurún reveló que todavía espera que el delantero prolongue su carrera algunos años más y que la Federación estará presente cuando llegue el momento de su despedida. “Ojalá se demore mucho tiempo en tomar la decisión de retirarse. El día que quiera organizar un partido o un homenaje de despedida, seremos los primeros en acompañarlo porque se lo merece completamente”, manifestó.

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Fotografía del público colombiano cuando la selección juega en el estadio Nemesio Camacho el Campin de Bogotá - crédito Colprensa

Los amistosos después del Mundial y la próxima Copa América

En cuanto al calendario internacional, Jesurún confirmó que la Federación ya trabaja en la organización de una inusual fecha FIFA programada entre septiembre y octubre de 2027, en la que habrá cuatro partidos. “Ya tenemos asegurados dos compromisos y seguimos trabajando para cerrar los otros dos. La idea es que sean rivales compatibles desde el punto de vista logístico y competitivo”, indicó.

El dirigente explicó que será muy difícil enfrentar a selecciones europeas debido a sus compromisos continentales. “Europa estará concentrada en sus propias competencias, por lo que estamos analizando principalmente opciones de África y América”, explicó.

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Finalmente, Jesurún habló sobre la sede de la Copa América de 2028. Aunque todavía no existe una decisión oficial por parte de la Conmebol, reconoció que Estados Unidos aparece como uno de los candidatos más fuertes.

“Probablemente la sede se anuncie después del Mundial de 2026. Una de las posibilidades más importantes es repetir lo realizado en Estados Unidos, porque desde el punto de vista comercial y deportivo fue una experiencia muy exitosa. Sin embargo, todavía no hay una definición definitiva”, concluyó.

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