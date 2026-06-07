Colombia

Abelardo de la Espriella le dijo ‘no’ a la adhesión del partido Colombia Renaciente: “Nada con los polítiqueros de siempre”

El movimiento político afrodescendiente comunicó su apoyo a la candidatura del ‘Tigre’, al aclarar que se trataba de una decisión interna basada en deliberaciones con sus bases, pero el aspirante no aceptó esta unión

Guardar
Google icon
Abelardo de la Espriella rechazó el apoyo del partido Colombia Renaciente para su campaña presidencial de segunda vuelta - crédito Charlie Cordero/Reuters
Abelardo de la Espriella rechazó el apoyo del partido Colombia Renaciente para su campaña presidencial de segunda vuelta - crédito Charlie Cordero/Reuters

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella sorprendió al rechazar públicamente el respaldo anunciado por el partido Colombia Renaciente, luego de que la colectividad informara su adhesión de cara a la segunda vuelta electoral.

La decisión del aspirante de extrema derecha, que tomó distancia de inmediato de ese apoyo, generó controversia en el escenario político nacional, especialmente por el tono de sus declaraciones, en las que cuestionó la legitimidad de la adhesión y deslizó señalamientos contra la dirigencia del movimiento afrodescendiente.

PUBLICIDAD

Así fue el pronunciamiento de Colombia Renaciente a favor de De la Espriella

El pronunciamiento se produjo tras un anuncio oficial del partido Colombia Renaciente, que comunicó su respaldo a la candidatura de De la Espriella. La colectividad explicó que la decisión fue el resultado de un proceso interno de deliberación con su militancia y líderes territoriales, y que el apoyo no era incondicional, sino sujeto a compromisos programáticos en áreas sensibles como la protección de la niñez, el desarrollo del Pacífico, el fortalecimiento de las comunidades afrodescendientes, el impulso al emprendimiento, la seguridad y la movilidad.

El anuncio fue difundido inicialmente a través de la red social X, aunque posteriormente la publicación fue eliminada, lo que también llamó la atención en medio del debate político.

PUBLICIDAD

El movimiento político afrodescendiente había comunicado su apoyo a la candidatura de Abelardo de la Espriella - crédito @SoyRenaciente/X

En el mensaje divulgado por la colectividad, se enfatizaba que el respaldo respondía a una decisión colectiva y estratégica: “Escuchamos a nuestra militancia y a los líderes que se la juegan en el territorio, y tras ese diálogo, la Junta Directiva de Colombia Renaciente ha definido el rumbo: respaldamos la candidatura de Abelardo de la Espriella para esta segunda vuelta presidencial”, señalaba el comunicado. En el mismo texto, el partido subrayaba que se trataba de un apoyo condicionado y no de un “cheque en blanco”.

Abelardo de la Espriella rechazó el apoyo de ‘politiqueros’

Sin embargo, la reacción del candidato no tardó en llegar y marcó un giro inesperado frente al anuncio; Jhon Arley Murillo Benítez, presidente de la colectividad y figura central en la toma de decisiones del partido, quedó en el centro de las críticas del aspirante presidencial, que cuestionó directamente la legitimidad del proceso de adhesión. De la Espriella afirmó que no aceptaría respaldos provenientes de sectores que calificó como parte de la “politiquería tradicional” y sugirió que detrás del anuncio podría existir una intención de afectar su campaña.

En un mensaje en la misma red social, el candidato expresó su rechazo de manera contundente, al marcar distancia de cualquier tipo de alianza con estructuras políticas tradicionales: “Los politiqueros de siempre no han querido entender que ningún ‘apoyo’ suyo voy a aceptar. Mi unión con el Pueblo y mi independencia no van a quedar manchadas por cuenta de estos traficantes de avales”.

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella rechazó de manera pública el respaldo anunciado por el partido Colombia Renaciente - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
El candidato presidencial Abelardo de la Espriella rechazó de manera pública el respaldo anunciado por el partido Colombia Renaciente - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

En la misma publicación, cuestionó directamente a Murillo al insinuar que su papel en la colectividad podría estar relacionado con intereses políticos en contra de su aspiración presidencial, y reiteró su rechazo a cualquier acercamiento con lo que denominó como “politiqueros de siempre”.

“Señor John Arley, ¿está haciendo algún mandado para enlodar mi campaña con su “adhesión”? Bienvenidos los ciudadanos, NADA con los politiqueros de siempre (sic)”, escribió el aspirante presidencial en la publicación.

El episodio también reavivó debates sobre la trayectoria política de figuras vinculadas a Colombia Renaciente. En el caso de Jhon Arley Murillo, se recuerda que durante la campaña legislativa del periodo 2018-2022, cuando aspiraba a la Cámara de Representantes por la curul de comunidades afrodescendientes, habría estado involucrado en hechos que actualmente lo enfrentan a un proceso judicial ante la Corte Suprema de Justicia, según antecedentes que fueron hechos públicos.

Jhon Arley Murillo Benítez será juzgado por presuntas irregularidades durante su campaña a la Cámara de Representantes en el periodo 2018-2022 - crédito @jhonmurillob/X
Jhon Arley Murillo Benítez fue señalado por presuntas irregularidades durante su campaña a la Cámara de Representantes en el periodo 2018-2022 - crédito @jhonmurillob/X

La controversia dejó en evidencia las tensiones internas en el reacomodo de apoyos políticos en la recta final de la contienda presidencial, en la que los respaldos partidistas se han convertido en un terreno de disputa tanto simbólica como estratégica.

Mientras Colombia Renaciente buscaba posicionar su decisión como un respaldo programático condicionado, el rechazo del candidato transformó el anuncio en un episodio de confrontación política que añade un nuevo capítulo a la campaña electoral.

Temas Relacionados

Abelardo de la EspriellaPartido Colombia RenacienteJhon Arley MurilloElecciones ColombiaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Colombia vs. Jordania - EN VIVO: siga aquí la titular de la Tricolor y el último partido amistoso de la antes del Mundial

La Tricolor jugará ante la selección asiática en San Diego, California y Néstor Lorenzo cuenta con el plantel completo para el duelo que terminará de pulir detalles tácticos

Colombia vs. Jordania - EN VIVO: siga aquí la titular de la Tricolor y el último partido amistoso de la antes del Mundial

Resultado Lotería del Cauca de este sábado 6 de junio: todos los secos millonarios

Esta lotería colombiana realiza un sorteo a la semana, todos los sábados, en los que puedes ganar varios miles de millones de pesos

Resultado Lotería del Cauca de este sábado 6 de junio: todos los secos millonarios

Selección Colombia: Ramón Jesurún reveló cuál es el objetivo oficial del equipo en la Copa del Mundo 2026

El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, también se refirió a la no inclusión de Sebastián Villa en la lista de 26 convocados al Mundial y la polémica del uso político de la camiseta de la Tricolor

Selección Colombia: Ramón Jesurún reveló cuál es el objetivo oficial del equipo en la Copa del Mundo 2026

Keiko Fujimori auguró un cambio de gobierno en Colombia tras recibir el apoyo de Abelardo de la Espriella

La líder de Fuerza Popular hizo el pronóstico durante el desayuno electoral, antes de votar en el balotaje en Perú, y lo vinculó al candidato colombiano a una cooperación regional contra el narcotráfico

Keiko Fujimori auguró un cambio de gobierno en Colombia tras recibir el apoyo de Abelardo de la Espriella

Suárez está de luto: trabajadora de la Defensa Civil fue ultimada a balazos tras pasar días secuestrada

La Alcaldía del municipio del Cauca difundió un comunicado en el que rechazó el crimen, pidió identificar a los responsables y reveló que el municipio está de luto por este brutal ataque, mientras que familiares y vecinos reclaman avances en la investigación

Suárez está de luto: trabajadora de la Defensa Civil fue ultimada a balazos tras pasar días secuestrada
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Disidencias de ‘Calarcá’ secuestraron a cuatro personas y quemaron dos viviendas en Remedios, Antioquia: Gobernador confirmó tres muertos

Disidencias de ‘Calarcá’ secuestraron a cuatro personas y quemaron dos viviendas en Remedios, Antioquia: Gobernador confirmó tres muertos

La nueva arma que se está desarrollando en Indumil para el Ejército Nacional: la versión antidrón de una escopeta

Decretan confinamiento en San José del Guaviare por crisis humanitaria causada por las disidencias de las Farc

Tras condena a Santiago Uribe Vélez, se manifestaron las víctimas del proceso: “Ya se puede decir que el señor es un paramilitar”

Así fue el asesinato del conductor Camilo Barrientos por el que condenaron a Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe

ENTRETENIMIENTO

Hija de Marbelle reveló la difícil cirugía a la que se sometió la artista cuando tenía 8 meses de embarazo: “Sálvenla a ella”

Hija de Marbelle reveló la difícil cirugía a la que se sometió la artista cuando tenía 8 meses de embarazo: “Sálvenla a ella”

Jhon Alex Castaño sorprendió al joven que fue reducido por policías en Bogotá: llevó regalos para él y su perrita

Encontraron el amor en ‘La casa de los famosos Colombia’: Norma Nivia y Mateo Varela se casan

Karol G se robó todas las miradas en el Grand Prix de Mónaco de la Fórmula 1

Karol G hizo sorpresiva aparición en Estocolmo, mientras se prepara para su gira: su apariencia llamó la atención

Deportes

Colombia vs. Jordania - EN VIVO: siga aquí el minuto a minuto del último partido amistoso de la antes del Copa del Mundo

Colombia vs. Jordania - EN VIVO: siga aquí el minuto a minuto del último partido amistoso de la antes del Copa del Mundo

Selección Colombia: Ramón Jesurún reveló cuál es el objetivo oficial del equipo en la Copa del Mundo 2026

Ramón Jesurún reveló qué tan posible es que Bogotá sea sede de la selección Colombia en la próxima Eliminatoria

Tulio Gómez, dueño de América, protagonizó fuerte agarrón con periodista que develó cuál sería el ‘plan’ del segundo semestre: “Vamos a ver si...”

Reinaldo Rueda se refirió a la posibilidad de regresar Atlético Nacional: “Esperaremos que termine el Mundial 2026″