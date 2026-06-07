Abelardo de la Espriella le dijo ‘no’ a la adhesión del partido Colombia Renaciente: “Nada con los polítiqueros de siempre”

Abelardo de la Espriella rechazó el apoyo del partido Colombia Renaciente para su campaña presidencial de segunda vuelta - crédito Charlie Cordero/Reuters

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella sorprendió al rechazar públicamente el respaldo anunciado por el partido Colombia Renaciente, luego de que la colectividad informara su adhesión de cara a la segunda vuelta electoral.

La decisión del aspirante de extrema derecha, que tomó distancia de inmediato de ese apoyo, generó controversia en el escenario político nacional, especialmente por el tono de sus declaraciones, en las que cuestionó la legitimidad de la adhesión y deslizó señalamientos contra la dirigencia del movimiento afrodescendiente.

PUBLICIDAD

Así fue el pronunciamiento de Colombia Renaciente a favor de De la Espriella

El pronunciamiento se produjo tras un anuncio oficial del partido Colombia Renaciente, que comunicó su respaldo a la candidatura de De la Espriella. La colectividad explicó que la decisión fue el resultado de un proceso interno de deliberación con su militancia y líderes territoriales, y que el apoyo no era incondicional, sino sujeto a compromisos programáticos en áreas sensibles como la protección de la niñez, el desarrollo del Pacífico, el fortalecimiento de las comunidades afrodescendientes, el impulso al emprendimiento, la seguridad y la movilidad.

El anuncio fue difundido inicialmente a través de la red social X, aunque posteriormente la publicación fue eliminada, lo que también llamó la atención en medio del debate político.

PUBLICIDAD

El movimiento político afrodescendiente había comunicado su apoyo a la candidatura de Abelardo de la Espriella - crédito @SoyRenaciente/X

En el mensaje divulgado por la colectividad, se enfatizaba que el respaldo respondía a una decisión colectiva y estratégica: “Escuchamos a nuestra militancia y a los líderes que se la juegan en el territorio, y tras ese diálogo, la Junta Directiva de Colombia Renaciente ha definido el rumbo: respaldamos la candidatura de Abelardo de la Espriella para esta segunda vuelta presidencial”, señalaba el comunicado. En el mismo texto, el partido subrayaba que se trataba de un apoyo condicionado y no de un “cheque en blanco”.

Abelardo de la Espriella rechazó el apoyo de ‘politiqueros’

Sin embargo, la reacción del candidato no tardó en llegar y marcó un giro inesperado frente al anuncio; Jhon Arley Murillo Benítez, presidente de la colectividad y figura central en la toma de decisiones del partido, quedó en el centro de las críticas del aspirante presidencial, que cuestionó directamente la legitimidad del proceso de adhesión. De la Espriella afirmó que no aceptaría respaldos provenientes de sectores que calificó como parte de la “politiquería tradicional” y sugirió que detrás del anuncio podría existir una intención de afectar su campaña.

PUBLICIDAD

En un mensaje en la misma red social, el candidato expresó su rechazo de manera contundente, al marcar distancia de cualquier tipo de alianza con estructuras políticas tradicionales: “Los politiqueros de siempre no han querido entender que ningún ‘apoyo’ suyo voy a aceptar. Mi unión con el Pueblo y mi independencia no van a quedar manchadas por cuenta de estos traficantes de avales”.

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella rechazó de manera pública el respaldo anunciado por el partido Colombia Renaciente - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

En la misma publicación, cuestionó directamente a Murillo al insinuar que su papel en la colectividad podría estar relacionado con intereses políticos en contra de su aspiración presidencial, y reiteró su rechazo a cualquier acercamiento con lo que denominó como “politiqueros de siempre”.

PUBLICIDAD

“Señor John Arley, ¿está haciendo algún mandado para enlodar mi campaña con su “adhesión”? Bienvenidos los ciudadanos, NADA con los politiqueros de siempre (sic)”, escribió el aspirante presidencial en la publicación.

El episodio también reavivó debates sobre la trayectoria política de figuras vinculadas a Colombia Renaciente. En el caso de Jhon Arley Murillo, se recuerda que durante la campaña legislativa del periodo 2018-2022, cuando aspiraba a la Cámara de Representantes por la curul de comunidades afrodescendientes, habría estado involucrado en hechos que actualmente lo enfrentan a un proceso judicial ante la Corte Suprema de Justicia, según antecedentes que fueron hechos públicos.

PUBLICIDAD

Jhon Arley Murillo Benítez fue señalado por presuntas irregularidades durante su campaña a la Cámara de Representantes en el periodo 2018-2022 - crédito @jhonmurillob/X

La controversia dejó en evidencia las tensiones internas en el reacomodo de apoyos políticos en la recta final de la contienda presidencial, en la que los respaldos partidistas se han convertido en un terreno de disputa tanto simbólica como estratégica.

Mientras Colombia Renaciente buscaba posicionar su decisión como un respaldo programático condicionado, el rechazo del candidato transformó el anuncio en un episodio de confrontación política que añade un nuevo capítulo a la campaña electoral.

PUBLICIDAD