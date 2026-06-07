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Tulio Gómez, dueño de América, protagonizó fuerte agarrón con periodista que develó cuál sería el ‘plan’ del segundo semestre: “Vamos a ver si...”

La disputa empezó con mensajes públicos en los que el comunicador, denominado como el ‘rey’ del mercado de fichajes en el FPC, habló de las novedades del plantel, lo que ocasionó la molestia del dirigente, que hizo graves señalamientos en su contra

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América de Cali
Tulio Gómez es dueño de América de 2016, cuando logró el ascenso a la Primera A tras cinco años de 'infierno' del club en la B - crédito Jesús Avilés/Infobae

Uno de los clubes que quedó en deuda en el primer semestre del 2026, pese a que se reforzó para ser protagonista tanto en la Liga BetPlay 2026-1 como en su presencia en la Copa Sudamericana, fue América de Cali. En el torneo local, el equipo comandado por David González se quedó afuera en los cuartos de final, goleado por Independiente Santa Fe; mientras que en el torneo internacional no superó la fase de grupos.

Las críticas no solo han sido para el cuerpo técnico y jugadores, que una vez más decepcionaron con su rendimiento, sino también para la dirigencia. En especial, para el veterano dirigente Tulio Gómez, que lleva seis temporadas de fracaso en fracaso, pues su última consagración, de las dos que ha liderado en el rentado criollo, se dio en la campaña del 2020; cuando salió bicampeón liguero, en plena pandemia del COVID-19.

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Justamente, el dirigente deportivo fue protagonista del más reciente rifirrafe mediático que involucra a la divisa ‘Escarlata’, por cuenta de sus fuertes señalamientos al periodista Felipe Sierra, considerado uno de los más acertados en cuanto a novedades del mercado de fichajes. Y que en el pasado ha intentado desmentir sin éxito una vez más, pese a que el comunicador ha acertado en lo que se refiere a novedades de este club.

Tulio Gómez y sus señalamientos a Pipe Sierra
Con este mensaje en la red social X, el directivo Tulio Gómez hizo duros señalamientos al periodista Pipe Sierra, que encendieron las redes sociales - crédito @Tulioagomez/X

Así fue el agarrón entre Tulio Gómez y Pipe Sierra en X

En su duro mensaje en X, Gómez, dueño de América, pero que delegó el manejo de la institución en su hija, Marcela, negó que el equipo vallecaucano tenga decidido un cambio de rumbo para el segundo semestre y apuntó contra Sierra, al que acusó de faltar a la verdad. “La continuidad de David González y Jean F. (Jean Fernández, arquero) nunca ha estado en duda, lo que dice el señor Pipe Sierra es mentiras”, expresó.

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En la misma publicación en la red social, el directivo cuestionó la independencia del periodista, así como han intentado hacerlo sin prosperar empresarios como el chileno Kormac Baldebenito, y llevó la disputa al terreno personal. “Cuando se trabaja para los agentes de fútbol y no para la verdad es porque has vendido tus principios y valores; cuando los vendes pierdes la credibilidad”, señaló Gómez en su dura acusación.

Pipe Sierra y su respuesta a Tulio Gómez
Esta fue la dura respuesta del periodista Pipe Sierra al máximo accionista de América de Cali, Tulio Gómez - crédito @PSierraR/X

Ante esto, Sierra no se quedó atrás y respondió con una advertencia sobre una de las decisiones que, según él, está en curso en el club: la continuidad del portero brasileño, que según indicó en un mensaje anterior estaría cerca de marcharse. “Vamos a ver si Jean se queda, don Tulio”, escribió Sierra, que le salió al paso a la “guerra” que tendría casada con el directivo, al que parecen incomodarle las informaciones sobre América.

Fue entonces cuando el periodista, que no suele responder de manera vehemente a la crítica, le pidió públicamente que deje la propiedad del equipo. “¡Venda! Esa hinchada merece unos dueños a la altura, no alguien que trata al equipo como una tienda ambulante”, indicó e incluso fue más allá y acusó a algunos de sus colegas, sin dar nombres, de estar al servicio del dirigente deportivo.

América de Cali
América parece estar viviendo una nueva crisis, por cuenta de sus duros reveses en el primer semestre de 2026 - crédito @AmericaDeCali/X

En efecto, Sierra insistió con críticas a los allegados a Gómez y deslizó señalamientos sobre su entorno. “Porque los lambones son pagos. Se van de fiestas con él a San Andrés”, expresó el comunicador, en medio de una situación en la que Fernandes, de 30 años no seguirá en el club americano, pese a que le quedan seis meses de contrato; y en lo que respecta a González, la permanencia sin tener el respaldo “total” del equipo.

Lo cierto es que del proyecto del que se esperaban éxitos por haber vinculado a refuerzos de peso, como los volantes Yeison Guzmán y el venezolano Darwin Machís, además de otros de proyección como el delantero Tomás Ángel y el retorno de campeones como el mediocampista Carlos Sierra y el defensor Marlon Torres, lo que se registraron fueron sinsabores; en una campaña que se desmoronó en ambos frentes.

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