Qué tan buena idea es dolarización la economía colombiana como propuso Abelardo de la Espriella: cómo se podría dar y qué consecuencias traería

La victoria de Abelardo de la Espriella en la primera vuelta de elecciones presidenciales generó una fuerte reducción en el precio del dólar en Colombia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae)

Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, fue el gran ganador de la primera vuelta de las elecciones presidenciales del 31 de mayo de 2026. Obtuvo el 43,7% de los votos y superó a Iván Cepeda, del Pacto Histórico, que alcanzó el 40,9%. La segunda vuelta está prevista para el 21 de junio.

Previo a esta, en redes sociales se viralizó un video de hace unos meses en el que De la Espriella propuso la sustitución del peso colombiano por el dólar estadounidense y facilitar la apertura de cuentas en dólares para los colombianos en el exterior. “Lo ideal para la economía colombiana sería la dolarización, pero es un proceso muy complejo”, afirmó el abogado en la grabación. También habló de la necesidad de que “los colombianos puedan tener cuentas en dólares en Estados Unidos para protegerse de la inflación”.

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Al respecto, el presidente Gustavo Petro declaró: “Yo quiero un Banco de la República independiente de los banqueros más ricos del país, pero cambiar el peso por el dólar cuando el peso es más fuerte que el dólar es una soberana estupidez”. Petro intensificó su postura en otro mensaje: “Mequetrefes de Miami, Colombia es libre y soberana, no una colonia de pacotilla”.

Gustavo Petro, presidente de Colombia, dijo que cambiar el peso por el dólar cuando el peso es más fuerte que el dólar es una soberana estupidez - crédito @PetroGustavo/X

Según expertos, si se aprobara la dolarización y la posibilidad de mantener cuentas en dólares, Colombia experimentaría un cambio estructural en su sistema económico. La propuesta.

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“No es buena idea ni se justifica”

El exministro de Hacienda Juan Camilo Restrepo intervino para expresar su desacuerdo. Aseguró que “dolarizar la economía no es buena idea ni se justifica”. Destacó que “la moneda nacional es signo de soberanía: abandonarla significa entregarla al Federal Reserve Bank de Estados Unidos”. Con exactitud, enumeró las siguientes circunstancias en las que se podría dar:

Ante una hiperinflación, que no es el caso nuestro. Cuando se pierde completamente la confianza en la moneda nacional , y la mayoría de los contratos se estipulan en moneda extranjera, lo que no es tampoco afortunadamente el caso nuestro. Cuando la moneda nacional se envilece a tal grado que se hace necesario cambiar de signo monetario. Es el caso de Alemania en los años 20 del siglo 29 durante la República de Weimar, o el del Bolívar en la época del chavismo en Venezuela La moneda nacional es signo de soberanía: abandonarla significa entregarla al Federal Reserve Bank de los Estados Unidos.

Juan Camilo Restrepo, exministro de Hacienda, dijo que dolarizar la economía no es buena idea ni se justifica - crédito @RestrepoJCamilo/X

Por su parte, el economista Felipe Campos, gerente de Inversión y Estrategia de Alianza Valores y Fiduciaria, señaló la complejidad de adoptar el dólar: “La dolarización es difícil y no es obvia la respuesta”. Explicó que esta estrategia tiene como efectos potenciales la estabilización de la inflación, la eliminación de choques del tipo de cambio y la reducción del costo de la deuda.

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Sin embargo, advirtió que prescindir de una moneda y de un banco central supone sacrificar capacidades esenciales.

Campos agregó que Colombia no cuenta con “acceso a tantos dólares como para tener pasivos en dólares. Quedamos descalzados”. Para el economista, la dolarización solo se materializa bajo circunstancias de crisis, cuando hay beneficios concretos que la justifican.

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Mitos y realidades de la dolarización

El documento “7 mitos sobre la dolarización en América Latina”, elaborado por el analista de políticas públicas para América Latina Daniel Raisbeck y la editora de El Cato, Gabriela Calderón, incluyó una visión regional comparada relevante para el caso colombiano. El análisis, publicado en la página del medio y ahora en redes sociales, refuta la idea de que la dolarización implica pérdida de competitividad o necesariamente bajo crecimiento. Citó a Panamá, país dolarizado desde 1904, que mantiene un crecimiento económico notable, con un PIB per cápita superior al de Brasil y Colombia, apoyado por un sistema bancario abierto que facilita la inversión extranjera y la liquidez.

Respecto a Ecuador y El Salvador, el informe reconoce que la dolarización no resuelve todos los problemas económicos, aunque permitió a ambos países mantener una inflación baja y tasas de interés inferiores a las de regímenes de soberanía monetaria. Destaca que, pese a un crecimiento moderado y crisis fiscales, la estabilidad monetaria ha protegido a la población de grandes devaluaciones.

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Daniel Raisbeck, analista, dijo que la dolarización acaba con la devaluación - crédito @DanielRaisbeck/X

Uno de los errores comunes es equiparar la experiencia de Argentina en los años noventa con la dolarización pura. El documento expuesto por Raisbeck, exasesro económico de la periodista Vicky Dávila, excandidata presidencial, aclara que el sistema argentino era una “caja de conversión” que mantenía parte del control monetario, a diferencia de una dolarización integral. A pesar de ello, esa política permitió reducir la inflación de más de 2.600% a menos del 1% entre 1989 y 1998, antes de su colapso por defectos de diseño.

Sustitución del manejo monetario local

De igual forma aborda la cuestión de la soberanía monetaria. Según los autores, países como Panamá y Ecuador enfrentaron crisis internacionales sin picos inflacionarios, a diferencia del resto de la región. Argumentaron que la Reserva Federal de Estados Unidos no sustituye por completo el manejo monetario local, ya que la liberalización bancaria otorga cierto margen de acción a los bancos nacionales.

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En cuanto al impacto social, el informe recuerda que durante la “crisis del tequila” en México, el costo de la devaluación afectó con más fuerza a los hogares vulnerables, mientras que en países dolarizados la inflación se mantuvo controlada, protegiendo el poder adquisitivo de los sectores más desfavorecidos. Para Colombia, la experiencia internacional muestra que los beneficios de estabilidad pueden acompañarse de la pérdida de herramientas para gestionar choques económicos y de la renuncia a ingresos por señoreaje. No obstante, cuando la inflación erosiona la confianza en la moneda nacional, dolarizar puede percibirse como una forma de protección ante riesgos mayores.

Por último, Raisbeck y Calderón aclararon que ni la Casa Blanca ni el Fondo Monetario Internacional (FMI) promueven la dolarización en América Latina. De hecho, el FMI suele oponerse a estos procesos, en parte porque pierde influencia sobre la política monetaria del país que adopta el dólar.

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