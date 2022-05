Video: “Cada vez abusan más”, la molestia de Paola Jara con una reconocida aerolínea

Tomada de Instagram @paolajarapj

Paola Jara es una de las cantantes de música popular que quizás ha recibido más críticas en su entorno artístico y personal, pues desde que se conoció su relación con su colega de género musical Jessi Uribe, fue señalada en repetidas ocasiones de “quita maridos”. Sin embargo, también se ha caracterizado por hablar y expresar sus opiniones en redes sociales sin tapujos con referencia a ciertos temas, como lo que le ocurrió recientemente con una reconocida aerolínea.

Según indicó la artista, hace aproximadamente una semana se quejó con el servicio de una aerolínea porque en uno de sus viajes le hurtaron de su maleta de viaje una luz que hace parte de sus presentaciones en vivo, y aunque interpuso una reclamación, hasta el momento no le han dado respuesta.

Sin embargo, el miércoles 3 de mayo se presentó un nuevo hecho en el que la reconocida empresa de vuelos extravió su maleta de viajes y la artista no dudó en hacer la denuncia al respecto a través de sus redes sociales y se despachó fuertemente con la frase “vean, Avianca cada 8 días me está sacando la piedra”.

“… no había dicho nada. Hace ocho días me robaron una luz de la maleta y hoy me dejaron la maleta. ¡Qué belleza! Y no dan reporte, no dicen nada, nadie responde, no saben dónde está, la hoja que me dieron no aparece el número. O sea. ¿Qué hace uno con esta gente, pues?”, expresó la intérprete de ‘Mala Mujer’ y ‘Murió el amor’.

Pero al parecer, la molestia no viene solamente de la cantante pues en los cortos videos que compartió a través de su cuenta oficial de Instagram, a su lado se pudo escuchar la voz de un hombre que a juzgar por los tatuajes que se veían en sus brazos podría tratarse de su pareja, Jessi Uribe, que con una palabra de grueso calibre no dudó en apoyar el inconformismo de Jara, quien además señaló ser viajera frecuente.

“Y eso que uno es dizque ‘viajero frecuente’ y no se qué pendejadas”, agregó Paola Jara; allí, es donde interviene el cantante y dice: “no sirve pa’ ni mier·$% eso…”, posteriormente, volvió a intervenir la artista, que señala muy molesta “…sinceramente, que pena pues, pero cada vez abusan más, no no no”.

Aquí el contenido completo de Paola Jara:

La artista expresó su incomodidad con los hechos que se presentaron con su equipaje

La molestia de Paola Jara no pasó desapercibida entre sus más de ocho millones de seguidores en Instagram, quienes no tardaron en aparecer para expresar palabras de apoyo luego de que la publicación fuera replicada por diferentes portales de entretenimiento como ‘Rechismes’, donde ya alcanza las 288.000 reproducciones y cerca de 13.500 ‘me gusta’.

Entre los comentarios de apoyo surgieron algunos que han vivido la misma situación con la mencionada aerolínea por parte de la artista, expresando las siguientes opiniones: “Avianca como siempre, por eso nunca viajo con ellos”; “eso ocurre en la mayoría de aerolíneas, me pasó en un viaje a Europa y esta es la hora que mi maleta no aparece”; otros comentarios le recordaron que ella se metió con un hombre ajeno, con el siguiente comentario: “ella se roba el marido de alguien y nadie le dice nada” o “Paola por primera vez sintió lo que sintió Sandrita cuando también la robaron”.

