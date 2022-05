Video: “Ni lo uno ni lo otro”, así respondió Lina Tejeiro sobre volver con un ex

Lina Tejeiro, respondió a curiosa pregunta de sus seguidores sobre volver con un ex. Foto: Instagram @linatejeiro

Lina Tejeiro es una de las celebridades que mayor dinamismo tiene en redes sociales pues constantemente está compartiendo sus rutinas de cuidado facial, consejos de maquillaje y algunas rutinas de ejercicio que realiza en el gimnasio. Asimismo, suele interactuar con sus seguidores por medio de la reconocida caja de ‘preguntas y respuestas’, en la que los internautas no desaprovechan para saber sobre su situación sentimental con el cantante Andy Rivera.

A través de su cuenta de Instagram, donde supera los nueve millones de seguidores, abrió la dinámica en la que un curioso seguidor aprovechó para preguntarle si volvería o volvió con su ex, el cantante de música urbana Andy Rivera. Ante el directo interrogante, la llanera solamente atinó a responder: “¡no!, ni lo uno ni lo otro”.

La respuesta fue tan clara y concreta, que todas las ilusiones de sus fanáticos de ver nuevamente a la pareja reunida se fueron volando como la canción ‘Pajaritos en el aire’ del intérprete, pues al parecer todo fue un mal entendido de quienes soñaban verlos retomar su noviazgo, tal y como se venía rumorando desde hace algunas semanas.

Aquí la respuesta de Lina Tejeiro :

La actriz interactuó con sus seguidores en redes sociales para resolver algunas inquietudes de su vida sentimental

Rápidamente las reacciones no tardaron en aparecer en redes sociales pues el portal de entretenimiento ‘Rechismes’, que es el encargado de seguirle los pasos a las celebridades, replicó la respuesta de la llanera, que ya supera las 160.000 reproducciones y ha obtenido más de 4.400 ‘me gusta’ de algunos internautas, quienes además expresaron sus opiniones al respecto.

Algunos aseguran que no han querido volver porque el artista se aprovecha de la buena voluntad de la llanera, por el gran amor que le tiene, otros comentarios señalan: “se boletearon solitos y ahora otra vez que nada de nada”; “será que por fin se cansó de tanto estar detrás de él”; “será que él es el que no quiere volver con ella”; otros comentarios aseguran que ella se está dedicando por completo a un nuevo proyecto actoral y no quiere pensar en nada más, por el momento sus seguidores tendrán que esperar a ver nuevamente juntos a la pareja.

¿Le rechazaron un beso a la actriz?

El pasado 23 de abril se conoció a través de redes sociales que la actriz participó del cumpleaños de la influenciadora Aida Victoria Merlano, y de la fiesta se viralizó un video en el que se observaba a Lina Tejeiro suplicando que un joven creador de contenido le diera un beso pues su novia no lo estaba viendo.

“Bésame rápido que ‘La Yise’ no nos está viendo. Bésame, por favor”, le dice la actriz al creador de contenido, pero él la evita y empieza a decir: “¿Estas son tus pruebas señor? No, estas son pruebas de Jesucristo y no voy a fallar”, expresó el hombre y se alejó de la mujer que buscaba robarle un beso. Juancho no cedió aunque sus amigos coreaban ‘beso, beso, beso’.

Fueron tales las críticas y comentarios en burla que recibió el joven, que la respuesta que más curiosidad generó fue la de su novia, ‘La Yise’, quien también criticó a su pareja y dejó claro que si Lina Tejeiro la hubiera querido besar a ella, no se hubiera negado. “Que Dios me presente esa oportunidad a mi para que ella vea”, escribió.

