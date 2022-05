Fiscalía acusa formalmente al profesor Fabián Sanabria por abuso sexual

Fabián Sanabria ha insistido en su inocencia desde que se conoció el caso de abuso sexual. (Colprensa – Mauricio Alvarado).

Este 2 de mayo, ante un juez de conocimiento, la Fiscalía acusó de manera formal al docente de la Universidad Nacional Fabián Sanabria Sánchez por acceso carnal violento agravado por la confianza.

El caso inició luego de que un joven denunciara un presunto abuso por parte de Sanabria ocurrido el 23 de septiembre de 2013, en la residencia del docente, ubicada en el sector Las Aguas, en el centro de Bogotá. De acuerdo con el relato, el joven llegó hasta el apartamento para dejar una hoja de vida, pues se encontraba buscando trabajo.

La Fiscalía señaló que en la investigación se estableció que durante el encuentro el docente le habría brindado al joven, de 25 años, una bebida oscura que lo mareó. Posteriormente, lo habría besado y, aunque el visitante trató de huir y resistirse, al parecer, el docente usó la violencia para someterlo y lo abusó sexualmente. Indicó que el agresor, ante el rechazo de la víctima, la golpeó en la cara y luego le pegó con una correa.

Posteriormente abusó sexualmente de la víctima y al término se paró y soltó al joven. La fiscal del caso señaló que Sanabria y la víctima habían hablado en varias ocasiones antes del encuentro y cuestionó que el docente tenía una posición de confianza frente a la víctima. Steeven López fue acreditado como víctima del caso.

“Mi vida cambió hace ocho años producto de una violación, a lo que considero y entiendo fue una tortura, ya que fui abusado sexualmente por el señor Fabián Sanabria, a quien denuncié en la Fiscalía por el hecho hace un año”, dijo el estudiante de 25 años al relatar lo sucedido aquel día.

De acuerdo con lo que contó ante Noticias Caracol, Steeven conoció a Sanabria gracias a un amigo que tenían en común. Se encontraban en la esquina de la terraza Pasteur, ubicada en Bogotá. Cuenta que su amigo se lo presentó y que, luego de ello, él y Sanabria empezaron a seguirse en redes sociales y a mantener una relación cordial a través de esos mismos portales. Detalló que solían tener ‘charlas muy amenas’ pero que nunca se sugirió nada diferente a un lazo amistoso. Esto se mantuvo así por cerca de mes y medio.

Steeven, por aquellos días, terminó viviendo en las calles de la ciudad tras tener serias dificultades con su familia, sin embargo, ante la adversidad, decidió que quería darle un giro a su vida y empezar a buscar un empleo que le permitiera salir de esa difícil situación.

Fue allí cuando Sanabria entró a la historia. Según contó el joven, le manifestó al docente que se encontraba en búsqueda de trabajo, por lo que le pidió que, si sabía algo, le dijera. Sanabria, en respuesta, accedió y decidió invitarlo a su casa, donde ocurrió la violación.

Lo que pasó en la vida del joven después de eso estuvo cargado de mucho dolor. Intentó suicidarse en repetidas ocasiones y generó miedos que antes eran inexistentes en él. Sufre de náuseas cuando se ve sometido a situaciones que lo estresan y no soporta estar en sitios públicos o en contacto directo con otras personas.

Sanabria defiende su inocencia

“Yo no puedo referirme a personas que no conozco. No, no recuerdo eso, entre otras cosas, porque mi cuenta de Twitter se perdió hace unos años, fue cancelada. Entonces, no tengo manera de verificar eso (...) yo no soy ni bolsa de empleo ni doy empleos a la gente, es decir, no soy empresario y no soy una persona que contrata gente en términos laborales. Debo decir que esa narrativa es una narrativa macabra, por lo miserable y contradictoria y que no la reconozco, la niego profundamente y tengo los elementos probatorios en derecho para demostrar sus contradicciones y su falsedad”, respondió Sanabria ante los cuestionamientos de la periodista de Noticias Caracol en su momento

SEGUIR LEYENDO: