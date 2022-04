Rodolfo Hernández revela por qué no pagó el rescate de su hija, asesinada por un grupo armado

La familia del candidato ha sentido la crudeza del conflicto en Colombia Foto: Colprensa - Sergio Acero

En medio de la carrera electoral surgen diferentes confesiones que impactan al país, los candidatos revelan datos desconocidos de su vida personal y causan impacto en el público. El aspirante a la presidencia Rodolfo Hernández ha dado de qué hablar en las últimas horas, luego de realizar una cruda confesión que involucra su vida y directamente a su familia, consecuencia del recrudecimiento del conflicto armado en el departamento de Santander.

‘El Ingeniero’ estuvo en el espacio El País de los Jóvenes de Caracol Televisión, donde se sometió al cuestionario de los asistentes y respondió diferentes preguntas relacionadas con su eventual futuro como presidente. Además, expuso un análisis completo sobre perspectiva de país actualmente, no obstante, sobresalió el tema del conflicto y el origen de la revolución en el campo.

En medio de las anécdotas expuestas por el santandereano, se conoció un drama familiar; conmovido, recordó que la guerrilla de las FARC secuestró hace varios años a su padre en la zona rural del camino que conduce de la capital de Santander al municipio de Barrancabermeja. Según Hernández, el largo tiempo de la retención de su padre, provocó que este tuviera un choque psicológico cuando fue liberado.

El exalcalde confesó:

“Yo les quiero contar para los que no saben. Las FARC secuestraron a mi papá, lo tuvieron 135 días preso, salió loco del sitio donde lo tenían en Santander, el Cerro La Aurora, de Bucaramanga para Barranca antes del puente de Sogamoso a mano derecha, está el Cerro La Aurora, allá estuvo mi papá, tuvimos que ir allá a sacarlo”.

Asimismo, recordó que esta no había sido la única tragedia que tocó a su familia, pues una de sus hijas también fue víctima del conflicto armado. La descendiente el candidato fue retenida por un grupo armado que exigió una cuantiosa cifra de dinero. ‘El ingeniero’ se negó a pagar dicho montó y la represalia fue grave, pues los criminales acabaron con la vida de la mujer.

En su relato, alcanzó a mostrarse conmovido, pues fue un hecho de dolor que marchó su vida, Rodolfo Hernández sostuvo:

“A mi hija me la mataron, ¿por qué la mataron?, porque el Estado nunca cumplió, entonces me cogieron a mí de chivo expiatorio, hubiera podido ser uno de ustedes y los matan al no aceptar la exigencia de ellos, yo tenía que pagarles 2 millones de dólares”.

La sala quedó en silencio ante la confesión del político, pero él explicó la razón por la cual se opuso a realizar el pago. Declaró que tiene más hijos y estaba seguro que en caso de realizar el pago exigido, posiblemente irían tras el resto de su familia, aprovechando su condición económica, por tal razón, se resignó y afrontó la dolorosa situación, oponiéndose a realizar el mencionado pago.

Hernández afirmó: “Pagan, yo tengo tres hijos más, lo cogen a él y luego cogen al otro y luego cogen al otro y luego toda mi familia, eso no tiene fin, me tocó amarrarme los calzones y afrontar este dolor”.

De igual forma resaltó la labor del expresidente Juan Manuel Santos con el proceso de paz, pues señaló que la iniciativa de cese al fuego fue importante, aunque, recalcó que el Estado no ha cumplido con su labor al día de hoy, razón que insta a los grupos armados a levantarse nuevamente en armas, aseveró: “El conflicto siguió hasta que hubo el plan de paz con el presidente Santos, pero como no les han cumplido, ahora están resucitando otra vez y eso no tiene de nunca acabar, si los campesinos de Colombia no tienen trabajo”.

