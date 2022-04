“Me equivoqué, le ofrezco mi disculpa”: Beto Coral sobre su crítica a Egan Bernal

Beto Coral y Egan Bernal

Desde Europa, Egan Bernal ha decidido opinar sobre la situación política del país, teniendo en cuenta que se aproximan las elecciones presidenciales. Sin embargo, la posición del ciclista colombiano fue criticada duramente por el activista Beto Coral.

“No soy economista, pero mi sentido común me dice que... El regalar plata no va a poder durar mucho tiempo y terminar en algo bueno. Creo que la solución está en generar empleo digno y pensar a futuro, porque esto no se va a arreglar en 4 años”, escribió Egan en Twitter y varios lo han tomado como una crítica directa al candidato Gustavo Petro.

Entre esas personas está Beto Coral, activista político que se ha manifestado en contra del uribismo y a favor del Pacto Histórico. “Si va a opinar de política, lea un poco, pero sobre todo, tenga el coraje y la valentía de hacerlo con nombres. Y si está cobrando, espero que esté cobrando bien”, le respondió Coral a Bernal desatando una serie de críticas en la red social.

Las palabras de Coral no han sido bien recibidas por los seguidores del ciclista colombiano, así como por los opositores de Gustavo Petro. Sin embargo, también hay personas que apoyan la candidatura del Pacto Histórico y han criticado al activista.

A pesar de las críticas, Beto Coral ha insistido en sus comentarios hacia Bernal y, de hecho, cuestionó el que muchos colombianos se refieran al deportista como un ‘héroe’. “¿Héroe un ciclista? héroe mi mamá que fue viuda a los 26 años y con dos niños de 8 y 7 los sacó adelante sola”, trinó Coral este viernes.

Tras los ataques de Coral, el nombre de Egan Bernal se convirtió en tendencia en Twitter, siendo mencionado por muchos cibernautas, algunos que lo defienden y otros que añaden críticas a su opinión política. “Egan Bernal, como cualquier persona, tiene derecho a opinar lo que quiera, cuando quiera y de lo que quiera, y también tiene derecho a explicar o no lo que escribe”.

De hecho, varias figuras de la política, en especial algunos candidatos a la presidencia, han hecho parte de este debate en la mencionada red social. Uno de ellos fue Enrique Peñalosa, quien fue precandidato presidencial del Equipo por Colombia, coalición de la que salió ganador Federico Gutiérrez. El exalcalde citó el trino del ciclista y escribió. “Estoy totalmente de acuerdo con Egan Bernal”.

Ahora, en horas de la noche de este viernes, el activista Beto Coral, quien llegó a señala al deportista de no leer y no tener valentía, a través de su cuenta de Twitter le ofreció disculpas y confesó que se había equivocado. “Una vez más, Me equivoqué, Egan Bernal, le ofrezco mi disculpa”, trinó el seguidor del Pacto Histórico.

SEGUIR LEYENDO: