“Empecé a pensar más en mí”: Carolina Cruz da detalles de su separación con Lincoln Palomeque

Carolina Cruz habló de la decisión de separarse del padre de sus dos hijos, por amor propio

Mucho se ha hablado de la separación entre Carolina Cruz y Lincoln Palomeque, situación que empezó como un rumor, debido a que, después del nacimiento de su segundo hijo, los dos famosos no se veían juntos. Fue tiempo después que la presentadora confirmó que habían terminado, aunque se había mentido hermética, sin compartir detalles.

Sin embargo, la vallecaucana ha decidido dar más detalles sobre lo que la llevó a separarse del padre de sus dos hijos, Matías y Salvador, en una entrevista que concedió en la más reciente edición de la revista Aló. Cruz dio luces de que fue ella la que tomó la decisión de separarse, a pesar del miedo, la costumbre y, principalmente, por amor propio.

Expresó que, desde hace un tiempo, ha estado trabajando en su amor propio y en “ser suficiente” por sí sola. Ahora, según ella misma, es una mujer más segura, empoderada y que ahora se ve como prioridad.

“Antes pensaba en todo el mundo y yo era la última siempre. Entonces, empecé a pensar mucho más en mí, empecé a trabajar en la honestidad de los sentimientos, en los sentimientos reales, en lo que de verdad estaba sintiendo y en lo que de verdad quería para mi vida, lo que de verdad me da tranquilidad, en lo que en realidad me da felicidad”, expresó Carolina Cruz a la revista.

Reconoció que tomar la decisión daba miedo “porque muchas cosas se nos vuelven costumbre en la vida ... nos da miedo tener que movernos porque Dios mío, qué va a pasar, ¿será que si soy capaz”, pero recalcó que tomar el riesgo por su paz y tranquilidad lo volvería a hacer.

Foto: Instagram @CarolinaCruzOsorio

Las especulaciones sobre la separación entre Cruz y Palomeque, quienes tenían una relación amorosa desde 2008, empezaron a mediados de 2021, pero el hecho se hizo una realidad cuando ‘La negra candela’ reveló que en el mes de marzo se haría oficial que la pareja se separó y que estaban en proceso de separación de bienes.

“Desde hace meses se está especulando que esta relación estaba mal, cojeando y que se habían separado; mientras Carolina luchaba sola contra todo eso y contra la enfermedad de su hijo Salvador, justificando a Lincoln y diciendo que su ausencia era por cuestión de trabajo y que estaba ocupado”, comentó la periodista de farándula.

Efectivamente, el pasado 28 de marzo las dos figuras públicas subieron, en sus respectivas cuentas de Instagram, un comunicado en el que con una sencilla frase al comienzo de la misiva sostuvieron: “Hemos tomado la sana y poderosa decisión de terminar nuestra relación como pareja para seguir construyendo como padres, amigos y compañeros de camino en la vida”.

Luego de haber confirmado la ruptura, la exreina de belleza reapareció en sus redes sociales para resolver algunas de las inquietudes que tenían sus seguidores respecto a la ruptura de su relación con Lincoln Palomeque. Una de las primeras preguntas que le formularon fue: “¿Cómo afrontar una separación? Es muy difícil”, le escribió el internauta. A lo que la presentadora respondió:

“Yo creo que todas las separaciones son difíciles y nadie tiene la respuesta exacta para esa pregunta, pero si uno está pegadito a Dios, uno es honesto, si uno sana desde el amor y desde el respeto, creo que todo es más fácil”.

Finalmente, respondió a la pregunta sobre cómo aprender a soltar, allí aseguró que el peor consejero que tienen los seres humanos es el ego, y agregó: “… es el que no nos deja soltar, no nos deja entender y no nos deja transformar las situaciones. Cuando soltamos el ego, todo empieza a cambiar”.

