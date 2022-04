Rodolfo Hernández espera que “como va ganando” Sergio Fajardo renuncie y se una a su campaña

¿Alianza entre Rodolfo Hernández y Sergio Fajardo? Esto es lo que se sabe. Fotos: Colprensa

La eventual alianza para la primera vuelta presidencial entre Sergio Fajardo y Rodolfo Hernández cada vez toma más fuerza. Sin embargo, tal parece que el exalcalde de Bucaramanga espera que el candidato de Centro Esperanza desista de sus deseos por ser presidente y se le una para el 29 de mayo.

Así lo dio a conocer durante la mañana de este viernes 29 de abril durante una entrevista en la que se refirió a los resultados de la encuesta Invamer en la que él ocupa el tercer puesto en intención de voto por encima del exgobernador de Antioquia.

“Si yo llevo más es lo lógico, que el que lleva más recibe el apoyo del que lleva un poco menos, al menos yo pienso así y sé que Fajardo cumple la palabra”, expresó Hernández durante una entrevista con la emisora La FM.

Sin embargo, aunque parecer ser que la Presidencia de la República quedará en manos de Gustavo Petro o Federico Gutiérrez según Invamer, el también ingeniero asegura que no le “preocupan” los resultados de los estudios que miden la intencionalidad de voto de los colombianos para encontrarle reemplazo a Iván Duque. “Yo no me preocupo por eso, faltan 30 días”, agregó.

Además, tal y como lo aseguró este jueves en diálogo con Noticias RCN, Rodolfo Hernández aseguró que la alianza con Fajardo no es para sumar más votos sino para lograr un supuesto y verdadero cambio para Colombia.

Es más, hasta el propuso al exalcalde de Medellín una tentativa fecha para definir si se lanzan juntos en primera vuelta o uno de los dos renuncia a su candidatura y se adhiere a la del otro.

“Yo propongo que el que vaya ganando en cierta fecha recibe el apoyo del otro. Por tarde al 8 de mayo a las 4 de la tarde vamos a saber el nuevo devenir con respecto a la política colombiana. Si gano yo, en cabeza de mi nombre, si gana Sergio, yo lo apoyo”, dijo el exmandatario de la capital de Santander.

Los coqueteos políticos entre los dos aspirantes iniciaron hace unas semanas. Sin embargo, Fajardo le envió una curiosa frase a Hernández “Estamos a nada de serlo todo”, escribió el de Centro Esperanza, a lo que el exburgomaestre le contestó en tono jocoso: “¿Fajardo, a un paso de votar por mí?”.

¿Fajardo, a un paso de votar por mí? https://t.co/gWLWERiGED — Ing Rodolfo Hernandez 🇨🇴! (@ingrodolfohdez) April 28, 2022

Las reacciones a esos comentarios no se hicieron esperar y las redes sociales lanzaron varias burlas contra el exgobernador de Antioquia por su peculiar forma de invitar a Hernández a una adhesión.

Carlos Fernando Galán, miembro de la Coalición, aseguró que, “noto a varios asustados con esta posible alianza” desde la red social Twitter. Carlos Amaya, por su parte, dijo: “¡De una Hernández! ¡Unámonos, ganemos la Presidencia y #ColombiaCambiará! ¡Estamos a un Sí!”.

El periodista Daniel Samper Ospina comparó este gesto con “un coqueteo casi de credencial de Timoteo”, mientras el manager Fernán Martínez sostuvo que, “la suma de dos perdedores no produce un ganador”.

Los rumores de acercamientos entre los dos candidatos presidenciales de centro derecha comenzaron el pasado miércoles 27 de abril, con lo cual se despertaron las ilusiones de los seguidores de ambas campañas. Sobre todo, porque Fajardo y Hernández son conocidos desde hace años, ya habían tenido encuentros formales este año, y a ese sector político le falta un candidato con suficiente fuerza electoral.

“Hemos estado conversando. Si usted mira las campañas los únicos que podemos decir que luchamos contra la corrupción somos Rodolfo y yo, los otros lados tienen la corrupción adentro. Tenemos una identidad en la lucha contra la corrupción. Estamos hablando pero veo que suscita mucho interés”, dijo Fajardo este jueves a la emisora Blu Radio, con lo cual confirmó sus diálogos con el controvertido político oriundo de Piedecuesta, Santander.

