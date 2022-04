“Moza descuidada”: Marbelle volvió a criticar a Gustavo Bolívar

La cantante colombiana arremetió nuevamente contra uno de los miembros del Pacto Histórico. Fotos: @mabelle.oficial / Colprensa

Nuevamente la cantante Marbelle arremetió en contra de uno de los miembros del Pacto Histórico, en esta ocasión fue contra el senador Gustavo Bolívar, uno de los políticos más cercanos al candidato presidencial Gustavo Petro. Una publicación en redes sociales por parte de un usuario, fue comentado por la ‘Reina de la Tecnocarrilera’ con un calificativo bastante duro para el político de izquierda.

La cuenta @bettycriticonaa publicó un trino con una fotografía de Gustavo Bolívar y escribió: “Un miserable !! Gustavo Bolívar dio la orden de salir hoy a acabar con todo y tumbar las vallas de Fico Gutiérrez”. Esta publicación fue compartida por la cantante quien dijo: “La moza descuidada!”.

Trino de Marbelle

En el escenario de las manifestaciones sociales que se dieron el pasado jueves 28 de abril para conmemorar el aniversario del Paro Nacional, Gustavo Bolívar pidió a los jóvenes que no salieran a marchar ya que estas podrían haber sido utilizadas para criticar la campaña del candidato Gustavo Petro.

“Nosotros vamos punteando en las encuestas, no somos torpes para generar mañana disturbios, para darle papaya al Gobierno de que se amplíe de repente esa chispa y se encienda de nuevo y les demos la oportunidad, hasta incluso, de aplazar las elecciones. Nosotros somos los más interesados en que no salgan los jóvenes, les pido, casi que les ruego que no den papaya, que no salgan mañana, que aplacen ese aniversario y celebren el 7 de agosto en la Plaza de Bolívar”, afirmó el senador.

Esta no es la primera vez que Marbelle ataca, critica o insulta a miembros del Pacto Histórico, ya que nombró a la fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro, Francia Márquez, como “King Kong”. Ante este señalamiento, la lideresa social le respondió, “el racismo no solo hiere, sino también mata. El racismo no solo nos daña a nosotros, sino daña a quien lo expresa porque no se permite construir desde el amor y la diferencia. A Marbelle le mando un abrazo ancestral para que se sane y construyamos desde la diferencia”.

La cantante ante esto le respondió, “Le devuelvo su abrazo ancestral para que se lo guarde! USTED NO ME DA CONFIANZA NI ME REPRESENTA EN NINGÚN SENTIDO… a mi no me venga con el discurso barato con el que quieren engañar a la gente!”. Marbelle, quien se ha mostrado a favor del candidato presidencial Federico Gutiérrez, siguió lanzando pullas, criticando e incluso insultando a los miembros de la coalición de izquierda.

Incluso Francia Márquez dio a conocer una anécdota cuando participó en el Factor X, programa en el que la cantante era jurado y reveló que se sintió muy feliz por haberla conocido en aquel entonces. “Hace algunos años fui una de los millones de jóvenes que con ilusión se presentó en el Factor X. Aunque evidentemente no clasifiqué, regresé a mi casa con mucho orgullo de haberte podido saludar. Recuerdo que les dije a mis primos: ¡Qué alegría, conocí a Marbelle!”.

Ante estas declaraciones, Marbelle nuevamente fue muy contundente en sus redes sociales y le respondió que, “en el Factor X le dije que no y hoy se lo repito: ‘No continúas con nosotros’”. Además le explicó que las diferencias entre ellas dos no se debe por un tema racial. “Ojalá algún día puedas entender que no es un tema de color. Ojalá puedas entender que simplemente vamos por caminos muy distintos”

Recientemente, luego de la polémica que se generó por los comentarios del general del Ejército Nacional Eduardo Zapateiro, respondiendo a un trino de Gustavo Petro, la interprete de canciones como ‘Adicta al dolor’, ‘Collar de perlas’ y ‘Amor sincero’ salió a defender al comandante militar y a través de su cuenta de Twitter publicó lo siguiente: “El ojibrotado insultando a un verdadero hombre, con los huevos bien puestos? Descarado!”.

