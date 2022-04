Miley Cyrus agregó una canción a su nuevo álbum en reconocimiento a sus seguidores en Colombia: “Inspirada por los fans debajo de mi habitación en Bogotá”

Miley Cyrus. REUTERS/Mario Anzuoni

El pasado 21 de marzo, en Bogotá, se vivió el esperado regreso de Miley Cyrus al país, luego de 10 años de su primera presentación. La estadounidense se presentó en el Movistar Arena y protagonizó un espectáculo más largo que el que dio días antes en Argentina y Chile; puesto que añadió una canción y tuvo que hacer varias pausas porque estaba enferma.

Cuando la norteamericana llegó al país, frente a su hotel ya habían miles de fanáticos que, según ella misma, “cantaron bajo mi ventada toda la noche”. Para el día del concierto, Cyrus se despertó con la noticia de que su canción ‘Angels Like You’ estaba en el #1 de varias plataformas en Colombia.

La artista entendió el mensaje, pues esa canción no hacía parte del ‘setlist’ que había preparado para su gira por Latinoamérica, así que fue en Colombia el único país en el que Miley Cyrus cantó la canción que hace parte de su álbum ‘Plastic Hearts’. Otras de las canciones que se escucharon corear por el público colombiano esa noche fueron Fly on the wall, 23, Wrecking Ball, We Can’t Stop, The Climb, Party in the USA.

Crédito: Franco Fafasuli

Tras terminar su tour ‘Attention’ por Latinoamérica, el 1 de abril la cantante lanzó su nuevo álbum en vivo ‘Attention: Miley Live’, en el cual recopiló 20 canciones que, precisamente, fueron las que interpretó en todos sus conciertos. En el álbum hay canciones como We Can’t Stop X Where Is My Mind? y clásicos de la época de Hannah Montana como The Climb reinterpretados por una Cyrus mucho más madura.

Sin embargo, en la madrugada de este 29 de abril, la cantante añadió seis nuevas canciones a la producción, anunciando que quería sorprender a sus fanáticos e hizo una mención especial a los colombianos. Como Angels Like You no hacía parte del setlist, tampoco apareció en el álbum en vivo, pero ahora quienes asistieron a su concierto en Bogotá pueden revivir ese momento en todas las plataformas, pues Miley agregó la canción que cantó en vivo en el Movistar Arena.

“El 29 de abril añadiré más canciones al Attention Live álbum. Incluida ‘Angels Like You’ la cual se añadió al repertorio la noche antes del concierto, inspirada por los fans debajo de mi habitación en Bogotá, quienes estuvieron cantándola TODA LA NOCHE! Me levanté con Angels siendo #1 en Colombia!”, escribió la artista en su cuenta oficial de Twitter y añadió el video del momento en el que cantó este éxito en Bogotá.

Love you all so much! This record is for you! 🖤 pic.twitter.com/Lw7AStFLCV — Miley Cyrus (@MileyCyrus) April 28, 2022

Cyrus recordó todo lo que vivió a lo largo de su tour por Latinoamérica y lo llamó “algo que solo lo entiende quien lo vive”. Sus fanáticos acampando a las afueras de su hotel, el caos y la pandemia, incluso menció su accidentado viaje tras salir de Colombia hacia Urugay, cuando un rayo impactó su avión y no pudo presentarse en ese país.

“¡Mis fans por amor y lealtad estaban haciendo estas canciones #1 en su país antes de que yo llegara! ¡Aprecio su dedicación a mí y a mi música más de lo que puedo expresar!”, agregó nuevamente en otros trinos anunciando sus nuevas canciones.

Así se escuchó ‘Angels Like You’ en Colombia:

Las otras canciones que añadió la norteamericana de 29 años también está el combinado musical que interpretó junto a Anitta en Brasil, Mothers Daughter x Boys Don’t Cry, así como Nothing breaks like a heart, Fly on the wall o WTF Do I know. Como muestra de agradecimiento a sus fanáticos, añadió su tema inédito YOU el cual interpretó en todos los países y, por primera vez, en el festival Lollapalooza en Argentina.

