Corte Suprema autorizó extradición de la hermana de Otoniel

Nini Johana Úsuga David, alias La Negra, es señalada de ser la persona que manejaba las finanzas del Clan del Golfo. Policía Nacional de Colombia/via REUTERS ATENCIÓN EDITORES - ESTA IMAGEN FUE PROPORCIONADA POR UN TERCERO

Este viernes 29 de abril se conoció que la Corte Suprema de Justicia avaló la solicitud de extradición de Nini Johana Úsuga David, alias La Negra, por parte de los Estados Unidos.

Alias La Negra, es la hermana de Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, quien era el máximo cabecilla de la estructura criminal ‘Clan del Golfo’. Nini Úsuga, además de ser familiar del peligroso delincuente que fue capturado el 23 de octubre del año pasado, era la encargada de las finanzas de la estructura delincuencial.

“Se emite concepto favorable a la solicitud de extradición de la ciudadana colombiana Nini Johana Úsuga David formulada por vía diplomática por el Gobierno de los Estados Unidos, en relación con los hechos señalados en el cargo contenido en la acusación proferida el 7 de diciembre de 2018, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, con la estricta limitación temporal fijada previamente”, dice el documento emitido por la Corte Suprema de Justicia.

Entre los argumentos que presentó el Distrito Sur de Florida para solicitar la extradición, está que desde el 1 de enero de 2011 y hasta febrero de 2014, aproximadamente, ‘La Negra’ “era miembro de una organización de narcotráfico (DTO) en Colombia responsable de transportar cocaína principalmente mediante lanchas rápidas (‘Go Fast’) desde Colombia a América Central con el objetivo final de distribuir la cocaína en los Estados Unidos”.

Algunas de las pruebas que se aportaron en este proceso son libros de contabilidad, computadoras y un diario que contenía los movimientos ilícitos que realizaba la mujer al interior de la estructura criminal Clan del Golfo.

Así mismo, el Alto Tribunal aseguró que con las investigaciones adelantadas por las autoridades nacionales se logró establecer que la hermana de Otoniel era la encargada de recibir, almacenar, distribuir y organizar las ganancias del narcotráfico del grupo delincuencial mencionado.

Acciones legales que buscaban detener la extradición de ‘La Negra’

Recientemente la defensa de Nini Johana Úsuga presentó recursos ante la justicia colombiana con los que buscaba frenar el proceso de extradición. El alto tribunal aseguró que las acciones, una pidiendo información sobre los movimientos migratorios de la mujer, y otra sobre si tiene antecedentes judiciales, no tiene relevancia para el caso, por tanto no les dio trámite.

El argumento de las solicitudes era determinar claridad y precisión sobre cuáles fueron los hechos detallados por los que la Negra fue procesada para compararlos con los delitos por los cuales está siendo solicitada en el extranjero.

En primer lugar, la defensa pidió conocer los movimientos migratorios de la detenida. A esto, la Corte dijo que esta información era inútil para el caso y por eso negó la solicitud.

“Frente a la reiteración de la solicitud de oficiar a Migración Colombia para que aporte el registro del movimiento migratorio de Nini Johana Úsuga, entre el 26 de febrero y el 3 de marzo de 2021, desde ahora se indica que tal petición también se negará, nuevamente, en razón a que tal solicitud no se advierte pertinente de cara a los aspectos que debe estudiar la Corte para emitir el respectivo concepto de extradición”, puntualizó el alto tribunal.

En cuanto a la segunda acción, la Corte no considera esta petición irregular, pues los datos solicitados están relacionados a los hechos por los cuales fue condenada la Negra, pero sí explicó que esta información no serviría para impedir su extradición, pues el que “no puede ser condenada dos veces por el mismo delito” no es un argumento sólido.

“Por el impedimento constitucional de la garantía del non bis in ídem, en tanto que dicho principio prohíbe que una persona sea juzgada dos veces por el mismo hecho”, dijo la Corte

SEGUIR LEYENDO: