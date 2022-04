Conmoción en Medellín, Karol G estará este viernes en Provenza

Karol G performs at the Coachella Valley Music and Arts Festival held at the Empire Polo Club in Indio, California, U.S., April 24, 2022. REUTERS/Maria Alejandra Cardona

A través de sus redes sociales, Carolina Giraldo, más conocida como Karol G, una de as artistas nacionales que más impacto ha generado internacionalmente en las últimas semanas, anunció que estará promocionando su nueva canción en el sector de Provenza, barrio El Poblado.

Afirmó que luego de sus presentaciones en el Festival Coachella llegó a Medellín, sintió la primera todo un hito musical y la segunda un evento especial en el que la acompañó su colega y amigo J Balvin.

“Hey Medallo, del Provenza que yo hablo en mi canción es de Medellín, Provenza es de Karol G y de todo el combo ósea de ustedes”, afirmó la cantante paisa.

Historia de Instagram. Foto: @karolg

Además, la artista colombiana mencionó “Caigan por allá, me traje el carro del video para que se tomen fotos, va a estar muy chimba, van a hacer tatuajes, musiquita, y además chorrito y los fresquitos de cuenta de Karol G ilimitados”.

“Yo invito para que ustedes caigan, les voy a dejar el mapa para que parchen. Y si me animo les llego y les caigo”, finalizó Karol G en historias de su Instagram.

Historia de Instagram. Foto: @karolg

De acuerdo, con sus publicaciones, todo esto se vivirá en Provenza y el tour comienza con ‘Provenza Tatto’, que sería la estación de tatuajes.

El carro que salió en el video musical de su sencillo lo llamó ‘Rocecito por Provenza’ en su mapa continua con ´los famosos cocteles de granizada y sería ‘Pala seca un coctelito de Provenza’.

Karol G lo publicó así en sus redes sociales. Foto: Twitter @karolg

Aumenta la polémica: la novia de Anuel AA lanzó canción con aparentes críticas a Karol G

Una de las polémicas que más ha tenido revuelo en las últimas semanas dentro del género urbano tiene que ver con las críticas entre Anuel AA y su nueva novia, la dominicana Yailin, la más viral contra Karol G. Y pese a que la colombiana se ha enfocado de lleno en aumentar su legado musical y artístico a partir de conciertos como los realizados en Coachella y los lanzamientos de sencillos como ‘Mamiii’ -sobre la cual varios afirman que fue una indirecta para su expareja-, el puertorriqueño y la dominicana continúan atizando las rencillas.

Y es que a pesar de que la Bichota y el boricua concluyeron su relación en buenos términos y hasta se rumoró sobre una posible reconciliación luego de que este la sorprendiera en un concierto ofrecido en Puerto Rico, lo cierto es que tras el noviazgo de este con la cantante e influenciadora dominicana las indirectas han aumentado, y una prueba de ello fueron los mensajes de Anuel en su perfil de Instagram luego del show que dio la paisa en Estados Unidos en el que homenajeó a artistas como Selena, Ricky Martin y Daddy Yankee, entre otros.

Ahora, Yailin aumentó la polémica por cuenta del lanzamiento de una canción que, de acuerdo con muchos en redes sociales, contiene varias indirectas hacia Karol G. Se trata de ‘Quiere que llame’, colaboración hecha con Jon Z, el dominio y Feloma’.

“Me gusta cómo me complace, no importa la hora, no importa el lugar, yo solo quiero que él pase. Hay mucha gente que está sofoca, me enfogona contigo, la exnovia tuya me tiene ubicada porque salgo contigo”, se escucha en una parte del sencillo que hace pocos días se popularizó en YouTube y que sería una respuesta al dardo que había lanzado Carolina Giraldo -nombre real de la nacida en Medellín- en ‘Provenza’, su más reciente sencillo.

