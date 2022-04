Video: “Pensé retirarme de la música”, la dura confesión de Andy Rivera

Andy Rivera y su dura confesión sobre su momento más difícil en la música cuando pensó en retirarse por completo. Tomada de redes sociales

Luego de que Andy Rivera reaccionara el pasado 1 de marzo ante su público con unas emotivas lágrimas en su rostro al ver lleno el escenario de su presentación en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, el intérprete de ‘Fuego’ y ‘Espina de rosa’ compartió con sus seguidores cuál ha sido el momento que más recuerda a lo largo de su carrera como artista.

El pereirano se dirigía en un vuelo hacia España cuando a través de sus ‘InstaStories’ hizo la sorprendente revelación, lo que calificó como uno de los momentos más difíciles de su carrera artística, recordando todo lo que todo pasó cuando apenas estaba empezando en la industria.

“Mi gente los amo, estoy nervioso, no les puedo mentir, pero estoy nervioso. Nos vamos lejos y la verdad siento mucha nostalgia, pues hace cuatro años que fui a España a hacer una gira y tuve una experiencia muy difícil, no la voy a olvidar”, expresó Andy Rivera con un tono de nostalgia que no se apreciaba en su rostro claramente por la presencia del tapabocas.

Recordó que la presentación que tendrá junto a su padre, que también se encuentra de gira por territorio europeo, significa mucho para su vida personal y profesional pues recordó el difícil momento que padeció, dejando una fuerte desilusión de sus conciertos de ese tiempo.

Le puede interesar: Corte Suprema absuelve al excongresista Julio Eugenio Gallardo Archbold por irregularidades en contratos de 2006

Y agregó: “yo pensé en retirarme de la música en esa gira, los sitios vacíos, yo dije, ‘yo ya no sirvo para esto, la musiquita del ‘Flecho’ ya no gusta’. Pero miren la perseverancia y la lucha lo que hacen, siento que todo va a ser muy diferente, que esta experiencia va a ser linda y que Dios me va a recompensar, no solo desde el punto de vista musical”.

En su relato, el cantante expresó que España es un país que le trae muy buenos recuerdos y tiene una historia por contar en su vida, porque fue el primero al que se fue junto a su madre a “guerrearla” para salir adelante y la situación económica en su hogar no pasaba por el mejor momento.

“… allá salimos adelante gracias a Dios luchando por allá. Los amo, no me fallen Barcelona, Pamplona y Madrid”, concluyó el joven cantante.

Aquí el contenido completo de Andy Rivera :

El artista confesó que pensó en retirarse por completo de la música cuando se presentó en una gira en España

Posterior a la aparición de Andy Rivera en sus ‘InstaStories’, su padre, Jhonny Rivera, también aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje a su hijo y la emoción que lo embargó de saber que en pocas horas estaría cantando junto al intérprete de ‘Alguien me gusta’ y ‘La oficial’.

“Hoy tengo una emoción muy grande de pensar que mañana voy a cantar con Andy en Barcelona, pero la emoción es por algo muy particular, porque cuando él se vino para España vivía en un pueblo cerca a Barcelona y ahí vivió mucho años, yo dejé de verlo cuatro y cuando nos encontramos después de tanto tiempo, yo lo traje a un concierto y él estaba pequeñito, y hoy cantar junto a él y verlo triunfar, de verdad que eso va a ser muy emotivo”, expresó Jhonny Rivera.

SEGUIR LEYENDO: