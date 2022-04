Medicina legal confirmó que las gomitas que consumió el menor de 11 años que falleció en enero e Bogotá, sí tenían alucinógenos

Imagen de referencia - Gomitas. Foto: Infobae

El pasado 29 de enero del 2022 a las 7:55 de la mañana, David Santiago Bedoya de 11 años, falleció en el hospital Simón Bolívar de Bogotá luego de haber presentado algunos problemas de salud, tras haber ingerido algunas gomitas, que, se dijo en su momento, tenían alucinógenos. La denuncia en aquel momento fue realizada por la madre del menor, Yuli Gordillo, quien aseguró que el pequeño estaba bajo la supervisión de una de sus tías. Los hechos se presentaron en una vivienda ubicada en el barrio El Rincón en la localidad de Suba.

Tras tres meses del fallecimiento de David Santiago Montoya, fue dado a conocer el dictamen del Instituto de Medicina Legal, que según el informe pericial de complemento y ampliación a la necropsia de del menor y que señala: “causa de la muerte intoxicación aguda por DOB / Brolamfetamina”.

De acuerdo con la Policía Nacional de Colombia, la Brolamfetamina, también conocida como DOB es una feniletilamina que produce “experiencias particularmente duraderas y terroríficas”, al parecer cuando están asociadas a dosis muy elevadas. Su dosis mínima es de 1 mg, media 2 mg y alta 3 mg. Esta produce estimulación cardiovascular y respiratoria, aumento de la presión sanguínea, dilatación de pupilas, visión borrosa, mareo y dolor de cabeza, además sus efectos pueden durar entre 18 y 30 horas. Dosis superiores pueden causar la muerte.

En entrevista con City Noticias del canal CityTv, el padre del menor fallecido, Hollman Bedoya afirmó que, “a pesar de esta sustancia que ingirió mi hijo, los sentimientos son de desconsuelo, han sido días duros y pues mi hijo se habría podido salvar donde esta señora, la tía de mi hijo, lo hubiera llevado a tiempo a la clínica y le hubieran hecho un lavado”.

Sobre la procedencia del alimento, Su padre señaló a City Noticias que la versión que habían dado sobre los hechos es que, “un tipo en una moto se la había dado a los niños cuando esto es falso porque en algunas entrevistas que ha hecho ella dice que la hija recibió los dulces, en otras dices que la niña, la hermana de mi hijo, toman los dulces de la mesita de centro donde ellos vivían y habían prácticamente más de 25 dulces”.

En una entrevista con RCN Radio realizada unos días después de lo sucedido la madre del menor relató que su hermana y una sobrina, “estaban en su puesto de tintos, allí llegó un sujeto que les regaló unas gomitas por lo que ellas las trajeron a la casa y las dejaron en la mesa. En la tarde del jueves, David Santiago y su hermana encontraron los dulces y se comieron de a uno”.

El padre del menor pidió celeridad en el caso del fallecimiento del pequeño David Santiago y confía que ahora con la necropsia que le entregó Medicina Legal, la Fiscalía pueda esclarecer en qué situación el menor ingirió los dulces y cuál fue la razón por la que las personas que estaban a cargo del pequeño el día de lo hechos no lo trasladaron con urgencia a un centro médico.

“La Fiscalía no se ha pronunciado, no me han vuelto a citar, no me han llamado, no me han dicho nada y pues espero que con la necropsia que me entregaron de Medicina Legal y la Fiscalía que agilicen el caso de mi hijo y que los responsables paguen”, aseguró el padre del menor

