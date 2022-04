Jaime Echenique, el primer colombiano en jugar en la NBA: su futuro, la Liga Colombiana y el balance de su temporada en el Capital City

En diálogo con Infobae, el basquetbolista colombiano habló sobre su futuro en la NBA, la Liga de Baloncesto en Colombia y su brillante temporada con los Capital City Go-Go

Jaime Echenique habló en el día de su cumpleaños número 25 con Infobae Colombia luego de finalizar la temporada con los Capital City Go – Go en la G -League de la NBA. La temporada 2021-2022 quedará siempre en el recuerdo de este deportista barranquillero, pues lo convirtió en el primer colombiano en jugar un partido de la NBA, el mejor baloncesto del mundo.

Fue el 30 de diciembre del 2021 cuando firmó un contrato de 10 días con los Wizards de Washington, esa misma noche saltó al campo para jugar tres minutos en promedio ante los Cleveland Cavaliers. Luego de ese partido regresó a los Capital City donde se convirtió en referente y firmó una temporada con grandes estadísticas.

28 partidos, 27 minutos en promedio por juego, 17.3 puntos por juego, 10.2 rebotes y 1.3 asistencias , estadísticas de las que se sintió orgulloso una vez terminó la competencia, pues a lo largo del torneo prefirió enfocarse en diálogo con su entrenador y dar lo mejor de si e ir mejorando partido tras partidos:

“En una conversación con uno de mis entrenadores y me decían como sabes que vas a ser el mejor, a lo que le respondía si hoy metí 20 mañana voy a meter 30. Fue al final que nos dimos cuenta de que habíamos tenido un gran año”.

Jaime prefiere no pensar en lo que vendrá y disfrutar del presente, por ahora tras finalizar el campeonato de la G-League sabe que se vendrán “cosas grandes” aunque no da muchos detalles sobre en donde se podrá disfrutar de su talento en el futuro. Lo que si es seguro es que viajará a Europa para hacerse un tratamiento de células madre, que regeneran tejido y aceleran la recuperación tras una exigente temporada.

Acerca del baloncesto latinoamericano reconoce que se ha abierto de buena manera tras actuaciones como la de Campazo en Denver, por lo que cree que el techo está lejos de alcanzarse. Al igual recordó el nombre de algunos colombianos en equipos europeos que pueden estar listos para dar el paso a la NBA.

Sobre la liga colombiana de baloncesto, en anteriores charlas había reconocido que había que prestar más atención a los procesos formativos, buscando que los jóvenes conozcan el deporte y se enamoren. Sin embargo, otro de los puntos a fortalecer para Jaime Echenique es la creación de una liga profesional con mayor cantidad de partidos y nuevos equipos.

Por último, en la NBA se comenzaron a conocer los primeros clasificados a las semifinales de conferencia. Por un lado se vivirá uno de los clásicos en el mejor baloncesto del mundo que es entre los Milwakee Bucks contra los Boston Celtics, en esta misma conferencia Miami Heats tiene su cupo y espera por el ganador entre Toronto Raptors vs Philadelphia 76 ers. Echenique considera que el campeón en esta conferencia serán los Boston Celtics.

En la otra conferencia solo hay un semifinalista definido, se trata de los Golden State Warriors con Stephan Curry como gran figura. Los otros partidos serán entre Minessota Timberwolves vs Memphis Grizzlies, Jazz de Utah vs Dallas Mavericks y Phoenix Suns vs New Orleans Pelicans, los primeros serán para el colombiano los campeones de la conferencia y definirán el título ante los Celtics de Jayson Tatum.

SIGA LEYENDO: