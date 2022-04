Abogado de la FIFA se pronunció sobre el supuesto colombiano que juega en la selección de Ecuador

Foto: Archivo

Las alarmas se encendieron en Ecuador en los últimos días después de que circulara en las redes un documento que supuestamente vincularía al futbolista de su seleccionado Byron Castillo con otra nacionalidad. De esta situación estuvo muy pendiente la Federación Colombiana de Fútbol y la Federación Chilena de Fútbol, especialmente esta última quien inicio investigaciones para entablar acciones legales que buscarán darles una oportunidad para jugar la Copa del Mundo Catar 2022.

El medio chileno La Tercera interrogó a Carlos Manzur, vicepresidente de la federación ecuatoriana de fútbol, allí fue puntual diciendo que no había anda irregular y que de hecho fue un tema que se manejó de la mano de Gustavo Alfaro, seleccionador de Ecuador, para evitar inconvenientes: “La selección de mayores esperó hasta que eso estuviera corregido para incorporar al jugador a su plantilla. Insisto: el jugador ha participado en varios torneos internacionales desde formativas, como seleccionado nacional”.

Tras esta polémica, uno de los abogados que tiene la FIFA dio una entrevista a ‘Área Deportiva’, en la que explicó en qué condiciones se encuentra la selección de Ecuador y qué pasará con su clasificación al Mundial de Catar, que se disputará a finales de este año.

José David Jiménez mencionó, el abogado de la FIFA confesó que: “Estoy sorprendido, un poco tomándolo como comedia, cómo un periodista puede causar revuelo por este tema de Byron Castillo. Estábamos a la expectativa sobre cualquier acción que haya podido tomar cualquier selección de la Conmebol. Generó polémica porque lo hicieron tanto en Colombia como en Chile, agarraron un documento y generaron polémica, en razón a esto”.

Jiménez agregó que: “Sí hubo una apelación, pero la declararon sin fundamento. Se cumplieron con todas las etapas procesales. Ya estamos fuera de términos y de plazo para que cualquier persona pueda accionar así. La Selección Ecuatoriana convoca de acuerdo a los documentos de su país. La Selección Ecuatoriana de Fútbol, cumplió todos los requisitos”.

De acuerdo con lo mencionado por el abogado Jiménez, está un poco más claro la situación y la duda que se generó en torno al jugador de Barcelona de Guayaquil. Ya con esto solo queda esperar si la selección de Chile hace una petición ante la Conmebol o si descartan acciones ante las últimas evidencias ecuatorianas.

Por otro lado, hay que tener en cuenta que no es la primera vez que se pone en duda la nacionalidad de Castillo, pues dichos inconvenientes venían de antes de su convocatoria con la Selección de Ecuador. Pero el caso tomó notoriedad una vez que fue considerado por Alfaro para ser llamado con la camiseta nacional. El entrenador argentino y la federación prefirieron ser cautos respecto a su citación y no se apresuraron hasta tener sustentos legales. De hecho, el lateral derecho no fue convocado hasta la Fecha 9 de las Eliminatorias Sudamericanas e inclusive se perdió la Copa América que se llevó a cabo en Brasil en 2021.

Alfaro declaró en su momento: “Para tomar una decisión de la cual me haga 100% responsable, debo estar absolutamente convencido que no arriesgo a la Selección. La convocatoria es toda mía la responsabilidad. Me puedo equivocar en una cuestión táctica o en un cambio, pero no en cuestiones puntuales que son muy sensibles”.

