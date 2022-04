El es Tiago Poller, el colombiano que es capitán de la selección sub 15 de fútbol de Alemania

Tiago Poller nació en Apartadó, Antioquia, y desde muy niño fue adoptado por una familia en Alemania. En el país europeo creció y comenzó a formarse como futbolista, disciplina en la que ha destacado, a tal punto de convertirse en una de las promesas del Hoffenheim y además ser llamado a la selección Sub-15 de dicho país.

Su trayectoria en el fútbol comenzó en clubes locales para finalmente llegar al Hoffenheim, equipo en el que hoy es capitán de su categoría y en el que ha jugado las últimas tres temporadas.

Ahora, con 15 años, Poller ha participado en las más recientes convocatorias para los microciclos de trabajo del seleccionado alemán sub-15. De hecho, a finales del año pasado, en un amistoso contra la categoría Sub-16 del SV Wehen Wiesbaden, un club de la tercera división de Alemania, el mediocampista colombiano portó la cinta de capitán.

Recientemente, fue convocado por el entrenador Michael Prus para dos amistosos ante Países Bajos, los cuales se disputarán el 5 y 7 de mayo en la instalación deportiva del centro escolar de Garrel. Dichos compromisos serán sus primeros partidos internacionales con Alemania.

En entrevista para el portal deportivo Balón Latino, el colombiano confesó que, aunque no recuerda mucho al país, se siente orgulloso de sus raíces. “Solamente tengo algunos recuerdos difusos de mi tiempo en Colombia, era muy joven para poder recordar algo más. Recuerdo que había muchos caballos y que siempre estaba jugando con un balón, incluso me iba a dormir con el balón en mis brazos. También puedo recordar un poco del momento de la adopción y cuando conocí a mi nueva familia. Pero la gran parte de lo que sé, se debe a las historias que mis padres me cuentan”, comentó.

Además, contó porqué salió del país tan pequeño. “Nací en Apartadó, en el norte de Colombia, en 2007. Allí viví los primeros 3 años de mi vida. Debido a cuestiones familiares, no me fue posible crecer con mi familia biológica. Fui asignado a una familia de acogida que me cuidó con mucho amor y cariño. Con ellos viví casi 3 años, hasta que mis padres alemanes me adoptaron en 2010. Desde entonces, he vivido casi 11 años cerca de Stuttgart, una gran ciudad al sur de Alemania”.

Por último, habló de la relación que mantiene con Colombia y sus referentes futbolísticos. “Como era tan joven cuando me adoptaron, recuerdo muy poco. Lo que conozco de Colombia es casi exclusivamente por las historias que me cuentan mis padres y por los reportes de la prensa. Tengo una maravillosa impresión del país y me encantaría visitarlo y viajar por Colombia en algún momento. Estoy muy bien informado sobre el fútbol europeo y el alemán. No conozco mucho sobre el fútbol colombiano, pero veo los partidos de la Selección Colombia, especialmente en la Copa del Mundo de la FIFA, y de vez en cuando partidos de la Categoría Primera A, si encuentro una buena retransmisión”.

