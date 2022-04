La foto de James Rodríguez que despertó sospechas sobre su futuro

James Rodríguez solo ha disputado nueve partidos con el Al-Rayyan en lo corrido del 2022. Foto: Twitter @jamesdrodriguez

James Rodríguez no atraviesa por su mejor momento deportivo desde que llegó al Al-Rayyan, en el fútbol de Catar. El volante de la selección Colombia no ha podido jugar el 50 % de los partidos con su equipo, puesto que han sido más las ocasiones en las que ha estado lesionado. De los 19 encuentros disputados en lo corrido del año, el cucuteño apenas ha actuado en nueve.

Cuando parecía que el ‘10’ retornaría a las canchas próximamente, la institución divulgó un parte médico el pasado viernes en el cual señaló que este presentaba una lesión “en el músculo anterior de la pierna izquierda (desgarro de primer grado)”. Por lo tanto, el club indicó que la incapacidad estimada era de unas 3 semanas.

La última vez que James jugó un encuentro con el Al-Rayyan fue el 5 de marzo, en el derrota por penales (8-7) contra Al-Wakrah por los cuartos de final de la Copa Amir. Ese día el volante colombiano jugó 86 minutos. A partir de entonces, este se ha perdido otros siete compromisos: dos por la Liga de Catar y cinco por la Champions League de Asia.

En medio de las inquietudes sobre su futuro, a Rodríguez se lo vio compartiendo con el empresario de Arabia Saudita, Meshal Alsefai, el cual publicó una fotografía en su cuenta de Twitter. “Fue un honor y un placer vernos hoy, mis mejores deseos hasta que nos volvamos a ver”, escribió en el post.

Captura de pantalla

Por estos días, James se encuentra con la delegación del Al-Rayyan en territorio árabe, donde disputará su próximo partido de la Champions asiática contra el Al-Hilal del también colombiano Gustavo Cuéllar. Este encuentro será decisivo en la lucha por clasificar a los octavos de final, pues las escuadras aparecen segunda (10 pts.) y primera (13 pts.), respectivamente.

En los últimos días a Rodríguez se lo vio en un famoso restaurante en Riad, capital Arabia Saudita, cuyo principal concepto consiste en que a los visitantes se les da la comida en la boca. La grabación, a cargo del cocinero turco Ebubekir Çakmak, dejó ver al volante ‘cafetero’ probando dicha experiencia mientras otro de los empelados lo limpiaba con una servilleta.

Al futbolista de la ‘tricolor’ se le sirvió un Baklava, pastel elaborado con una pasta de pistachos o nueces trituradas, distribuida en una masa filo y bañado en almíbar o jarabe de miel. Este postre puede encontrarse con diferentes nombres en la gastronomía turca, iraní y árabe, así como de otras regiones del Levante, Armenia, el Maghreb, Grecia, el Subcontinente Indio y los Balcanes.

Alejado momentáneamente de las canchas, el mediocampista colombiano, James Rodríguez fue grabado el 16 de abril por un cocinero que le sirvió un Baklava en Riad, capital árabe / (TikTok: @ebudiyebiri)

Lo cierto es que, ante la poca cantidad de minutos, varios sectores de la hinchada local han empezado a criticarlo, pidiendo su salida de la institución de cara a la próxima temporada. “El club Al Rayyan es más grande que este jugador, fuera James”, sostuvo uno de ellos tras conocerse el parte médico con la incapacidad del colombiano. Además, este malestar crecería debido al elevado sueldo que ostenta (unos 12 millones de euros anuales).

El volante cucuteño fichó por el Real Madrid en 2014 a cambio de 80 millones de euros, sin embargo, con el paso de los años, su valor ha sufrido una notable caída. Actualmente, su ficha, según el portal especializado Transfermarkt, está tasada en 15 millones de euros, y, ante los pocos minutos con los que ha contado recientemente, es probable que estas cifras continúen a la baja.

“¿Hasta cuándo en Catar? No sé, uno no sabe lo que va a pasar. Aunque sí me gustaría irme ya para otro lado”, dejó entrever James hace algunas semanas a través de su cuenta en Twitch.

