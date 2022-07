Madre del hombre que se salvó de morir en un glamping entregó detalles de su salud: “El daño que se le hizo a mi hijo es incalculable”

El pasado domingo 10 de abril, las vidas de las familias de una pareja de novios se partieron en dos, luego de que conocieran que Deisy Yamile Riaño y Fabián Guillermo Sarmiento resultaron intoxicados por inhalación de gas, producto de una falla del aire acondicionado del glamping en el que se hospedaban en Manta, Cundinamarca. El envenenamiento apagó la vida de Yamile Riaño, mientras que el hombre de 39 años se encuentra luchando por recuperarse sin quedar con graves secuelas.

Desde el sábado 9 de abril, Mariela Díaz de Sarmiento, madre de Fabián Guillermo, no sabía nada de él ni de su pareja sentimental, luego de que su hijo le diera las buenas nuevas de que él y su equipo de fútbol habían ganado el partido en el que él fungía como arbitro. No sería hasta la tarde del 10 de abril que la madre del entrenador deportivo conocería la trágica noticia, según contó ella misma al periódico El Tiempo.

La información conocida por los medios nacionales indicó que, tras el encuentro deportivo, Sarmiento y su novia de 42 años se hospedaron en un glamping ubicado en el municipio de Manta, en Cundinamarca, donde pasaron la noche del sábado.

El domingo, ante la tardanza de la pareja por abandonar el hospedaje, empleados del lugar se acercaron al glamping, donde los encontraron inconscientes. Los trabajadores tuvieron que romper uno de los vidrios para poder auxiliarlos y, cuando las autoridades arribaron al lugar, no pudieron salvarle la vida a Deisy Riaño. A Fabián Sarmiento tuvieron que trasladarlo a la Clínica Nueva El Lago, en Bogotá, debido a su estado crítico de salud.

“Mi hija fue y averiguó y sí, le dijeron que mi hijito estaba en una unidad de cuidados intensivos (UCI), que estaba grave. Que su vida pendía de un hilo”, recordó la madre de Sarmiento en diálogo con el periódico en mención.

El entrenador deportivo pasó varios días bajo pronóstico reservado y, según contó su madre al mismo medio, por políticas del centro hospitalario, las únicas que pudieron visitarlo inicialmente fueron sus hijas. El pronóstico de los doctores para ese entonces era que, debido a la cantidad de monóxido de carbono que inhaló el hombre de 39 años, sufriría de graves daños en su salud, especialmente, teniendo en cuenta que duró días sin despertar.

Sin embargo, Mariela Díaz de Sarmiento relató al diario bogotano que, con el paso de los días, su hijo despertó y, aunque había adelgazado demasiado e inicialmente le tomó instantes reconocer a su familia, comenzó a mostrar signos de estarse recuperando.

”Aunque estamos felices por sus avances, los médicos nos dicen que su recuperación va a ser larga. (...) Los gastos médicos van a ser muchos. Tendrá que ser atendido por un médico domiciliario y tener terapias durante mucho tiempo”, señaló la madre del entrenador deportivo a El Tiempo.

Este viernes 22 de abril Fabián fue dado de alta del hospital. No obstante, su mamá indicó al rotativo bogotano que, debido a la delicada recuperación a la que deberá someterse, durante 15 días no podrá tener contacto con nadie. Así mismo, por orden médica, por ahora su familia no podrá contarle que su novia, con la que compartió seis años de su vida, falleció.

Entre tanto, la madre del hombre reveló que se encuentran asesorándose para interponer una demanda en contra del glamping que le arrebató la vida a su nuera y dejó con secuelas de salud a su hijo. “El daño que se le hizo a mi hijo es incalculable”, sostuvo Díaz de Sarmiento al mismo medio. agregando que, hasta el momento, ningún ente investigador ha hablado con ellos frente al caso.

Por su parte, Ángela Rey Sarmiento, sobrina de Fabián Guillermo, dio a conocer a la revista Semana que, pese a que se acercaron con su familia al glamping para recibir un pronunciamiento oficial, a la fecha, los administradores del recinto “no han querido poner la cara”.

