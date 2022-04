Candidato Luis Pérez afirmó que quiere volver a Colombia una potencia mundial en cannabis

El candidato presidencial habló sobre una de sus propuestas en las elecciones. Foto: Colprensa

Las campañas electorales están en marcha y los diferentes candidatos siguen buscando la mayor cantidad de adeptos con el fin de poder sumar la gran mayoría de los votos en los comicios presidenciales del próximo 29 de mayo. Luis Pérez Gutiérrez, aspirante a la presidencia de la República por el movimiento Piensa en Grande, habló sobre su propuesta de convertir a Colombia en una potencia mundial de cannabis.

En una entrevista con Blu Radio, el candidato presidencial recordó algunos aspectos de su vida, habló sobre su gusto por la música de Fran Sinatra y recordó algunas anécdotas de su juventud. También tuvo la oportunidad de hablar sobre su propuesta con respecto a la marihuana y señaló que, pese a lo que muchos piensan, él no es consumidor de esta.

“El tema del cannabis yo lo miro como estadista, porque hay una economía en el mundo del cannabis de 350 mil millones de dólares, ya hay 60 países que han apoyado el cannabis y Colombia se durmió ante una economía tan espectacular”, aseguró el candidato presidencial.

Y señaló: “Yo no lo hago por lo que pasa en Colombia. Uno va al Congreso de la República y los que fuman están a favor de legalizar el cannabis y lo que no fuman no. Esa no es una actitud para el país, hay que tener una actitud de estadista, de ver cómo mejoramos la economía en Colombia”.

En las imágenes quedó registrado como Pérez mostró al público una bandera nacional- amarillo, azul y rojo- con una planta de marihuana estampada en la mitad. Foto: Captura de video

Hace algunas semanas, el candidato Luis Pérez, en medio del debate presidencial organizado por la Universidad del Externado, propuso que la bandera de Colombia tuviera una hora de la planta de cannabis, esto con el fin de poder convertir a Colombia en una potencia en producción de marihuana medicinal, debido a estos muchas personas lo criticaron en las redes sociales.

“La gente cree que yo soy marihuanero o consumidor de cannabis, pero soy una persona muy disciplinada. Nunca he usado marihuana, de pronto en alguna fiesta de gringos allá todos fuman y lo emborrachan a uno con el humo, pero a mí me gusta trasnochar o leyendo o conversando con la gente, o escribiendo. Me puedo tomar por la noche uno o dos tragos despacio, no me gusta que me acosen a beber, me gusta saborearme los licores muy despacio. Nunca llego a borracheras de ningún tipo”, afirmó.

Reveló una anécdota que vivió hace algunos días en unos viajes que tuvo en Nueva York y en Madrid, “en ambos lugares compré unos productos que venden públicamente. Venden colombinas, venden brownies, venden helados, venden chicles y yo le preguntaba a una señorita en Nueva York que me hiciera una lista de qué es lo que más se vendía en productos del cannabis, me dijo: ‘lo que más vendo es colombina’, lo segundo son brownies...’ y entonces yo le dije ‘¿y los tabaquitos’? y me dijo: ‘es lo que menos vendo’”.

“A mí se me ocurre pensar que fumar cannabis, fumar marihuana va a pasar de moda, ese es mi primer pronostico del mundo porque la gente va a encontrar más agradable comerse un chicle con un sabor mejor y tener los mismos efectos que fumándose un tabaquito mal preparado, que le queda oliendo el cabello o que el vecino se va a molestar (...) Yo avizoro que esa es la economía más grande del mundo, la oportunidad más grande de Colombia para generar 3 o 4 millones de empleos, porque no producimos vino, pero sí la mejor cannabis”, aseguró el candidato del movimiento Piensa en Grande.

Sobre el escenario político por el que está pasando el país de cara a las elecciones presidenciales. Luis Pérez afirmó: “El país infló mucho la extrema derecha e infló mucho la extrema izquierda y yo no le veo futuro al país si seguimos en esta instancia. No son los candidatos que representan esos dos extremos. Si gana la extrema izquierda, la extrema derecha no va a dejar gobernar y si gana la extrema derecha, la extrema izquierda no va a reconocer el triunfo y vamos a tener cuatro años más de cacerolazos. El país tiene que hace esta reflexión”.

