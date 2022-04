Cardona, Valoyes, Villa, Fabra, Arboleda... los colombianos protagonistas en el fútbol argentino

Diego Valoyes fue uno de los grandes protagonistas ante River Plate. Foto: Talleres de Córdoba

La fecha 11 de la Primera División de Argentina que se llevó a cabo el pasado miércoles 20 de abril tuvo como grandes protagonistas a varios colombianos en diferentes clubes. La jornada cerrará este jueves 21 de abril con los encuentros entre Sarmiento (Harrinson Mancilla) - Defensa y Justicia (Raúl Loaiza) y Atlético Tucumán - Argentinos Juniors (Andrés Alarcón y Juan Camilo Campaña).

Tras 11 partidos jugados Racing de Avellaneda se mantiene como líder en solitario del Grupo A de la Primera División de Argentina. El equipo en el que juega el volante colombiano Edwin Cardona suma 27 puntos y ya cuenta con 15 goles de diferencia. En segundo lugar se encuentra River Plate, club en el que juega Juan Fernando Quintero. Estudiantes (Nelson Deossa) se mantiene como líder en el Grupo B con 24 puntos y 14 goles de diferencia. Boca Juniors, club en el que juegan Frank Fabra, Jorman Campuzano y Sebastián Villa es cuarto con 19 puntos.

Los partidos más destacados de la siguiente fecha en el fútbol argentino son Central Córdoba ante Boca Juniors (Frank Fabra, Sebastián Villa y Jorman Campuzano) y Banfield ante Talleres de Córdoba (Rafael Pérez y Diego Valoyes), el sábado 23 de abril; mientras que el domingo 24 jugarán Racing (Edwin Cardona) ante Newell’s (Iván Arboleda y Wilmer Ditta), y River Plate (Juan Fernando Quintero) ante Atlético Tucumán.

Colombianos protagonistas de la fecha

Newell’s Old Boys se impuso por la mínima diferencia ante Banfield con un gol desde los 11 pasos por parte Juan Manuel García al 69′. El entrenador Javier Sanguinetti apostó desde el comienzo del partido por los colombianos Iván Arboleda en el arco y quien enfrentó a su exclub, así como Wilmer Ditta. Ambos tuvieron destacadas actuaciones en el partido.

Racing, que está pasando por un gran momento en la liga local, se impuso por 2-3 ante Patronato. Los dirigidos por Gago se llevaron el triunfo con goles de Javier Correa y Matías Rojas. Edwin Cardona fue suplente e ingresó al minuto 67′ por Carlos Jonás Alcaraz. El colombiano trató de generar más juego ofensivo, pero en los últimos minutos de partido, tuvo que defender y al momento de rechazar un balón terminó asistiendo a su rival Axel Rodríguez, quien no perdonó el error y marcó el segundo para los locales.

En el encuentro entre Talleres de Córdoba y River Plate, el colombiano Diego Valoyes fue uno de los grandes protagonista al marcar el único gol del partido. Al minuto 53, tras una asistencia de Benavídez, el exatacante de la Equidad remató con un derechazo que fue inalcanzable para Franco Armani. Juan Fernando Quintero no pudo viajar con el ‘Millonario’ por lesión. “Realmente no me da bronca, esto es parte del fútbol. Lo más importante es recuperarme y ya está”, afirmó.

En el partido entre Boca Juniors y Godoy Cruz que se disputó en La Bombonera, el entrenador Sebastián Battaglia apostó por dos de los tres colombianos en su once inicial. Frank Fabra y Sebastián Villa fueron titulares, mientras que Jorman Campuzano estuvo en el banquillo de suplentes. El duelo terminó 1-1, Darío Benedetto marcó por el Xeneize al 34′, mientras que Salomón Rodríguez empató diez minutos después.

