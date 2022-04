“Me llamaron diciéndome King Kong”: Francia Márquez denunció episodio de racismo en su contra

Colombian vice-presidential candidate Francia Marquez attends the registration of her candidacy at the National Registry of Civil Status in Bogota, Colombia, March 25, 2022. REUTERS/Mariano Vimos NO RESALES. NO ARCHIVES.

“Mientras estaba almorzando recibí una llamada, la contesté, pregunté a quién necesita y me respondieron que a ‘King Kong’”, este es el relato que la actual candidata a la vicepresidencia por el Pacto Histórico, Francia Márquez (1980), divulgó en un evento proselitista en Boyacá.

Márquez, quien ha vivido otros episodios de ese tipo durante el fragor de la contienda electoral, recibió el apoyo del auditorio en donde expuso el plan de gobierno con el que el Pacto Histórico compite por la presidencia de la República.

La candidata a la vicepresidencia aseguró que este tipo de manifestaciones “no la desaniman”, por lo que continúa con su trabajo en las regiones para ganar el voto de las mujeres así como el de los colectivos sociales que acompañan al Pacto Histórico.

Agregó que: “Eso a mí no me quita la fuerza. Eso no me desanima. Por supuesto, eso duele, eso lastima, eso hiere, porque el racismo mata, así como el machismo mata en este país. La pregunta es qué estaba pensando esa persona que estaba detrás del teléfono. Esa persona está dañada y lastimada en su ser”, declaraciones que, nuevamente, provocaron aclamaciones y vítores por parte de los asistentes.

Los desafortunados señalamientos contra Francia Márquez iniciaron el pasado mes de marzo en un cruce de declaraciones entre la candidata y la denominada “reina de la tecnocarrilera”, Marbelle, al que se sumó, en un ejemplo de fuego amigo desde su propio sector político, Gustavo Bolívar.

La cantante se refirió en términos racistas contra Márquez, a quien señaló de “King Kong” en un cartel en el que aparecen Gustavo Petro y ella. Valga señalar que la respuesta de la candidata fue mesurada, lo que hubiera equivalido al cierre de la polémica.

Sin embargo, el senador y escritor, Gustavo Bolívar, terció en la polémica compartiendo una imagen del animal con “Ann Darrow”, la protagonista del clásico cinematográfico del siglo XX. Para Bolívar, Márquez y Marbelle, de acuerdo con la imagen, debían realizar las paces.

Francia Márquez volvió a referirse de Marbelle en redes sociales. Foto: Colprensa / Instagram @marbelle.oficial

“Querida Marbelle, cuando yo sea vicepresidenta, haré que te respeten y te den todo el amor que te ha faltado”, fue el texto que compartió Bolívar con la imagen en la que el personaje ficticio sostiene a la protagonista de la película.

Ocurrió lo contrario: no solo Marbelle aprovechó la polémica para atacar por varios días a Márquez, sino que logró que Bolívar reculara en su intención y borrara la imagen de su cuenta de Twitter ante el rechazo generalizado por su publicación.

En ese escenario, las críticas de otro afrocolombiano, el influenciador Miguel Polo Polo —quien no alcanzó los votos necesarios para ganar la curul destinada a este sector— la tildó de “negra empobrecida” por los escándalos recibidos por Francia Márquez entre los años 2018 a 2020.

En contexto | “Quiere un pueblo negro harapiento, resentido, amargado y mendigo de limosnas del Estado”: Miguel Polo Polo critica a Francia Márquez - Infobae

“La ‘negra empobrecida’ de Francia Márquez, cómo se hace llamar. Cacarea qué el Estado tiene oprimido y en desigualdad a la gente afro y por eso se levantan tarde para no desayunar ¿Le parece mucha opresión recibir más de 4 millones en subsidios por parte del Estado? ¡Hipócrita!”, señaló Polo Polo en su cuenta de Twitter.

Esta vez, Gustavo Bolívar terció de manera ponderada para defender a Francia Márquez, sin caer en doble sentido o equívocos:

“Que una persona que aspira a la vicepresidencia de un país sea tan pobre que requiera de las ayudas estatales, en vez de críticas debería recibir elogios. Como están acostumbrados a que nos gobiernen élites, en su mayoría corruptas, les aterra una candidata que tenga Sisbén”, aseveró el electo senador.





