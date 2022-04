“Los cogieron con las manos en la masa”: Federico Gutiérrez pide explicaciones a Gustavo Petro

Gutiérrez considera que Piedad Córdoba no es la única en su campaña con líos judiciales.

El candidato a la Presidencia de Colombia de la coalición Equipo por Colombia, Federico Gutiérrez, hizo una serie de acusaciones contra el Pacto Histórico y Gustavo Petro ante los medios de comunicación, minutos antes de presentarse al debate cultural de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, al cual fue invitado con el resto de aspirantes al mismo cargo.

A las afueras de Corferias, Fico dijo que quería alertar al país de “una situación muy grave que está ocurriendo y que se suma a la intención de la otra campaña en la que buscan beneficios para corruptos y para violentos a cambio de votos”. Aseguró que la senadora electa Piedad Córdoba habría visitado a tres presos extraditables en la cárcel de La Picota para ofrecer lo anteriormente mencionado.

Entre los privados de la libertad que Córdoba habría visitado, según Gutiérrez, estarían el condenado por narcotráfico Francisco Javier Zuluaga Lindo, alias Gordo Lindo, y José Leonardo Muñoz Martínez, alias Douglas, exintegrante de “La Oficina, la estructura criminal a la que tanto combatí desde Medellín”. Gutiérrez añadió que a estos presos también se les habría ofrecido abolir la extradición en caso de que Gustavo Petro alcanzara la presidencia de Colombia.

“Lo que están haciendo es armando una tramoya de la mayor gravedad para tener influencia en las zonas donde tienen control territorial [los] narcotraficantes y hoy extraditables que están en la cárcel, pendientes de un escenario de extradición. Lo que era el Pacto Histórico se convirtió en el pacto criminal de La Picota y yo alerto al país de lo que está pasando”, señaló Federico Gutiérrez.

El candidato le exigió una aclaración a Gustavo Petro sobre “si va a seguir manejando como fusibles a Piedad Córdoba y a su hermano, sabiendo que es una instrucción clara desde la campaña. Él es el que le tiene que responder al país. ¿O va a decir nuevamente que esto fue un entrampamiento? Esto no es ningún entrampamiento: esas citas se dieron, esas reuniones se dieron y todavía hay mucho más por saberse”.

Federico Gutiérrez sugirió que el Pacto Histórico fue atrapado “con las manos en la masa”. Enfatizó en que, “los corruptos, los violentos, los narcos y los extraditables tienen que estar es en la cárcel”, que no se debe negociar con ellos y que el diálogo debe ser “con los colombianos, con la gente que no tiene empleo, con la gente que sufre la violencia. Con las víctimas, no con los victimarios”.

Gustavo Petro se compromete a hacer una campaña limpia

El candidato Gustavo Petro sorprendió en la mañana de este miércoles al pedirle a Piedad Córdoba, senadora electa del Pacto Histórico, suspender sus actividades en la campaña mientras soluciona sus inconvenientes judiciales.

“Solicito a Piedad Córdoba suspender todas sus actividades dentro de la campaña, hasta que pueda resolver, ojalá, favorablemente, las sindicaciones jurídicas que se le hacen”, expresó el aspirante Petro a través de su cuenta de Twitter.

Según el diario El Tiempo, la decisión del Pacto Histórico estaría motivada por unas supuestas visitas a centros penitenciarios como la Cárcel La Picota, donde está recluido su hermano Álvaro Freddy Córdoba, y por una carta que llegó a la campaña por parte de un grupo de presos presidido por el paramilitar condenado Héctor Germán Buitrago, alias Martín Llanos, en la cual pedían ‘inclusión social’. La carta habría llegado a la colectividad a través de la propia Córdoba.

Adicionalmente, el candidato Petro publicó un manifiesto de siete puntos para una campaña limpia, que aparentemente serán los parámetros que todo el Pacto Histórico seguirá hasta la primera vuelta presidencial, el próximo 29 de mayo.

Los postulados incluyen rechazar la campaña sucia, no descalificar ni agredir a sus adversarios, no utilizar información personal de los candidatos, luchar contra las fake news, repudiar el uso de trolls y bots, rechazar el vandalismo en vía pública y no recibir dinero proveniente de actividades ilícitas.

