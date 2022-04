Rigoberto Urán sorprendido por ciclista con una sola pierna: “Estos sí son el verdadero ejemplo”

Rigoberto Urán compartió junto a un ciclista en condición de discapacidad mientras entrenaba. Fotos: EFE (Stuart Franklin) / Captura de pantalla

Ha pasado más de una semana desde que Rigoberto Urán culminó su partipación en la Vuelta al País Vasco, en España, donde terminó décimo en la clasificación general. Desde entonces, el ciclista colombiano viajó a Mónaco, en la costa mediterránea de Francia, pues allí cuenta con un apartamento en el que se lo ha visto compartir junto a su familia.

Además, el ‘Toro de Urrao’ fue visto en el Masters 1000 de Montecarlo, acompañando a los tenistas colombianos Juan Sebastián Cabal y Robert Farah. Recordemos que la dupla nacional se llevó el subcampeonato tras caer 4-6, 6-3 y 7-10 en la final contra el estadounidense Rajeev Ram y el británico Joe Salisbury.

Como ya es habitual, ‘Rigo’ comparte momentos muy particulares a través de las redes sociales, bien sea de situaciones familiares u ocurrencias que se producen durante sus sesiones de entrenamiento. Esta vez, el antioqueño quedó encantado tras encontrarse a un ciclista en condición de discapacidad en las carreteras italianas, el pasado domingo.

Urán publicó el video compartiendo con este corredor, quien, más allá de solo tener una pierna, evidenció grandes condiciones en un ascenso. Entre algunas risas, el colombiano habló en italiano para comunicarse con este ciclista y dejó una reflexión en su cuenta de Instagram: “Para los que nos quejamos por pendejadas, estos si son el verdadero ejemplo”.

Pero el particular hecho no terminó ahí, puesto que, posteriormente, el ‘Toro de Urrao’ divulgó unas grabaciones en sus historias, dejando ver al mismo deportista, pero mientras entrenaba sobre una bicicleta de contrarreloj. Lejos de verse afectado, el hombre transitaba a unos 35 kilómetros por hora, según quedó constatado en el potenciómetro de Urán.

“Qué hijue**ta para rendirle con una pata, ah. ¿Qué tal que tuviera las dos? A 360 vatios. Trabajando la crono, vea. Que no falten los trabajos de ‘crono’, muchachos”, comentó el corredor del equipo EF Education-EasyPost.

Mediante las plataformas digitales, varios usuarios apladieron la actitud de Rigoberto Urán y, especialmente, del ciclista en condición de discapacidad. “Admirable rigo. Otro punto de vista en esto lo que es la vida, disfrutándola a tope”; “ese man es mucho berraco, ejemplo para los que nos quejamos tanto”; “un campeón de la vida, un abrazo grande, digno de admiración”, escribieron algunos de ellos.

El principal objetivo del ‘Toro de Urrao’ en esta temporada es el Tour de Francia, que se llevará a cabo entre el 1 y el 24 de julio. Sin embargo, y pensando en llegar en la mejor condición posible, este tiene programadas varias competencias, de acuerdo con el portal especializado, ‘Pro Cycling Stats’. En primer lugar, se espera que participe en la Flecha Valona, a celebrarse este miércoles en Bélgica.

Luego el colombiano disputaría la Lieja-Bastoña-Lieja, uno de los cinco monumentos del ciclismo, el próximo 24 de abril. Las competencias en este mes terminarían con el Tour de Romandía (Suiza), el cual está programado para iniciar el miércoles 26. La última carrera antes del Tour de Francia sería la Ruta de Occitania 2022 (16-19 de junio).

El colombiano Daniel Felipe Martínez también tendría un calendario de competencias similar, puesto que, acorde al citado portal, afrontaría la Flecha Valona, la Lieja-Bastoña-Lieja, el Tour de Romandía y, finalmente, el Tour de Francia. Recordemos que el ciclista cundinamarqués viene de llevarse el título en la Vuelta al País Vasco, ganando, además, la cuarta etapa.

La principal inquietud en esta temporada será si Martínez es elegido o no como uno de los ‘capos de filas’ del INEOS Grenadiers para disputar la general de una gran vuelta. Es un hecho que el corredor de 25 años no irá al Giro de Italia, no obstante, restará saber cuál es el panorama tanto en el Tour como en la Vuelta a España.

