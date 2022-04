Juan Sebastián Cabal y Robert Farah cayeron en la final del Masters 1000 de Montecarlo

Juan Sebastián Cabal y Robert Farah no pudieron sumar su primer título en el Masters 1000 de Montecarlo (Mónaco). Este domingo los tenistas colombianos cayeron en la final del torneo ante el estadounidense Rajeev Ram y el británico Joe Salisbury por 4-6, 6-3 y 7-10. El juego duro una hora y 37 minutos de partido.

La dupla nacional, que no había tenido un buen rendimiento en lo corrido del año, revirtió la tendencia tras clasificarse a su primera final en este certamen, que representó la apertura de la temporada de polvo de ladrillo. En el encuentro decisivo tuvieron en frente a la pareja número uno del mundo, acorde al ranking de la ATP. Sin embargo, terminaron perdieron en un ajustado encuentro, el cual tuvo que definirse en el super tie-break.

A diferencia de los torneos previos, Cabal y Farah lucieron solidos en el servicio, alcanzando una efectividad del 71 %. Esta cifra fue muy similar a la de sus rivales, que marcaron un 70 % de eficacia desde el saque. No obstante, uno de los puntos que enmarcaría la final sería la incapacidad para concretar los puntos de quiebre, en ambos equipos.

El primer set estuvo igualado y no dio cabida a muchas oportunidades de sacar ventaja en el marcador. Los colombianos sacaron provecho de sus juegos se servicio, pero tuvieron complicaciones en la devolución, ya que Ram y Salisbury efectuaron tiros muy potentes que dificultaron, por ejemplo, responder con las voleas en la red.

Cabal y Farah (COL) sumaron su primera final en la temporada 2022. Foto: cortesía

La manga inicial se definió por un quiebre, el cual llegó para el estadounidense y el británico en el 3-3. Si bien en el cierre del set parecía que los colombianos podían recuperar el terreno perdido, sus rivales concretaron varios primeros servicios y pudieron pegar primero (4-6).

En el segundo set, Cabal y Farah salieron presionando a los contrincantes, quienes cometieron más errores no forzados de los usuales. El servicio fue un apartado en el que también mejoraron, y, por lo tanto, Ram y Salisbury no contaron con grandes opciones para volver a quebrar. En el tercer juego de saque de sus rivales, los colombianos tendrían la primera opción de ‘break’, pero no concretaron.

En total, la dupla ‘Cafetera’ requirió de seis opciones para poder quebrar, por primera vez, el servicio del británico y el estadounidense. La ruptura ocurrió en el 4-3 a favor y luego estos pudieron confirmar el triunfo del segundo parcial en el deuce (6-3). En medio del punto ganador, Ram se llevó un pelotazo en la parte baja del estómago.

Ya en el super tie-break (que se juega a 10 puntos), los tenistas nacionales pecaron por algunos errores en la devolución. De igual modo, Ram y Salisbury fueron letales al momento de subir a la malla. El encuentro y el título se definió con un 7-10.

Esta significó la sexta final de Cabal y Farah en torneos Masters 1000 y la número 40 como equipo a nivel ATP. La última vez que habían peleado por el título en un certamen de esta categoría había sido en Cincinnati 2019. En el historial solo cuentan con dos títulos de este tipo: Roma 2018 y 2019.

Para Ram y Salisbury, que se estrenaron en la primera casilla del escalafón mundial el pasado lunes, este representó el segundo trofeo en Masters 1000. Recordemos que se habían consagrado en el torneo de Canadá el año pasado. Además, el estadounidense y el británico extendieron su dominio en el ‘mano a mano’ contra Cabal y Farah: el historial ahora está 5-1.

Los tenistas colombianos regresarán a competencia la próxima semana en el ATP 500 de Barcelona, donde buscarán defender el título obtenido el año pasado. En el debut se enfrentarán contra los británicos Daniel Evans y Jamie Murray.

