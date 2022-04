“Es uno de los dos o tres mejores de Colombia”: Edison Mafla, sobre Freddy Rincón

El sábado cerca de 1.000 y varios ídolos del fútbol nacional asistieron al Estadio Pascual Guerrero de Cali para despedir a Freddy Rincón, quien falleció en la noche del pasado miércoles, 13 de abril, luego de haber sufrido un fuerte accidente de tránsito en la madrugada del lunes.

La despedida se llevó a cabo después de un concurrido acompañamiento en la funeraria Los Olivos de la capital del Valle del Cauca, antes de que se trasladara el féretro al estadio, junto a varias de las principales figuras del fútbol colombiano, como el Tino Asprilla, Luis Carlos Perea, Adolfo Valencia, Víctor Aristizábal, Francisco Maturana, Edison Mafla, Harold Lozano, Juan Carlos Osorio, Francisco Maturana, Pablo Armero, Óscar Córdoba, entre otros.

Además de los futbolistas mencionados, en la ceremonia estuvo Edison Mafla, quien compartió minutos con Freddy Rincón en la selección de Colombia, y, en entrevista con el Diario AS, habló sobre el exfutbolista de Independiente Santa Fe.

“Ninguno nos esperábamos esto, este ‘tiestazo’. Triste, se desata un gran reconocimiento por lo que hizo en vida, en lo deportivo y humano. Rescatar todo eso. Por eso es el cariño que le demuestra la gente para despedirlo, más que merecido. Estos homenajes sería lindo hacerlos en vida, no cuando la persona se muere”, dijo después del último adiós en el Pascual.

El volante oriundo de Florida, Valle del Cauca, que también pasó por el equipo cardenal, dijo que Rincón está dentro de los tres mejores futbolistas colombianos en la historia: “Está entre uno de los dos o tres mejores de Colombia. Por su capacidad, su entrega, su desplazamiento, su fortaleza”.

Cuando Mafla portaba la camiseta del Cali se enfrentó con Freddy Rincón en varias ocasiones cuando el ‘Coloso’, que vestía la del América. Sobre esto explicó: “A mí me tocó padecerlo cuando jugaba en el Deportivo Cali, en una final en la que no tuve la oportunidad de estar, le hizo un gol a Rayo (Jorge) que le queda ahí cerquita y le mete un balazo impresionante. También otro que hace de taco, recuerdo eso. Los partidos en Barranquilla que tuve la fortuna de estar con ellos, de compartir con la mayoría que hoy están aquí despidiéndolo”.

Para concluir, confesó que: “Después de retirado compartí mucho tiempo con él en los partidos de exhibición. Una persona muy agradable, mucha gente por ver su físico a veces se intimidaba, pero cuando lo conocían se daban cuenta de que no era así, sino una persona espontánea y de muchos valores”.

Palabras de otros jugadores en la despedida a Freddy Rincón en el Pascual Guerrero

“No se imaginan cómo llegó Freddy a Santa Fe. Con sencillez y humildad. Luego él transformó todo: no he tenido un jugador que tenga la rutina de trabajo de Rincón. Cuando llegó no tenía ni siquiera guayos. No ha habido un jugador como Freddy Rincón”, dijo entre lágrimas uno de los mentores de Roncón, Jorge Luis Pinto.

Francisco Maturana agregó que “desde España dicen que Freddy Rincón es un patrimonio nacional y del mundo. Que nunca se nos olvide quién es Freddy Rincón”.

