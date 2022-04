Andrés Chitiva, qué fue de la joven promesa de Millonarios en los 2000

(Archivo)

En su momento llegó a ser considerado uno de los llamados a guiar a la selección Colombia con la 10 en la espalda. Desde muy joven mostró condiciones para llegar a ser un gran futbolista. Su padre, don Abatuel Chitiva, fue un ciclista muy destacado en el país, durante los inicios de los años 70. Él le inculcó desde muy temprano la pasión por el deporte. Desde muy pequeño empezó a entrenarse en el fútbol y cuando entró a la universidad, mientras estudiaba la carrera de administración de empresas, tuvo sus primeros coqueteos con el fútbol profesional.

En ese entonces formaba parte de las inferiores de Millonarios y en 1999 fue ascendido al primer equipo, por petición de Jorge Luis Pinto, quien dirigía al equipo en esa época. Chitiva debutó como profesional el 13 de junio de ese año. En su segundo partido, el 29 de agosto, anotó su primer gol, nada más que ante Atlético Nacional, en el Estadio Atanasio Girardot, y frente a quien sería uno de sus más grandes compañeros y amigos en el futuro, Miguel Calero.

El joven jugador se consolidó como uno de los futbolistas clave de la campaña del año 2000, en la que Millonarios consiguió acceder a fases finales de la liga y hacerse con el subcampeonato de la Copa Merconorte. Con los azules, Chitiva anotó 8 goles en 62 partidos. Sus buenas actuaciones llamaron la atención del fútbol internacional y el club Pachuca lo fichó en el año 2001, por recomendación del mismo Calero. Con los mexicanos, el exjugador de Millonarios obtendría cuatro títulos de liga, tres copas de la Concacaf y una Copa Sudamericana, se convertiría, además, en uno de los goleadores históricos del club, anotando en 45 oportunidades.

En 2002 se fue a préstamo al club Monarcas Morelia y con ellos disputaría la Copa Libertadores de ese año, aunque solo jugó tres partidos con esa camiseta. Luego vistió los colores de Cruz Azul, en 2003, pero tampoco conseguiría adaptarse. Cuatro partidos y ningún gol. Regresó a Pachuca y se quedó hasta 2008, momento en el que va a jugar con el club Indios y luego es contratado por el América, aquel equipo de Salvador Cabañas y Ramón Díaz que un año antes le ganaría a Millonarios en las semifinales de la Sudamericana de 2007.

Con el América estaría por tres años, marcando tan solo dos goles en cinco partidos. En 2010 fue cedido en calidad de préstamo al Atlas de Guadalajara, en donde marcaría dos goles en siete juegos. A finales de ese año firmaría con Tiburones Rojos, un equipo de Veracruz. Jugaría 13 partidos y luego se reincorporaría al Pachuca para una segunda etapa con el club. Sin embargo, había estado conversando con los directivos de Millonarios para reforzar al equipo a inicios de 2012, incluso llegó a Bogotá para formalizar el acuerdo, pero no se concretó ya que el jugador no había podido recuperarse al 100% de una lesión de ocho meses y decidió no jugar más. Le puso fin a su carrera y retomaría sus estudios. Es egresado del programa de Educación Física en la Universidad del Fútbol y Ciencias del Deporte.

Andrés Chitiva fue, en su momento, una las figuras más populares del fútbol mexicano y uno de los jugadores más queridos por la afición del Pachuca. Tiene ambas nacionalidades, la mexicana y la colombiana. Pudo haber sido vestido la camiseta de México, pero eligió la de Colombia. Vistió la camiseta de los cafeteros por primera vez en el año 2000, jugando para el equipo sub-20. En ese año participó del Torneo Esperanzas de Toulon, en donde los colombianos obtendrían el título tras vencer a Portugal. Con el equipo de mayores jugó la Copa de Oro de la Concacaf, en ese mismo año, por llamado del DT Luis Augusto García, quien lo conocía muy bien desde sus tiempos en el equipo albiazul. En esa ocasión, la selección Colombia llegó a la final del torneo, pero serían derrotados por Canadá. En 2004, jugó un solo partido de las eliminatorias al Mundial de Alemania 2006 y no sería convocado de nuevo sino hasta 2007, para las eliminatorias al Mundial de Sudáfrica 2010. Participaría de 5 partidos y anotaría 1 gol. Luego, Jorge Luis Pinto, al mando del combinado tricolor, lo convocaría de nuevo en 2008 y esa sería su última vez con la selección nacional. En total disputó 12 partidos y anotó 2 goles.

Hoy, Chitiva vive en México y forma parte del comité directivo de Pachuca, en donde se desempeña como director del departamento de scouting del equipo. Nunca cumplió el sueño de jugar en Europa, pese a que sonó para reforzar a varios equipos. Nació en Bogotá, pero se quedó como mexicano. Su relación con el país azteca es más que entrañable.

