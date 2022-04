Temor en la Sierra Nevada de Santa Marta por enfrentamientos entre el Clan del Golfo y Los Pachencas

Imagen de referencia. Foto: EFE/Ernesto Guzmán Jr.

En la zona rural del municipio de Ciénaga (Magdalena) hay alerta por los combates que han venido sosteniendo las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia, más conocidas como Clan del Golfo, y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra o Los Pachenca, que desde que comenzó la Semana Santa se están disputando el territorio para continuar delinquiendo con el narcotráfico.

La vereda La Secreta es la más afectada, reseñaron en el periódico barranquillero El Heraldo, donde se han intensificado las hostilidades entre los dos grupos narcotraficantes por lo que varias familias han abandonado sus viviendas y se han desplazado hacia las zonas urbanas de la población, y del municipio vecino de Zona Bananera, así como a las ciudades de Santa Marta y Barranquilla.

Entre tanto en la emisora Caracol Radio consultaron con un el antropólogo Lerber Dimas, quien es un analista del conflicto en esa región del país, quien explico que los afectados no se reconocen así mismos como desplazados, ya que la salida de sus casas la hicieron de manera voluntaria para prevenir algún incidente en medio de los enfrentamientos entre las estructurales criminales.

“No han denunciado, ni lo harán. No entienden que se trata de un desplazamiento forzado. Para ellos es grave, pero no implica que sea un desplazamiento porque nadie les dijo: -váyanse de esta zona-, si no que se fueron por voluntad propia porque vieron riesgo y esto es desplazamiento y aunque lo interpreten diferente está ocurriendo el delito”, explicó en Caracol Radio.

Agregó, que estos dos grupos, surgidos de las extintas Auc, se están reagrupando lo que ha conllevado a la oleada de violencia en esa zona del Caribe colombiano. “Nadie les está diciendo que se vayan, pero no hay garantías de seguridad ni tranquilidad”, indicó.

En el periódico local El Informador consultaron con las autoridades locales de Ciénaga, donde afirmaron que no habían recibido denuncias de la salida forzada de las personas que habitan en los lugares afectados por los enfrentamientos armados.

“El orden público ha estado controlado en cuanto al sector urbano; sin embargo, en la zona rural si se han registrado algunas afectaciones en La Secreta, pero hacemos la salvedad que el Ejército Nacional ya se encuentra custodiando el sector y velando por la seguridad de los habitantes”, citaron en ese medio de lo que dijo el secretario municipal de Gobierno, Héctor Zuleta Rovira.

El funcionario aseguró que el alcalde de la población, Luis Tete Samper, le solicitó al ministro de Defensa, Diego Molano, que se refuerce la presencia de los militares en la zona ante el asedio de los grupos al servicio del narcotráfico y reiteró que hasta ahora no se tenía información de los civiles afectados.

“Hasta el momento no tenemos un reporte que confirme sí hay personas heridas o muertas o sí hay familias desplazadas como muchos medios han manifestado. Hasta que no tengamos el reporte oficial del Ejército que es quien está inspeccionando la zona, no podemos iniciar la ruta pertinente; lo que sí es claro que en coordinación con otras entidades estamos implementando las estrategias necesarias para obtener la mayor información del caso”, concluyó.





