Video: Epa Colombia cantó a grito herido y confesó que está muy enamorada de su nueva pareja

Para los seguidores de Daneidy Barrera Rojas, mejor conocida como Epa Colombia, su nueva relación ha avanzado de manera tan rápida que en ocasiones ha mencionado la intención de formar una familia e incluso, de contraer nupcias con la mujer que ahora se roba toda su atención. Sin embargo, también ha estado en el ojo de la crítica pues su mejor amiga, Barbie, la acusó de descuidar su negocio con las peluquerías y la producción de keratinas por estar viajando.

“¿Qué es eso?, está manteniendo a la mamá y al hijo de esa otra”, escribió Barbie en el chat de WhatsApp, a lo que la exnovia de Epa, la futbolista Diana Celis, le responde: “Pues como no si ya no la deja trabajar y se la pasan viajando. Nada Barbi, a mi me duele ver todo eso por lo que aún siento y por lo que están haciendo con ella (Epa Colombia)”.

Además, otro de sus compañeros señaló que la empresaria padece de problemas mentales.

“Uno debe tener la mente muy intranquila para estar pensando que todos lo quieren robar a uno. Y le voy a dar un consejo: vaya a un psicólogo porque las alucinaciones que tiene ya está muy graves”, señaló Yampier Ortega, que también aseguró haber sido vigilado por escoltas.

A pesar de las críticas de los más allegados sobre su condición mental y el posible descalabro emocional en compañía de su nueva pareja, Karol Samantha, descuidando sus negocios, la empresaria apareció este 13 de abril por medio de sus ‘InstaStories’ asegurando que está muy enamorada de la joven.

“Venga amiga, tan bonito casarse, tan bonito el amor y yo la verdad me siento muy enamorada … para mi cosita, para ti cosita, te amo cosita”, mientras cantaba a grito herido el tema ‘Llegaste tú’ de Adriana Lucía.

Aquí el contenido completo de Epa Colombia :

La empresaria entonó una canción de Adriana Lucía y la cantó a grito herido

Las reacciones a la publicación de Daneidy Barrera Rojas no tardaron en aparecer pues fueron los portales de entretenimiento como ‘Rechismes’ los que se encargaron de difundir el contenido en el que la empresaria expresó todo su amor por Karol Samantha. Con más de 91.000 reproducciones que superan los 2.400 ‘me gusta’ de los internautas.

Asimismo, los más de 300 comentarios han señalado que están en contra de esta nueva relación de la empresaria y otros solamente esperan que por fin siente cabeza.

“Y pensar que está enamorada sola”; “le doy 6 meses como máximo a esa relación”; “yo creo que la Epa no puede estar sola, es dependiente emocionalmente”; “es increíble cómo se enamora de rápido”; “yo creo que el día que Epa Colombia vea a Diana con alguien más se muere”; “esta es la que la va a llevar a la quiebra y lo bueno es que la otra no va a estar para ayudarla a surgir”, entre otros.

Los primeros rumores de una relación entre Epa Colombia y Karol Samantha surgieron en redes sociales el pasado 18 de febrero cuando al poco tiempo de haber terminado su relación con Diana Celis, confirmó a través de sus redes sociales que sentía “algo de locos”.

Y agregó: “No me gusta estarme escondiendo, pues entre el cielo y la tierra nada es oculto. En serio, jamás pensé en sentir esto que siento, es algo de locos. Siento que merezco ser feliz, después de tantas cosas en mi vida merezco darme una oportunidad”.

