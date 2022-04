Esta fue la última aparición pública de Freddy Rincón antes de su trágico accidente

Freddy Rincón apareció por última vez, de manera pública, la semana pasada. Captura de pantalla (Win Sports)

Colombia está de luto tras confirmarse el fallecimiento de Freddy Rincón, uno de los máximos referentes del fútbol nacional, en la noche de este miércoles. La leyenda de la selección Colombia perdió la vida luego de sufir un grave accidente de tránsito en la madrugada del lunes, en Cali (Valle del Cauca).

“Pese a todos los esfuerzos de nuestros equipos de trabajo, Freddy Eusebio Rincón Valencia ha fallecido. Queremos expresar nuestros sinceros sentimientos de condolencias a sus familiares, amigos y allegados”, anunció Laureano Quintero, director médico de la clínica Imbanaco, donde el ‘Coloso de Buenaventura’ estuvo internado.

Tras haber sido asistente técnico de Jorge Luis Pinto en Millonarios, en 2019, Rincón empezó a aparecer de manera recurriente como panelista en varios medios de comunicación. Y, precisamente, su última aparición pública se produjo en el programa ‘Lo mejor de la fecha’ de Win Sports, el pasado viernes 8 de abril.

En aquella oportunidad, los integrantes del espacio televisivo analizaron la previa del clásico entre Atlético Nacional y América de Cali por la fecha 15 de la Liga BetPlay 2022-I. Cuando le preguntaron a Freddy sobre alguna anéctoda especial en uno de esos partidos, recordando que jugó en el conjunto ‘Escarlata’ entre 1990 y 1993, este hizo reir a sus demás compañeros.

“Nacional Vs. América han sido clásicos bastante difíciles y he sido privilegiado de estar en ellos. Recuerdo la vez que Edison Umaña me dejó en el banco porque me expulsaron en un partido anterior. Imagínense cómo estaba yo...”, aseveró el ‘Coloso’.

El exfutbolista habló en la previa del clásico entre Nacional y América por la fecha 15 de la Liga BetPlay 2022-I. Video: Twitter (@WinSportsTV)

En otra intervención, el exfutbolista, caracterizado por sus firmes opiniones y conceptos, criticó a quienes aseguraron que en su momento los jugadores no tenían un gran despliegue físico: “Muchos de los futbolistas de nuestra época podrían jugar tranquilamente en la actualidad. (...) A mí me cronometraban el tiempo que yo corría en ese época. Yo corría 10-11 kilómetros. Hay unos que corren un poco más, pero se corría mucho en esa época. Lo que pasa es que la técnica era mucho mas apurada”.

La leyenda de la selección Colombia habló de las similitudes, en cuanto al despliegue físico, entre los futbolistas de su época y de la actualidad. Video: Twitter (@WinSportsTV)

Precisamente, uno de los aspectos por los que más destacó Rincón fue por su condición física y polivalencia, la cual le permitió desempeñarse en distintos sectores de la cancha. Así lo manifestó, por ejemplo, el técnico colombiano Jorge Luis Pinto, quien lo dirigió en Independiente Santa Fe entre 1986 y 1987.

“En la única posición que le faltó jugar fue de arquero … Un día lo puse de marcador de punta, otro de central”, comentó hace unos días el entrenador risaraldense en entrevista con el programa ‘Blog Deportivo’ de Blu Radio.

De igual modo, el estratega colombiano relató sobre una charla que tuvo con Gabriel Ochoa Uribe, por aquel entonces entrenador del América de Cali: “Él me llamó un día para preguntarme por algunos jugadores y le dije ‘médico, ¿usted sabe quién puede marcar a Freddy Rincón?’. Y él médico me contestó, ‘sí claro, a él no le marca nadie’”.

Otra de las personalidades que tuvo la posibilidad de compartir con el ‘Coloso’ fue Leonel Álvarez. El exfutbolista de la ‘Tricolor’, quien hoy es el entrenador de Águilas Doradas, se había pronunciado sobre el estado de salud de su amigo: “Es duro porque lo tuve por muchos años como compañero de habitación. Son muchas anécdotas, es un dolor inmenso y no acepto lo que le pasó. (...) Estamos muy tristes, en el corazón de nosotros hay mucha tristeza, y estoy llorando por dentro”.

“Llegar al Real Madrid no es fácil, hizo una gran carrera, fue un líder dentro y fuera de la cancha, un compañero solidario y demostró mucha calidad. Hace mucho no nos veíamos, pero hablábamos seguido por teléfono, estaba contento de verme de nuevo dirigiendo”, concluyó Leonel.

