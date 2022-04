La informalidad se ha reducido en Colombia, asegura el Dane

FOTO DE ARCHIVO: REUTERS/cnsphoto

El estudio compara la situación de la informalidad y la seguridad social en Colombia, entre el trimestre móvil de diciembre a febrero de 2021, con el de 2022. El estudio contempló 23 ciudades y áreas metropolitanas, en los que no se incluye San Andrés, ni las ciudades capitales de la región de la Amazonía ni la Orinoquía.

El análisis parte en dos la totalidad de las ciudades, en el balance de la informalidad total, en 13 ciudades y áreas metropolitanas hay una reducción del 3,9 %, quiere decir que la proporción de ocupados informales es del 43,3 %. Además, para el total de 23 ciudades y áreas metropolitanas la ocupación es del 44,6 %, lo que significa que hubo una reducción del 3,7 %.

De las 23 ciudades y áreas metropolitanas, Sincelejo es la ciudad con mayor proporción de informalidad del país, un 65,5 %, lo sigue Cúcuta y su área metropolitana con el 65 %, Riohacha 63,7% y Florencia que tiene un 62,6 %. En contraste, Bogotá es la ciudad con la menor proporción, 33,1 %, Manizales y su área metropolitana es la penúltima en el ranking con el 39 %, mientras que Medellín y su área metropolitana cuenta con el 40,5 %.

Otro dato no menor es la diferenciación por sexo, la proporción de hombres ocupados en el trimestre móvil de diciembre a febrero del 2021 era del 48 %; para el mismo periodo, de este año, la población masculina presentó una ocupación del 43,7 %, significa una reducción del 4,3 %. El análisis pone a las mujeres en una menor proporción, para el año pasado la era del 46,2 %; mientras que para el presente trimestre se encontró una ocupación del 42,7 %, siendo esto una reducción del 3,5 %.

En materia de seguridad social, el 93,3 % de los reportados ocupados en 13 ciudades y áreas metropolitanas dijeron estar afiliados a la salud, mientras que, en materia pensional, el 57,6 % es cotizante. Esto quiere decir que hubo un incremento del 2 % en afiliaciones a salud, mientras que en la cotización a pensión el aumento fue del 1,9 %.

También, en 13 ciudades y áreas metropolitanas se presentó un incremento del 3.7 % en los trabajadores que aportan al régimen contributivo o especial, del 60,2 % en 2021 se pasó al 63,9 %. Además, el año pasado se registraba un 7,6 % de beneficiarios del régimen, esto pasó al 8,1 %, lo que demuestra un crecimiento del 0,5 %. Cabe destacar que se registra el 21,1 % de los ocupados que pertenece al régimen subsidiado.

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística explicó que considera ocupados a aquellas personas que durante el periodo referenciado estaban trabajando al menos una hora a la semana la cual era remunerada, aquellos que, aunque no laboraron en la semana de referencia tenían un trabajo y/o, trabajadores familiares sin remuneración que trabajaron en la semana de referencia por lo menos 1 hora.

Como ocupados informales, el DANE consideró a los empleados particulares y/o los obreros que trabajan en empresas que no tienen más 5 empleados; trabajadores familiares sin remuneración en empresas en las mismas condiciones anteriormente expuestas; empleados domésticos; jornaleros o peones y trabajadores independientes no profesionales que no tienen más de 5 empleados. Dentro de los trabajadores excluidos, se encuentran los obreros o empleados del gobierno.

Según Portafolio, existen 9,9 millones de trabajadores que viven o se ubican en “dominios urbanos”, de los cuales 4,2 millones son informales.

