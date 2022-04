Acusan a exalcalde de Dosquebradas, Caldas, por presunta apropiación de recurso públicos

Tomada de Twitter

Fernando José Muñoz Duque, exalcalde del municipio de Dosquebradas, Risaralda, fue presentado por la Fiscalía General de la Nación, junto con otros 12 exfuncionarios y particulares que se habrían apropiado unos recursos públicos y direccionaron a su favor unos contratos.

De acuerdo con el material probatorio que está en poder de la Fiscalía, el exfuncionario habría direccionado la contratación para que quedara en manos de “algunos de sus amigos y personas cercanas” los cuales se presentaban como representantes de empresas, fundaciones o asociaciones.

Dichos contratos se licitaban para realizar

“campañas educativas para el no uso de pólvora, planes de reciclaje, programas de recolección y disposición de desechos de construcción en espacios públicos y fuentes hídricas, mantenimiento de pozos sépticos en zonas rurales, y pedagogía sobre la tenencia responsable de mascotas”.

El ente acusador logró establecer que las empresas contratadas no tenían ni la experiencia, ni la capacidad técnica, ni financiera necesaria para llevar acabo sus responsabilidades contractuales. De hecho, se denominarían empresas de papel, pues los patrimonios no superaban los 2 millones 500 mil. Incluso, se evidenció que el proceso de contratación se hizo de manera directa, sin realizar estudios previos del mercado, presentando cotizaciones falsas, además de desconocer varios requisitos esenciales.

Los contratos investigados tienen un valor de 2.961 millones de pesos, de los cuales, la Fiscalía probó que se apropiaron de 1.878 millones de pesos, de los cuales 239 millones se los habrían entregado al entonces alcalde Fernando Muñoz. También se pudo determinar que los contratos fueron totalmente pagados, pero, las actividades del mismo se cumplieron de forma parcial.

Durante la audiencia al exalcalde un fiscal describió como se cometió el presunto peculado de los 239 millones de pesos,

“omitió intencionalmente el deber de supervisión y control de los recursos destinados para la ejecución de estos; de ver que cómo la máxima autoridad del municipio lo conserva pese a la delegación. El peculado se fundamenta en la no ejecución de actividades, sobrecostos, el pago de actividades que no generaron costos a las empresas contratistas o presentación de soportes fraudulentos, con el fin de aparentar el cumplimiento de los objetos del convenio; entre otras irregularidades, identificadas en la ejecución de estos contratos. En consecuencia, la Fiscalía estima que el valor total del peculado es de 838.280.811 pesos; de estos dineros resueltamente el señor Fernando José Muñoz duque se apropió para sí y directamente de la suma de 239.316.250 pesos”.

Es por esto que un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción, le imputó a: Fernando José Muñoz Duque, alcalde de Dosquedradas, Risaralda en el periodo 2016 y 2019; Nini Lorena Acevedo Pérez, ex secretaria de Salud; Huberney Jaramillo Osorio, ex secretario de Hacienda; Jhon Uber Obando Giraldo, ex asesor privado; Julián Alberto Carrizosa Montoya, ex secretario de Desarrollo Agropecuario; Alfredo Castañeda Rodas ex secretario de Gobierno; Luis Fernando López Mustafá, ex director operativo de Gestión Ambiental; y Carlos Elías Márquez Valencia, ex director operativo de la Secretaria de Gobierno; además de los particulares, dueños o representantes de las empresas y fundaciones contratadas: Rita Inés Velásquez Cifuentes, Julián Andrés Valencia Arias, Yeny Tatiana Duque Castro, Juan Carlos Velásquez Cifuentes y Jennifer Londoño Rivera; los delitos de: peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad ideológica en documento privado, falsedad ideológica en documento público y concierto para delinquir.

El exalcalde Muñoz ya había pagado una condena en centro carcelario por 12 meses, mientras se adelantaban las investigaciones por el carrusel de contratos durante su administración.

