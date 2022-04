“No puede dejar de sonreír en los entrenamientos”: Klopp sobre Luis Díaz

El Liverpool tendrá que afrontar un gran final de temporada, comenzando por el duelo de vuelta de cuartos de final de la Champions League, el miércoles, a las 7:00 p.m., horario de Inglaterra, contra el Benfica, con un banquillo de suplentes que ha mejorado estas últimas temporadas.

En el partido de ida de cuartos, en Lisboa, Diogo Jota sustituyó a Salah, Firmino tomó la plaza de Mané, y Henderson la de Thiago Alcantara, también a la hora de juego, permitiendo al Liverpool no solo lograr una buena ventaja de cara al partido de vuelta (3-1), sino estar fresco para el choque del domingo pasado en campo del Manchester City (2-2).

En los últimos mercados de enero, Liverpool buscó sobre todo corregir diferencias de calidad con respecto a su principal rival, el Manchester City, que dispone de dos, y a veces tres, soluciones para casi todos sus puestos.

El colombiano, mientras se encontraba militando en el Porto, nunca ha perdido contra el club portugués, pues ha sumado 6 victorias y 2 empates, marcó uno de los goles de la victoria en la ida y además participó en otros goles con asistencia.

Recordemos que en el duelo de ida, el delantero colombiano selló el triunfo 3-1 de los ‘reds’. Luis Díaz tomó el balón y al momento de perfilarse en ataque consiguió hacerse a un lado con un toque rápido, burló al portero rival Odysseas Vlachodimos para definir con pierna izquierda y cerrar el marcador 3-1 para el cuadro inglés.

En la rueda de prensa previa al partido de este miércoles, Jurgen Klopp nuevamente habló de Luis Díaz y destacó que su adaptación ha sido muy rápida, además resaltó que en los entrenamientos se nota la alegría que tiene el colombiano por vestir la camiseta de Liverpool.

“No puede dejar de sonreír en el entrenamiento, es una locura. No sabíamos qué tan rápido se adaptaría. Todos los jugadores que hemos fichado en los últimos años están felices. No es el peor lugar del mundo aquí. Luis Díaz no está aquí, pero el hecho de que realmente disfrute entrenar es genial”, dijo Klopp.

El partido, que cierra la llave de la fase cuadrangular de la Champions League, se vivirá este miércoles a las 2:00 de la tarde, hora colombiana, en el estadio de Anfield, y el cual será transmitido a través de los canales de ESPN.

