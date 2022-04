“No nos hagan el mal de reelegir el crimen y la hamponería”: Ariel Ávila sobre Federico Gutiérrez

El politólogo, analista y Senador electo por parte de la Alianza Verde, habló del candidato del Equipo por Colombia y señaló que representa el continuismo del actual Gobierno

En la contienda electoral para quedarse con la Casa de Nariño varios de los candidatos han hecho movimientos sorpresivos, uno de ellos fue por parte de Federico Gutiérrez llamando como formula vicepresidencia a Rodrigo Lara, exalcalde de Neiva y miembro del Partido Verde. Un hecho que llamó la atención dado que se especulaba que la formula de ‘Fico’ iba a ser alguna figura del Centro Democrático o de la misma serie de precandidatos del Equipo por Colombia, más nunca se tuvo en cuenta que hubiese sido un miembro de un sector ‘alternativo’.

Una de las figuras representativas de la Alianza Verde el Senador electo Ariel Ávila, se refirió precisamente al tema nombrando a Federico Gutiérrez como un candidato que representa el actual Gobierno, por lo cual lo definió como el representante del continuismo. También mencionó que en las próximas horas dará a conocer públicamente su apoyo e intención de voto para la primera y segunda vuelta de las presidenciales que inician el 29 de mayo.

En el vídeo publicado en sus redes sociales, Ávila se refiere en un discurso a la desaprobación del actual mandato de Duque y lo que representaría una eventual llegada del candidato del Equipo por Colombia a la Casa de Nariño: “En las democracias al que gobierna mal hay que castigarlo, al que es un bandido y un ladrón no se le puede volver a reelegir. Por tanto el candidato del uribismo y el candidato del continuismo no se puede elegir. No podemos votar a Federico Gutiérrez, sería reelegir el robo, el clientelismo, la hamponería, el crimen...”.

Sobre la colectividad política, en anteriores ocasiones el Senador electo había mencionado que Lara no representa al sector Verde y lo reitero en esta ocasión: “Muchos sectores de mi campaña van acompañar a Sergio Fajardo y muchos otros a Gustavo Petro, sea cual sea la decisión que ya la comunicaremos, en segunda vuelta estaremos con el candidato alternativo que pase”.

Por último el politólogo y Senador electo mencionó una campaña que comenzara hasta que inicie la primera vuelta presidencial. “Que no nos hagan el mal de reelegir el crimen y la hamponería que representa Federico Gutiérrez ... La campaña AntiFico, para demostrarle al país quien es. No vamos a decir una sola mentira, no vamos a calumniar a nadie. Sencillamente lo que vamos a hacer es mostrar al país quien es Federico Gutiérrez, por ejemplo a él lo apoya el ‘clan Char´, el ‘clan Geneco’ que son un montón de hampones. Oscar Barreto en Tolima que es otro hampón, eso es lo que vamos a denunciar”.

Petro le lanza doble indirecta al candidato Federico Gutiérrez

El próximo 29 de mayo Colombia definirá el futuro mandatario o los candidatos que serán elegidos para disputar la segunda vuelta de la elección presidencial. Entre los más opcionados de ganar o llegar eventualmente a una segunda vuelta se encuentra el líder del Pacto Histórico Gustavo Petro y el representante de la coalición Equipo por Colombia Federico Gutiérrez.

Recientemente Petro trino una indirecta hacía Federico Gutiérrez donde insinuaba que era el candidato del presidente Duque, además que iba perder la elección pero le daría la oficina de senador que esta ocupando actualmente, eso sí sin antes olvidarle que llega a una ‘oficina decente’.

En primera instancia Gustavo Petro estaría señalando la relación directa del uribismo con la campaña de Fico, pese a que este decidió unirse con Lara, que aparentemente es una figura del partido Verde, constantes comentarios y vínculos políticos hacen evidente la alianza entre Gutiérrez y el Centro Democrático.

Otra de las indirectas del líder del Pacto Histórico fue que le dijo a Gutiérrez que le dejaría ‘su oficina de senador’, esto como referencia al Estatuto de Oposición, que señala que el segundo candidato presidencial con más votación tiene derecho a una curul en el senado, al igual que la figura de vicepresidente tiene derecho a ocupar un escaño en la Cámara de Representantes. En pocas palabras Gustavo Petro dijo que iba a ser el ganador de las próximas elecciones.

Por último señaló que es una ‘oficina decente’, haciendo referencia con el polémico Gustavo Villegas, quien fuera un funcionario cercano a la alcaldía de Federico en Medellín, pero además también fue señalado por las autoridades de ser un importante colaborador de la Oficina de Envigado, un agrupación criminal encargada de traficar y asesinar por encargo entre otros más delitos.

