Exlíder de la ‘Primera Línea’ en Pereira denuncia que fue amenazado de muerte

Amenazas en contra de Christian Orrego, más conocido como Mao Orre. Foto: elexpreso.co

Las presiones continúan contra Christian Orrego, más conocido como Mao Orre, exlíder de la ‘Primera Línea’ de Risaralda y quien se convirtió en activista social en Pereira, una vez más recibió graves amenazas contra su vida.

Se conoció preliminarmente que Mao Orre recibió una llamada telefónica donde pusieron en riesgo su vida, señalándole van a asesinarlo si continúa con sus denuncias y actividades sociales, lo que generó una gran preocupación por las fuertes expresiones que utilizaron esta vez.

“La noche anterior volvimos a recibir una vez más amenazas de muerte y en esta ocasión fueron demasiado fuertes, en esta llamada me manifiestan que no debo estar en ningún medio participativo, ni en ninguna columna periodística, pero además que debo alejarme de todo el trabajo social que venimos realizando, para no buscar que me exploten, que me asesinen”, indicó Mao Orre.

De acuerdo este líder social, lamenta que en Colombia no se necesita ser de uno u otro partido político para estar en peligro, “solo se necesita ser un líder social para tener la lápida colgada en el cuello”.

“Acá el problema es que no se necesita ser ni de derecha, ni de centro, ni de izquierda, los líderes sociales podemos ser de cualquier bando político o incluso no tener afinidad con ninguno, pero ser líder social, ya es casi que firmar un acuerdo de muerte en Colombia”, señaló el líder pereirano.

A pesar de las graves amenazas, Orre desea continuar con su propósito de denunciar lo malo y no “comer callado”, pues señaló que “la ética es una sola, no podemos acolitar lo malo porque si lo hacemos así entonces nos perdonan la vida, no; es muy triste vivir de esta manera en nuestro país”.

“Que encarnado tenemos en el alma el odio, el resentimiento, la envidia, la ambición, el individualismo, el interés personal, aquí solo me conviene el otro cuando lo necesito y requiero de sus recursos, el egoísmo se ha apoderado de cada uno, no nos importa acabar con la vida de nadie con tal de imponer mis conductas y mi ideología”, expresó Mao Orre.

Además, el líder social confesó a las autoridades que ésta no es la primera vez que denuncia amenazas contra su vida, pues durante los últimos cinco meses recibió varias. Por esto, quiere manifestar para que no quede simplemente en una cifra “hasta la fecha no hay responsable ni nada, esto simplemente va pasando como si nada”.

“Responsable a la Unidad Nacional de Protección para que se manifiesten con una seguridad más acorde a la problemática que estamos viviendo junto a mi familia, por ser un líder social, también a la Policía Nacional y a la Fiscalía General de la Nación, porque es de verdad que necesitamos encontrar a los responsables de estas amenazas, no que se una cifra más para guardar en un computador o un escritorio”, finalizó Mao.

“La primera línea tiene la intención de realizar actividades de caos y violencia en Bogotá”: Policía nacional

El comandante de la Policía aseguró que, de acuerdo con las labores de inteligencia adelantadas por la institución, se pudo establecer que el objetivo de la primera línea, como se conoce al grupo de jóvenes que se sitúan en la parte delantera de las movilizaciones sociales y que adquirió gran relevancia durante el levantamiento social de 2021, busca desestabilizar la seguridad de la ciudad en medio de las marchas que se tienen programadas para la jornada.

“El día de hoy se movilizará la comunidad emberá del Parque Nacional a la Plaza de Bolívar. Información obtenida por la institución dan cuenta de que la intención de algunas personas que ingresarán a dicha movilización buscan afectar la infraestructura de la ciudad, pero asimismo, atacar a los miembros de la Policía Nacional”, indicó el general Camacho a través de un video compartido en redes sociales.

En ese sentido, hizo un llamado a esta comunidad indígena, la cual se encuentra asentada en el Parque Nacional hace seis meses, tras ser desplazada por grupos armados en sus territorios y desde donde han solicitado ayuda a la Alcaldía de la capital y al Gobierno nacional, a que “no se dejen motivar y llevar por temas de violencia”, frente a los reclamos que han manifestado desde finales del año pasado durante la conmemoración de esta importante fecha.

Este anuncio del comandante de la Policía de Bogotá se produce dos días después de que se registrara un enfrentamiento entre indígenas de la comunidad emberá, en inmediaciones del Parque Nacional, y miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), hechos que fueron condenados por la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien pidió no instrumentalizar a los nerones, ni hacer manipulación política.

SEGUIR LEYENDO: