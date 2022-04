“No la queremos, ‘Fico’ presidente”: grupo de mujeres que criticaron a Francia Márquez en Medellín

Candidata vicepresidencial, Francia Márquez. REUTERS/Mariano Vimos

En medio de su visita en Medellín, la candidata a la vicepresidencia del Pacto Histórico, Francia Márquez, fue víctima de ataques verbales de unas mujeres, quienes se encontraban asomadas desde un edificio, en vía pública de la capital de Antioquia.

Márquez se encontraba en un parqueadero al lado del carro en que se movilizaba, y una de las personas implicadas comenzó a gritar para llamar la atención de la candidata, la grabó desde arriba.

En las imágenes captadas se registró cuando uno de los acompañantes de la candidata, le pide al grupo de mujeres esperar, asumiendo que le darían apoyo.

“Ahí está, le están tomando fotos. El tono ese me dice que espere, mira lo que te voy a decir”, afirmó una de las mujeres.

Después, cuando logran la atención de Francia, vino el ataque contra ella, “no la queremos, no la queremos. Fico presidente. Fico, Fico, Fico. No es bienvenida, no es bienvenida”, repetían.

“No es bienvenida a nuestra unidad, la unidad se respeta. No la queremos en nuestra unidad”, pronunció otra de las mujeres.

Por su parte, la política del Pacto Histórico respondió con gracia alzando sus brazos para saludarlas. Mientras tanto, salió del parqueadero acompañada de varias personas de su equipo de trabajo.

Así quedó registrado en redes sociales. Foto: Twitter @dona_pily2

Francia Márquez agradeció a la población de Istmina que realizó marcha en su defensa ante ataques racistas

Hace algunas semanas se abrió una polémica por el trino de la cantante de música popular, Marbelle, quien ha dejado ver sus inclinaciones políticas, claramente en contra de que llegue Petro y Francia a la presidencia, en Twitter la artista se habría referido a Petro como ‘El cacas’ y a Francia Márquez como ‘King Kong’.

Márquez por su parte se ha defendido de manera diplomática y haciendo un llamado a la unión y al respeto, argumentando que así no se hace país.

Además, la candidata afrodescendiente ha recibido el apoyo en diferentes momentos de sus seguidores a través de redes sociales, rechazando los comentarios que han surgido a modo de ataque personal a la candidata vicepresidencial.

El jueves en el Chocó y más exactamente en el municipio de Istmina, se realizó una manifestación espontánea por parte de varias personas de dicha población, quienes arengaban en contra del racismo mientras pedían respeto por Francia Márquez.

En Twitter, la política subió el video de la marcha y agradeció con un mensaje la solidaridad que tuvo el pueblo ante los comentarios que ha recibido. Esto dijo:

“Gracias al cariño de Istmina por esta marcha llena de apoyo y solidaridad conmigo, tras los ataques que he recibido desde algunos sectores ¡El pueblo no se rinde carajo! #VamosAVivirSabroso hasta que la dignidad se haga costumbre”.

“El presidente del Senado le asigna el papel de victimaria cuando en realidad es una víctima”, Gustavo Petro por señalamientos a Francia Márquez

La polémica continúa, esta vez el candidato presidencial, Gustavo Petro, defendió a su compañera de fórmula ante las acusaciones del presidente del senado, Juan Diego Gómez, quien señaló a la candidata vicepresidencial por el Pacto Histórico, Francia Márquez, de la vinculación de la guerrilla del ELN en su campaña.

“Está cometiendo delitos, no sé que tipo de asesoría tendrá, ya lleva varios”, aseguró Petro, también agregó que Juan Diego, “está usando la presidencia del Senado delincuencialmente”.

Gustavo argumentó que Gómez cometió un delito de injuria y calumnia en su contra porque le asignó el papel de victimaria cuando es una víctima.

“Francia Márquez es de una comunidad en el norte del Cauca, entre otras, afectada por el ELN, ella es una víctima. De niña, Francia Márquez sufrió el desplazamiento como millones de colombianos y colombianas. Entonces, el presidente del Senado le asigna el papel de victimaria cuando en realidad es una víctima”, indicó Petro.

De igual manera, el candidato presidencial la designación de Juan Diego Gómez es “porque es una mujer negra”, por lo que concluyó que “el presidente del Senado es un racista”.

