“Colombia necesita ilusiones, pero no con propuestas irrealizables”: Fajardo a Petro tras prometer cinco metrocables para Medellín

Pullas entre Sergio Fajardo y Gustavo Petro por el metro cable para la capital antioqueña. Fotos: Colprensa (Sergio Acero - Álvaro Tavera)

No se hicieron esperar las reacciones a la propuesta del candidato presidencial Gustavo Petro de construir cinco líneas de metrocables adicionales para Medellín si se convierte en presidente. En las últimas horas, Sergio Fajardo, uno de sus contrincantes electorales, cuestionó dicha iniciativa.

A través de su cuenta de Twitter, el aspirante de Centro Esperanza difirió del candidato del Pacto Histórico y aseguró que esas ideas son “propuestas irrealizables”. Es más, dio a entender que esa iniciativa es improvisada.

“No, Gustavo Petro. Colombia necesita ilusiones, pero no con propuestas irrealizables como trenes imposibles o empleo del Estado para todo el mundo. Medellín tiene retos de movilidad y calidad del aire, pero, ¿por qué salir a prometer 5 cables que parecen sacados del sombrero?”, cuestionó con vehemencia el también exgobernador de Antioquia.

Y agregó: “Prometer 5 cables sin explicar nada, sin precisar cuáles son, es irresponsable. Gobernar no es un juego de Nintendo. Por eso, nosotros apoyaremos decididamente la consolidación del sistema de transporte masivo articulándonos con el AMVA, las alcaldías, el Metro y otros”.

La crítica de Fajardo, en la que también le enrostró varias de sus otras propuestas, se dio en respuesta a Esteban Restrepo, exsecretario de Gobierno de Medellín, quien celebró el anuncio de Petro, en el que esta semana dio a conocer su idea para la capital de Antioquia en materia de transporte y movilidad.

“Gustavo Petro acaba de anunciar que Hará en Medellín 5 Metrocables más para diferentes comunas y corregimientos”, señaló en Twitter el exfuncionario del distrito paisa.

Fajardo / Twitter

Aunque Restrepo destacó el particular anuncio del también líder de la Colombia Humana, otro fue el escenario que se vivió en redes sociales, dado que varios internautas se sumaron a los cuestionamientos de Sergio Fajardo y la emprendieron contra Petro, quien hoy sigue liderando la intención de voto a la Presidencia.

“Que primero haga los colegios que prometió y nunca entregó en Bogotá”; “WOW, ojalá podamos ver primero todos los mega colegios de la alcaldía de Bogotá y que esto no trunque el sueño del tren de buenaventura al océano Atlántico. Pueden traer una ruta voladora para la recolección de basura, así como lo hizo en Bogotá, son unos genios (sarcasmo)”; “No hizo el metro en Bogotá y ahora promete de todo ¿Con qué presupuesto?”, fueron algunas de las críticas que se ganó Petro.

La idea de las cinco troncales nuevas de metro cable para Medellín hicieron que varios ciudadanos recordaran otra propuesta del candidato del Pacto Histórico: un tren eléctrico para viajar de Barranquilla a Buenaventura.

La peculiar iniciativa la dio a conocer en marzo pasado durante uno de los eventos de cierre de campaña, en el que, delante de miles de ciudadanos, prometió que si llega al poder desarrollaría ese tren que conectará los más de 1.200 kilómetros que separan a dos de las ciudades más grandes e importantes de Colombia.

“El proyecto arranca en el puerto de Buenaventura, en el Pacífico. Y a través de un tren elevado, moderno, eléctrico, vincula a Buenaventura con los puertos del Caribe, entre ellos Barranquilla”, proclamó el senador Petro, mientras sus adeptos lo ovacionaban.

Esa iniciativa también levantó polvo en la opinión pública. Por ejemplo, el entonces precandidato de la Coalición Centro Esperanza, Alejandro Gaviria, publicó una serie de trinos en su perfil en los que cuestionó a Petro. “Gustavo, no más carreta. Debemos conectar Buenaventura con la Costa Caribe, eso no está en duda. Sin embargo no es justo que aproveches esta necesidad para lanzar propuestas populistas de manera irresponsable”, escribió Gaviria.

Gaviria calculó que la construcción del tren elevado eléctrico propuesto por Petro tendría un costo de 550 mil millones de pesos por kilómetro, que en los 1.170 de extensión que tendría, costaría un total de 650 billones sin riesgos y sobrecostos de construcción, afirmó.

“Fiscalmente esto no es viable. El programa de vías 4G cuesta aproximadamente 50 billones y el presupuesto anual del sector transporte es de 11 billones. Financiar esta obra implicaría renunciar a las vías 5G y a cualquier otra obra por los próximos 60 años”, según Gaviria.

SEGUIR LEYENDO: