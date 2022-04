Video: ¿Andrea Valdiri embarazada? crecen los rumores

Andrea Valdiri, bailarina barranquillera, en su más reciente aparición avivó los rumores de un embarazo. Foto: Instagram

Luego de que las redes sociales se conmocionaran por cuenta de las publicaciones que realizaron algunos influenciadores y familiares de Andrea Valdiri al recibir la tarjeta de invitación a su matrimonio con el productor audiovisual Felipe Saruma, los internautas pusieron sobre la mesa la discusión sobre un nuevo embarazo de la bailarina barranquillera.

Según informó el portal de entretenimiento ‘Rechsimes’, han sido varios los internautas que han comenzado a rumorar que la empresaria estaría embarazada de su tercer hijo.

La publicación hace referencia a una aparición de Andrea Valdiri en uno de sus ensayos junto a su equipo de trabajo y en uno de los movimientos que realiza la generadora de contenido se ve cómo su vientre tiene un aspecto diferente y un tanto pronunciado, por lo que las especulaciones de la llegada de un nuevo integrante a la familia Saruma Valdiri se dispararon.

Sin embargo, otros comentarios apuntarían a que la bailarina podría no estar embarazada sino simplemente presentando algunos problemas de digestión, y también, que podría estar pasando por un cambio hormonal que hace que su abdomen se vea más inflamado de lo habitual.

Aquí el contenido completo de Andrea Valdiri :

La bailarina se encontraba ensayando con su equipo de trabajo y encendió el rumor de la llegada de un nuevo integrante a la familia

La publicación que reposa en el perfil de la página ‘Rechismes’ ya supera las 151.000 reproducciones y se acerca a los 3.000 ‘me gusta’ de los internautas, quienes además han expresado sus opiniones al respecto con mensajes como: “Vengo notando lo mismo”; “Es la operación que la dejó así, ustedes no hacen sino embarazar a todas las mujeres”; “Por si no lo sabían, cuando uno está en sus días se le hincha la panza así”; “Lo cierto es que Yina no dijo mentiras esa vez y ella quedó gruesa desde la última lipo”, entre otros.

Cabe recordar que en el pasado lo mismo ocurrió con el embarazo de Greeicy Rendón, quien trató de mantener oculto su proceso de gestación varios meses antes de confesar a través de una transmisión en vivo junto a su pareja, Mike Bahía, que estaban esperando a su primogénito.

En ese momento, la intérprete de ‘Los besos’ se pronunció con un divertido mensaje que citaba: “y qué tal que sólo sean unos kilitos de más”. Sin embargo, los rumores fueron creciendo al tiempo que crecía su primogénito en su vientre y revelaron que estaban en la dulce espera.

Otra de las generadoras de contenido que también es víctima de este tipo de afirmaciones en las redes sociales fue Luisa Fernanda W, pues el programa de chismes ‘Lo Sé Todo’ compartió en su cuenta de Instagram un clip en el que a la paisa se le veía su vientre más pronunciado.

No contentos con la grabación, periodistas del programa buscaron el espacio para hablar con la afamada pareja que se encontraba compartiendo en un evento de Danny Marín, quien celebró sus 20 años de carrera artística, para preguntar por los rumores de un embarazo.

“Lo único que les digo es que esperen a que crezca la barriga a ver si es verdad”, explicó Luisa Fernanda W, mientras que Pipe Bueno agregó entre risas: “¿Qué les puedo decir?, que tiene como 46 horas de embarazo”.

