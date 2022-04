Las recomendaciones de la Secretaría de Ambiente de Bogotá para no afectar la naturaleza con los ritos de Semana Santa

La Secretaría de Ambiente hace un llamado para que no se use la palma de cera y vino en la celebración del Domingo de Ramos. Además, se evite el consumo de huevos de iguana y carne de tortuga, y que los viajeros no extraigan de sus ecosistemas fauna silvestre a la hora de regresar a Bogotá.

“Le recordamos a la ciudadanía que existe la práctica de celebrar el Domingo de Ramos con arreglos hechos de palma de vino o de palma de cera. Esto está prohibido, son estas palmas el hogar de aves y otros elementos de nuestra biodiversidad y están también bajo amenaza de extinción. Estas palmas pueden ser reemplazadas con ameros (de la mazorca) u otras plantas vivas que no estén amenazadas y que no sean una amenaza para nuestra biodiversidad”, indicó la secretaria de Ambiente, Carolina Urrutia.

Sensibilizar a las personas sobre el cuidado de las especies de flora y fauna silvestre es el objetivo de la campaña “Que en Semana Santa tu promesa sea con la naturaleza”.

Semana Santa se convertido en una época sensible para la biodiversidad. Las palmas silvestres, puntualmente las de cera y de vino son comercializadas ilegalmente para el tejido de ramos que se utilizan en la celebración religiosa del Domingo de Ramos. Además, individuos como la tortuga hicotea y las iguanas son extraídas de sus entornos naturales para el consumo o tenencia ilegal.

Para las celebraciones religiosas de la próxima semana, la Secretaría pide a todos los ciudadanos para que denuncien a la línea 123 cualquier actividad que atente contra la flora o fauna silvestre, ya sea su extracción, comercialización o transporte ilegal.

En caso de la protección de la palma, la autoridad ambiental invita a las personas a elaborar los ramos en materiales alternativos como la cáscara de amero , el mismo de las mazorcas y los envueltos, o utilizar follaje o plantas vivas sembradas en viveros, como las palmas robelina o areca. Es que las palmas silvestres, puntualmente las de cera y de vino, cumplen un papel fundamental en los ecosistemas como refugio y fuente de alimento para diferentes especies de fauna.

¿Qué alternativas tienen los ciudadanos para el Domingo de Ramos?

• Plantas vivas de palma areca

• Hojas o ramos tejidos en palma robelina

• Ramos tejidos en amero – capacho de la mazorca

Con respecto a la extracción de fauna silvestre, la entidad recalca que trae consecuencias irreversibles: genera pérdida de biodiversidad, desequilibrio en los ecosistemas, afectación en el bienestar de los animales y, en ocasiones, extinción de las especies.

“Está absolutamente prohibido, siempre recuérdenlo: tenemos que dejar a nuestra fauna silvestre libre y en casa. Traer a la ciudad fauna silvestre: loros, cualquier ave que les sea ofrecida, osos, reptiles, cualquier animal silvestre pertenece a su espacio natural, está prohibido. Y les pedimos que por favor no los adquieran, no los vayan a conseguir y no los traigan a la ciudad”, indicó la secretaria de Ambiente, Carolina Urrutia.

Cabe destacar, en Semana Santa, aves, reptiles, anfibios y mamíferos son más vulnerables por las erróneas costumbres de las personas que utilizan los especímenes como mascotas o su carne para el consumo, especialmente las tortugas y las iguanas, por ser considerada una carne blanca.

“Desafortunadamente, algunas prácticas tradicionales o antiguas llevan a las personas a consumir carne de reptil: iguana, tortuga o sus huevos, en esta temporada. Estos hábitos están totalmente prohibidos y además afectan, no solamente el funcionamiento de nuestros ecosistemas, sino la recuperación de poblaciones de reptiles que han sido afectados, y algunos de ellos están en condiciones de extinción”, agregó la secretaria Urrutia.

Es de señalar que, la Secretaría de Ambiente y la Policía Ambiental y Ecológica realizarán operativos en diferentes puntos de ingreso a la ciudad como terminal de transportes, el aeropuerto El Dorado, las cercanías a los templos y las diferentes plazas de mercado, para detectar el tráfico de flora y fauna silvestre.